A Wrinkle in Time Estreno 03/09/2018

[Foto Cortesía]

Cuando el científico Alex Murry (Chris Pine) desaparece de forma misteriosa mientras trabajaba en un enigmático experimento, su hija Meg (Storm Reid) decide ir a buscarlo. Meg viajará entonces con su hermano pequeño y su amigo Calvin (Levi Miller) a través del tiempo y el espacio. En su aventura, los tres jóvenes protagonistas contarán con la ayuda de tres seres celestiales: la filosófica Sra. Who (Mindy Kaling), la inquisitiva Sra. Whatsit (Reese Witherspoon) y la líder de todas ellas, la Sra. Which (Oprah Winfrey). Claro que, para llevar a cabo esta importante misión Meg tendrá que luchar contra sí misma para poder vencer a la oscuridad.

Este filme es la adaptación cinematográfica de la novela de fantasía A Wrinkle in Time, escrita por Madeleine L’Engle y titulada en nuestro país Una arruga en el tiempo. La película la dirige Ava DuVernay (Selma, Middle of Nowhere) y Jennifer Lee (Frozen: El reino del hielo, ¡Rompe Ralph!) es la encargada de escribir el guión. El reparto protagonista está formado por Oprah Winfrey (Selma, El mayordomo), Reese Witherspoon (Big Little Lies, Puro vicio), Mindy Kaling (The Mindy Project, Los tres reyes malos), Chris Pine (Wonder Woman, Comanchería), Gugu Mbatha-Raw (El caso Sloane, La verdad duele), Zach Galifianakis (De-mentes criminales, R3sacón), André Holland (Moonlight, The Knick) y Michael Peña (Belleza oculta, Vacaciones), además de los jóvenes Levi Miller (Pan: Viaje a Nunca Jamás) como Calvin y Storm Reid (12 años de esclavitud) como la protagonista Meg.