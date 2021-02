“A puro dolor” con Saúl Medina

febrero 12, 2021 - 9:00 am

Saúl Medina es un muchacho de origen humilde y se mantiene enfocado en su carrera artística. La grabación de A puro dolor fue grabado por Rodrigo Carrillo en Las Vegas, el video se encuentra en fase de producción. [Foto Cortesía, vía Crónica Records]

“Me siento muy feliz de que, luego de haber tocado tantas puertas y haber luchado por tantos años, finalmente valió la pena todo el sacrificio de mi madre al traerme de otro país a los Estados Unidos para lograr este sueño. Porque yo, igual que muchos, soy un inmigrante soñador que vino a este país por un mejor futuro”, comentó en exclusiva con El Tiempo el joven cantante que el 14 de febrero estrenará su más reciente producción musical titulada: A puro dolor.

Saúl Medina irrumpe así a la escena local, apoyado e impulsado por verdaderas leyendas del regional mexicano como Rodrigo Carrillo, director y cantante de El Moreno Carrillo y su banda Tierra Sagrada, Amparo López, presidenta de Crónica Records, Killer Sounds, Rancho alegre de La Puente, California y Viri Arias &Miguel Sahagún, de Avocado Heights.

Una de las características fundamentales de Medina es el agradecimiento, “mire usted, si no somos capaces de ser agradecidos no estaremos en capacidad de triunfar, muchos se atascan de soberbia y aunque sean buenos talentos, disminuye su capacidad porque, primero debemos tener los pies en la tierra y aprender a subir escalón por escalón”, acotó el joven agregando que “estoy muy agradecido con la vida y con Dios, porque soy muy bendecido, muchos no tienen la oportunidad que tengo yo”.

Sobre la dificultad que implica ser constante en una carrera llena de retos, manifestó que “a veces me sentí decepcionado, estuve cerca de dejar este sueño, pero me di cuenta de que las dificultades solamente nos vuelven mejores personas y que todo lo malo siempre tiene un lado positivo. La vida no es fácil, tenemos que luchar, pero con la mano de Dios todo es posible”.

Que eso sirva como un mensaje para todos aquellos que tienen sueños, en este país con trabajo y disciplina (y con fe) todo es posible, dijo.

La productora del sencillo, compartió que “A puro dolor es un cover de los puertorriqueños ‘Son by Four’ en versión sierreña. Saúl Medina es versátil, se ha acoplado en la manera que la pandemia obligó a los artistas a promover su música, se puede pensar que es más cómodo. El sencillo se encontrará disponible desde el 14 de febrero, haremos un ‘video liric’ con fotos y la introducción de la producción”.

