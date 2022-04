‘No me siento seguro aquí’: Estudiantes y personal de Eldorado afirman que poco ha cambiado

La estudiante de Eldorado High School, Leilani Rodríguez, de 15 años, protesta frente a la escuela de Las Vegas el martes 19 de abril de 2022. Era el primer día de clases tras la violenta agresión a una profesora en el campus de la escuela a principios de este mes. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Alumnos de Eldorado High School durante la salida de la escuela de Las Vegas el martes 19 de abril de 2022. Era el primer día de clases tras el violento asalto a una profesora en el campus de la escuela a principios de este mes. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Alumnos de Eldorado High School durante la salida de la escuela de Las Vegas el martes 19 de abril de 2022. Era el primer día de clases tras el violento asalto a una profesora en el campus de la escuela a principios de este mes. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Dos docenas de estudiantes, profesores y empleados de apoyo del Distrito Escolar del Condado Clark se concentraron el martes en Eldorado High School para pedir más responsabilidad al distrito sobre los protocolos de seguridad que, según dicen, no se aplicaron cuando la escuela regresó para su primer día de clases tras la violenta agresión a una profesora en el campus a principios de este mes.

La semana pasada, en respuesta al ataque, el distrito escolar anunció nuevos protocolos y medidas de seguridad que incluían una mayor presencia policial en las escuelas del distrito y en sus alrededores, así como nuevos botones de pánico para que los profesores y el personal puedan comunicarse con los responsables y los primeros auxilios desde su ubicación, y las nuevas medidas se aplicarán primero en Eldorado.

El superintendente del CCSD, Jesús Jara, también dijo que los directores del distrito se dirigirían a sus respectivos cuerpos de estudiantes y les recordarían el código de conducta estudiantil del que serían responsables al volver a las clases.

Pero los estudiantes y el personal de Eldorado dijeron el martes que poco o nada había cambiado en lo que respecta a la seguridad.

No se habían instalado las cámaras prometidas en las aulas, no se habían entregado botones de pánico al personal, no se había aplicado un punto de entrada para los estudiantes y los puestos de monitor de seguridad del campus no estaban cubiertos ni tenían la financiación adecuada, según Jan Giles, presidente de la Asociación de Empleados de Apoyo a la Educación, el sindicato que representa a los empleados de las escuelas, como los trabajadores de la cafetería y los conductores de autobús en el Condado Clark.

“Sin la financiación completa de los puestos y la contratación del personal necesario, nuestras escuelas siguen siendo vulnerables”, dijo Giles el martes en una declaración. “Necesitamos financiación y personal ahora”.

Algunos profesores del distrito empezaron a plantear preguntas sobre las medidas de seguridad propuestas antes del inicio de las clases el martes y sobre si estarían a disposición de los profesores antes del final del curso escolar. El distrito no respondió a las repetidas peticiones de comentarios sobre el calendario de implantación de los botones de pánico.

El martes por la mañana, los estudiantes de Eldorado entraron en masa en la entrada principal de la escuela por Linn Lane, con vehículos de la policía estacionados alrededor del campus.

Varios alumnos le dijeron al Review-Journal que el director no les habló del incidente ni les informó del código de conducta estudiantil.

En un correo electrónico enviado a los estudiantes antes del inicio de las clases, la directora de Eldorado High, Christina Brockett, dijo que habría apoyo adicional de consejeros y trabajadores sociales en el campus para los estudiantes y el personal. Brockett también dijo que habría personal de seguridad adicional en el campus y que se indicaría a los estudiantes que abandonaran la escuela inmediatamente al final de la jornada escolar.

Pero varios estudiantes le dijeron al Review-Journal que consideraban que había habido una falta de comunicación sobre el incidente.

“Ponen letreros que dicen ‘Mantente seguro en la escuela’ o ‘Este es un lugar seguro’, como si eso fuera a ayudar”, dijo Rylee Montez, estudiante de primer año de Eldorado. “Ya no me siento segura aquí en absoluto. Realmente no lo estoy”.

El CCSD, el quinto distrito escolar más grande del país, ha recibido 5,700 llamados al servicio en relación con peleas, agresiones y altercados y 1,300 incidentes combinados en los que se han emitido arrestos y sanciones en los campus escolares desde el comienzo del curso.

Pero los alumnos dijeron que, aunque el ataque a la profesora los dejó conmocionados, los recientes reportes sobre violencia generalizada en todo el distrito no coincidían con su experiencia en Eldorado. El estudiante de último año Omaree Van-Dyke dijo que sentía que la cultura de la escuela solo había seguido mejorando durante su estancia en ella.

El primer día de vuelta, el martes, Van-Dyke dijo que había notado el aumento de la seguridad, pero que sentía que los ligeros cambios implementados por el distrito no eran lo que se necesitaba para solucionar los problemas tras el ataque. Durante el almuerzo, Van-Dyke dijo que empezó a reunir a los alumnos para que firmaran compromisos de no violencia.

“No estoy muy seguro de cómo va a funcionar, pero al volver, para mí… solo quería ponerme a trabajar”, dijo. “Solo quería asegurarme de que estaba haciendo todo lo posible para intentar hacer el cambio también”.

Verran Tucker, monitor del campus y entrenador de Eldorado, dijo que la comunidad seguía conmocionada tras el ataque. Dijo que, aunque estadísticamente Eldorado ha ocupado un lugar destacado en el distrito en cuanto a incidentes violentos, nunca esperó que se produjera un ataque contra una profesora.

Tucker pidió el martes más fondos para que las escuelas cubran la falta de personal y que los funcionarios del distrito escuchen a las comunidades escolares sobre sus necesidades individuales.

“La seguridad de nuestro personal y de los alumnos debe ser una prioridad”, dijo Tucker. “Necesitamos algo de urgencia… solo un poco de urgencia”.