A Héctor Sandarti le toca “de cerca” la caravana migrante

Miami, 29 Nov 2018 (Notimex-Especial).- El presentador guatemalteco Héctor Sandarti se mudó con su familia a Miami para trabajar en el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo.

Hace 25 años el presentador Héctor Sandarti emigró de Guatemala a México con sueños y buscando nuevas oportunidades. Hoy la vida le ha cambiado otra vez, pero en esta ocasión ha emigrado a Estados Unidos.

“Hace 25 años estaba muy a gusto en Guatemala con una carrera de cantante y de repente se me dio la oportunidad de emigrar hacia México al que le debo mi carrera”, recordó en una entrevista el presentador del matutino “Un Nuevo Día” de la cadena Telemundo.

“Y bueno 25 años después prácticamente igual me hablan de Telemundo aprovechando que yo ya había terminado mi exclusividad con Televisa y después de un año de negociaciones aquí estamos casi cinco meses trabajando ya en ‘Un Nuevo Día’”, afirmó.

Sandarti de 50 años y nativo de Antigua, quien se mudó a la ciudad de Aventura con su esposa Paulina, su hija Juliana de 18 años y el perro de ella, confesó que, aunque la adaptación al trabajo va de maravilla para la familia no ha sido fácil.

“La verdad que todo va muy bien porque hago lo que más me gusta me encanta mi trabajo, me encanta el ambiente con la gente que trabajo con la gente que convivo todos los días”, dijo al señalar que a su compañero el mexicano Marco Antonio Regil ya lo conocía y eran amigos, mientras que con la cubana Rachel Díaz y la puertorriqueña Adamari López hizo “click” desde el primer día.

“Mi hija Juliana ya tiene escuela y comenzó a hacer un grupo de amigos. Le fue un poco difícil porque tuvo que dejar a toda su banda en México y a los 18 años imagínate, hasta el novio dejo allá”, señaló.

“Y a Paulina es a la que peor le fue. En el sentido de que allá tenía negocios, tenía una fundación y acá tuvo que empezar de ama de casa, pero bueno con mucho amor y sabiendo que esto va a ser algo temporal pues esperamos que con el tiempo ella pueda trabajar”, apuntó.

En el tema del idioma dijo que tanto su esposa como su hija son bilingües, mientras que él está aprendiendo con la ventaja de que “estamos en una ciudad donde se habla más español que inglés”.

Al haber emigrado en busca de nuevas oportunidades a Sandarti le toca muy de cerca el tema de la caravana migratoria centroamericana que en la actualidad pasa por México camino a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump les ha advertido que no entrarán.

“Es un tema para mí muy triste, como centroamericano somos familia y para mí se hace una verdadera crisis humanitaria de dimensiones muy grandes, porque están involucrados niños, y porque el proceso de trasladarse de su país a la frontera de Estados Unidos ha sido traumático”, mencionó.

“La verdad es que es muy difícil ponerse de un lado o de otro, pero a fin de cuentas lo que andan buscando es lo que todos estamos buscando que es oportunidades”, dijo y agregó que espera que los gobiernos tanto de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos promuevan la posibilidad de que esa gente se quede en su países, pero con mejores oportunidades de trabajo y seguridad.