Zach Whitecloud de los Golden Knights carga a su comunidad sobre sus hombros

Zach Whitecloud de los Golden Knights de Las Vegas juega contra los Carolina Hurricanes durante un partido de hockey de la NHL el sábado, 8 de febrero de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

El ala derecha de Colorado Avalanche, Valeri Nichushkin (13), y el defensa de los Golden Knights de Las Vegas, Zach Whitecloud (2), compiten por el puck durante el primer tiempo de un juego de hockey de pretemporada de la NHL el miércoles, 25 de septiembre de 2019, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Zach Whitecloud de los Golden Knights de Las Vegas juega contra los Devils de Nueva Jersey durante un partido de hockey de la NHL el martes, 3 de marzo de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Zach Whitecloud de los Golden Knights de las Vegas juega contra los Winnipeg Jets durante el primer tiempo de un partido de hockey de la NHL contra los Winnipeg Jets el viernes, 6 de marzo de 2020, en Winnipeg, Manitoba. (John Woods/The Canadian Press via AP)

El defensor novato de los Golden Knights, Zach Whitecloud, sonríe mientras habla con los medios de comunicación en City National Arena el jueves, 5 de septiembre de 2019, en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Zach Whitecloud de los Golden Knights de Las Vegas juega contra los Kings de Los Ángeles durante un partido de hockey de la NHL el domingo, 1º de marzo de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

El ala izquierda de los Buffalo Sabres, Jimmy Vesey (13), patina alrededor de Whitecloud de los Golden Knights de Las Vegas durante el primer tiempo de un juego de hockey de la NHL el viernes, 28 de febrero de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Zach Whitecloud tomó una de las decisiones más importantes de su vida en un baño.

En marzo de 2018, el entonces agente libre tenía pretendientes en toda la NHL tratando de extraerlo de la Universidad Estatal de Bemidji. Así que el defensa de segundo año se juntó con el agente Dean Grillo durante una semana para encontrar su mejor pareja.

Finalmente, después de tomar lo que él dice que fue su “dulce momento”, Whitecloud redujo su lista. Cuando la elección final se acercó, se recluyó en un baño en busca de una señal. Se miró en el espejo durante casi media hora, vio una camiseta de los Golden Knights, abrió la puerta y le dijo a Grillo una palabra: Vegas.

La historia se ha escrito a sí misma desde allí. Whitecloud firmó con los Knights, hizo su debut en la NHL el 5 de abril de 2018, y dos años más tarde se convirtió en un partido de la alineación de finales de temporada. Su juego constante en 16 partidos le valió una prórroga de dos años en marzo.

El trato fue trivial y notable al mismo tiempo. No había razón para que los Knights no le dieran a un novato tan prometedor 725 mil dólares por temporada. Sin embargo, la palabra “prometedor” no ha seguido mucho a la carrera de hockey de Whitecloud.

Se suponía que nunca llegaría tan lejos, pero es importante para mucha gente que lo haya hecho.

“En la universidad, no esperaba jugar al hockey profesional”, comentó Whitecloud, de 23 años. “En tercer año, no esperaba jugar en la universidad. En el hockey de la Triple A, no esperaba jugar en la universidad. En cada nivel que saltaba, creo que me permitía jugar con una sensación de libertad porque nunca debía pasar al siguiente nivel. En cierto modo, me inculcó una mentalidad de “Juega porque te gusta”. Si no funciona, entonces está bien, hiciste lo que querías hacer, seguiste jugando al hockey sólo porque te encantaba”.

“Obviamente, eso me trajo aquí hoy”.

Orígenes

Whitecloud creció en Brandon, Manitoba, pero su “hogar” estaba a 30 millas al oeste.

Eso es lo que él llama Sioux Valley Dakota Nation, una reserva de mil 28, según el censo canadiense de 2016. El padre de Whitecloud, Tim, es 100 por ciento indígena. Sus antepasados llegaron a la zona desde el sur de Minnesota.

Zach Whitecloud visitaba el Valle Sioux a menudo cuando era niño y sigue vinculado a la comunidad. Fue criado para respetar la cultura y las tradiciones de su pueblo, y llevar adelante ese legado.

“De ahí es de donde sacamos nuestra fuerza”, comentó su tía Katherine Whitecloud. “Tenemos una profunda y hermosa historia con nuestros antepasados”.

Zach Whitecloud también aprendió de los desafíos de su pueblo. Los indígenas canadienses, al igual que los indígenas americanos, se enfrentan a una serie de luchas derivadas de siglos de opresión sistémica.

Es por eso que Whitecloud se ha encargado de proporcionar una fuente de positividad. Es el primer miembro de Sioux Valley Dakota Nation que juega en la NHL, y no se toma ese estatus a la ligera.

“Realmente siento que (yo y otros jugadores de las Primeras Naciones) represento a todos en América del Norte, desde un punto de vista indígena”, resaltó Whitecloud. “Siento que tenemos la responsabilidad de usar nuestra plataforma para ayudar a nuestra gente a avanzar, para ayudarles a darse cuenta de que hay esperanza ahí fuera.

“Si podemos usar nuestra plataforma para motivar, especialmente a los jóvenes, ese es el objetivo principal”.

Alcance creciente

Whitecloud se dio cuenta por primera vez de su influencia en el hockey juvenil.

Jugó con los Virden Oil Capitals de la Liga de Hockey Juvenil de Manitoba, un escenario menos prestigioso que la respetada Liga de Hockey Canadiense, que cuenta con las tres mejores ligas juveniles de Canadá.

El resultado fue que Virden estaba situado a unas 30 millas de “casa”. Era fácil para los residentes de Sioux Valley ver jugar a Whitecloud, y fue motivador para él sentir su apoyo.

Así que, Whitecloud devolvió en serio. Habló en las escuelas de Sioux Valley promoviendo la importancia de la educación y un estilo de vida saludable. Cuando fue a la universidad en el estado de Bemidji en Minnesota (situado cerca de Leech Lake Band de Objibwe y la Nación del Lago Rojo) se mantuvo en ella.

“Zach fue uno de los que realmente fue más allá”, dijo el entrenador de Bemidji State, Tom Serratore. “Zach está ahí para ayudar a la gente. Ayudó a los niños; se ve a sí mismo como un modelo a seguir, y creo que al final del día, se da cuenta de que jugando al hockey de la División I cuando estuvo aquí, estaba en una gran situación y en una gran posición para ser un buen líder y mentor”.

Whitecloud también comenzó a ayudar en un campamento de hockey dirigido por el delantero de los Canucks de Vancouver y compañero de las Primeras Naciones, Michael Ferland. Whitecloud espera dirigir un campamento de verano propio algún día.

“Es muy importante dar a los niños alguien a quien admirar”, destacó Ferland, que tiene herencia Cree. “Dales un poco de apoyo y hazles saber que es posible que a cualquiera le vaya bien”.

Avanzando a pasos agigantados

Parte de la belleza del mensaje de Whitecloud (de la importancia de los buenos hábitos, de la lucha por la mejora de sí mismo) es que lo vivió.

No era un prospecto muy apreciado, no fue reclutado, tenía una oferta de beca. Sin embargo, de alguna manera se convirtió de un jugador que, en sus propias palabras, “era malo” hasta los 18 años, en uno que aparecerá en los partidos de desempate de la NHL si se reanuda la temporada.

Sus padres le enseñaron la importancia del sacrificio, de dejar las cosas (salir, fiestas) por algo que realmente quieres (hockey). Su familia de alojamiento (que alberga a un jugador junior) en Virden, Karen y Jack Forster, mejoró su dieta.

Finalmente, en la universidad, floreció. El equipo de entrenamiento de Bemidji State no sabía si siquiera iba a romper la alineación como novato. Terminó en el equipo de novatos de su conferencia después de anotar 17 puntos en 41 partidos.

“Zach salió de la nada, y eso no sucede muchas veces hoy en día”, resaltó Serratore.

Un año después, Whitecloud pasó de ser un estudiante de primer año sorpresa a un prospecto profesional. Ese improbable viaje hace que lo que predica sea aún más poderoso, porque lo practicó.

“Tiene un verdadero deseo de mejorar”, recalcó el director de desarrollo de jugadores de los Knights, Wil Nichol. “Quiere una retroalimentación honesta, quiere ser un jugador de hockey en todos los sentidos de la palabra. Así que cuando tienes eso, vas a mejorar, vas a llegar hasta arriba”.

Próximo obstáculo

Whitecloud, pese a lo lejos que ha llegado, de ninguna manera ha llegado.

Un buen tramo de juegos no hace una carrera en la NHL, él lo sabe, por eso no usa su extensión como excusa para dormirse en los laureles.

“Conozco mi papel”, aseveró Whitecloud. “Sé lo que me hace un buen jugador, una buena persona. Sé lo que puedo hacer, y si puedo ayudar al equipo de alguna manera a ganar la Copa Stanley, entonces ese es el próximo objetivo”.

Eso, y seguir impactando en tantas vidas como sea posible en su comunidad. Eso es lo que se le ha pedido que haga como una cara pública repentina para su gente. Es una responsabilidad de la que no se está alejando.

“Esa es la expectativa”, concluyó Katherine Whitecloud. “Eso es con lo que nos criamos. Es sólo una parte de lo que somos para devolver constantemente. Incluso si es el último vaso de agua que tienes, se lo das a quien entre por tu puerta. Te apartas para ayudar a los demás. Eso es parte de nuestra carga cultural y de nuestras enseñanzas y de cómo andamos en nuestro camino en la vida”.