“Ya me quiero ir”: Chelís

“Cuando pudimos avasallar al rival no lo hicimos, luego estuvimos muy distraídos con muchas cosas que teníamos que cumplir fuera de la cancha, esas son distracciones importantes. De hecho, escogí mal a los jugadores, y ¡Ya no quiero estar acá!, estoy muy decepcionado, obviamente es toda mi culpa, yo elijo a los jugadores que entran al campo, hoy los escogí muy mal”, señaló José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’, director técnico de Las Vegas Lights FC, agregando que “la afición de Las Vegas merece algo mejor que esto”.

José Luis Sánchez Solá manifestó su deseo de abandonar el timón de Las Vegas Lights. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

José Luis Sánchez Solá manifestó su deseo de abandonar el timón de Las Vegas Lights. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La gente apoyó con entusiasmo el esfuerzo de los jugadores. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Para el juego del sábado 29 estarán regalando “Bobbleheads” de la mascota “Cash the Soccer Rocker”, a los primeros 5 mil aficionados que lleguen al estadio. Aquí Joel Huiqui, firmando autógrafos en la cancha. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Raúl Mendiola fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Mendiola, con la casaca número 40, realizó grandes jugadas en la derrota de su equipo. Domingo 16 de septiembre de 2018, en el Cashman Field. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Pero, aclaro, la gente de Las Vegas, no los seis pelafustanes que a costillas del dueño se la pasan insultándome todo el partido, a esos bórralos, son menos del uno por ciento de los aficionados, pero los demás –verdaderos aficionados- no merecen esto. Nunca pude levantar este equipo, razones hay muchas, pero el responsable soy yo”, enfatizó.

La molestia del director técnico fue evidente, dado que su equipo no ha realizado las cosas como él lo ha planeado.

El domingo 16 de septiembre, una fecha muy importante para la comunidad mexicana que reside en el valle, Las Vegas Lights acumularon otra derrota, en esta ocasión ante Portland Timbers 2, con un marcador de 2 goles a 1. Las posibilidades de acceder a la fiesta de postemporada, algo así como la “liguilla” se van desvaneciendo entre sus manos.

El Tiempo ha seguido el desarrollo de los juegos –locales- que Las Vegas Lights FC ha efectuado en esta temporada inaugural, y es plausible el esfuerzo que han realizado para tratar de encontrar el funcionamiento que los lleve a la victoria, han jugado bien, pero no han tenido resultados positivos, “en estos últimos seis partidos nos han avasallado, nos han vencido, pero hoy nos caímos de manera estrepitosa, no fueron 20 minutos malos, fueron 85 pésimos, desde el gol que anotamos pensaron que estaba fácil, luego seis equivocaciones de un jugador -que contagió a los demás-, desencadenó un accionar negativo en el conjunto. No supe elegir a un jugador que hiciera lo contrario, que les inyectara ánimo y contrarrestara esa mala actitud”, acotó ‘Chelís’, como también es conocido el estratega.

Al minuto 60 trató de ajustar, pero no le resultó nada, con el empate todavía trataron de irse adelante en el marcador, pero no resultó y, por el contrario, el rival anotó el gol del triunfo.

“Estoy muy muy agradecido con la afición, sacando a estos seis pelafustanes, auspiciados por la directiva (y ojalá lo pongas en tu nota) que antes de decir mi nombre debieran lavarse el hocico, no merecen decirme algo. Mira, los tengo a esta distancia y no me dicen nada, pero se valen de un micrófono para mentarme la madre, para insultarme, eso el dueño no debería permitirlo, van dos partidos que lo hacen y eso no me parece”, explicó, puntualizando que “al resto de la gente, al 99 por ciento, les pido una sincera disculpa porque no les pude dar lo que merecen”.

Se acerca la postemporada -preguntó El Tiempo- y antes de terminar dijo: “Ya me quiero ir, yo ya no puedo con esto, porque el supuesto soporte del espectáculo -previo y posterior- debe estar coordinado con el partido. No pueden ser cosas diferentes. Además, esto es fútbol, no es un concierto o un espectáculo con un mago, se me sale de control todo, ya no quiero más”.

Este medio de comunicación le comentó a ‘Chelís’ que muchos aficionados habían manifestado estar contentos con el hecho de que se abriera una ventana al fútbol soccer en la ciudad, incluso agradecen los buenos encuentros, “yo estoy muy agradecido con todos, hijo, ¿sale?, agradecido con todos”, dijo y abandonó la sala de prensa.

Para festejar la Independencia de México, en esta ocasión, hubo mariachis y un espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Pero no fue suficiente para el ‘Chelís’, que manifestó su deseo de abandonar el timón.

Las Vegas Lights FC juegan el sábado 22 de septiembre en Reno, luego regresan a casa para enfrentar a Orange County SC, el miércoles 26 y posteriormente, el sábado 29 se verán las caras con OKC Energy FC.

El último partido de la temporada, en el Cashman Field, se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre ante Phoenix Rising FC.