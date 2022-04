Iniciativa sobre cuentas de ahorro para la educación es inconstitucional, según juez

Esta foto de archivo del 30 de junio de 2006 muestra al juez Charles McGee. (Las Vegas Review-Journal, Archivo)

Por segunda vez en un mes, un juez mayor con sede en Carson City anuló una iniciativa que pretendía crear cuentas de ahorro para la educación en Nevada, y por la misma razón: es un mandato sin fondos.

El juez mayor Charles M. McGee reglamentó el lunes que una iniciativa que habría enmendado la ley de Nevada para crear “cuentas de libertad de educación” especiales administradas por el tesorero del estado, que los padres podrían usar para los gastos de educación, incluyendo la colegiatura de escuelas privadas, libros de texto, tutorías y cuotas, es inconstitucional porque no identifica la financiación de la medida.

La constitución de Nevada exige que las iniciativas que llaman a gastar dinero identifiquen la fuente de ese dinero. Aunque la iniciativa decía que no obligaba a la Legislatura a financiar el programa y que las cuentas dependían de que los legisladores aprobaran el dinero, el juez reglamentó que la medida seguía sin cumplir el requisito constitucional.

“No dice nada (la Constitución estatal) sobre el derecho o latitud de posponer la financiación a una fecha en el futuro, lo que requeriría otra ley”, decía la sentencia. “Lo que sí dice es que este proyecto de ley, cualquier proyecto de ley, que crea un estatuto, debe imponer simultáneamente un impuesto o identificar una fuente de ingresos legal”. El esfuerzo de (Education Freedom for Nevada PAC) por enmendar (la ley estatal) no puede permitirse porque no hay una identificación contemporánea de una fuente de ingresos finita para financiar la propuesta”.

La sentencia ordena además a los autores de la petición que no la hagan circular entre los votantes. Tienen la opción de apelar al Tribunal Supremo de Nevada.

Erin Phillips, presidenta del PAC que respalda la iniciativa, no devolvió un llamado para hacer comentarios el martes.

La sentencia del lunes fue similar a una sentencia dictada el 11 de abril por McGee, que declaró inconstitucional una iniciativa de enmienda constitucional para crear cuentas de ahorro para la educación, en parte porque no nombraba una fuente de financiación.

En 2015, la Legislatura, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley de cuentas de ahorro para la educación, que habría permitido a los padres usar fondos de las escuelas públicas para gastos de educación. Una demanda judicial invalidó la medida debido a los problemas de financiación, y una Legislatura demócrata derogó el programa en 2019 ante las objeciones republicanas.

El tribunal también reglamentó el lunes que la descripción de los efectos de la iniciativa era defectuosa, pero que pudo haberse salvado. “Este tribunal cree que si el Tribunal y el abogado pasaran un día masajeando el lenguaje de la (descripción de efectos), hay una probabilidad muy realista de que el documento pudiera revisarse de forma satisfactoria para ambas partes”. Sin embargo, debido al defecto de financiación, la iniciativa en su conjunto es “incurable”, reglamentó el juez.