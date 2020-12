Actividades y eventos festivos en el Valle de Las Vegas

diciembre 23, 2020 - 11:23 am

La muestra de invierno "Hopeful Holidays" en el Conservatorio Bellagio de Las Vegas el lunes, 7 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Gente disfruta de un poco de patinaje en la pista de hielo del Cosmopolitan de Las Vegas el lunes, 2 de diciembre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Maddox Macabenta, de siete años, y su hermana Mila, de cinco, durante la ceremonia de iluminación 27º del Holiday Cactus Garden de Ethel M Chocolates el viernes, 6 de noviembre de 2020. La ceremonia de apertura honró a los primeros auxilios. Se requiere reservación para caminar por el jardín que estará abierto hasta el 3 de enero de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Decoraciones en exhibición en Commonwealth del centro de Las Vegas el miércoles, 25 de noviembre de 2020. Corner Bar Management está organizando una experiencia "Holly Jolly on Fremont", con bebidas de temática navideña, decoraciones exageradas y música en vivo en Commonwealth, Park on Fremont y The Laundry Room. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Tour de coches a través de Glittering Lights en Las Vegas Motor Speedway el lunes, 30 de noviembre de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Una exhibición de luces del letrero "Fabulous Las Vegas" se ve durante un tour de Glittering Lights en LV Motor Speedway el lunes, 30 de noviembre de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Listos o no, la temporada de vacaciones está sobre nosotros. Y, aunque este año es diferente a los pasados, las actividades festivas siguen ocurriendo alrededor del Valle de Las Vegas. Aquí hay algunos eventos y exhibiciones que se han abierto con sitios web listados para que puedas conocer los protocolos de seguridad planeados y hacer reservaciones si es necesario.

Area15

Wanderland está abierto de 4 a 10 p.m. de lunes a viernes y de 2 a 10 p.m. los sábados y domingos hasta el 3 de enero en 3215 S. Rancho Drive. La experiencia de festividades al aire libre incluye Balanceville, un trineo intergaláctico de 30 pies iluminado con cientos de luces, una aldea arbolada con sorpresas extraterrestres, un camino festivo de iglús con decoración temática de temporada dignas de Instagram, tiendas de artículos emergentes y más. Los precios de las entradas varían. “Holiday 360: The Dream Before”, una exposición de 30 minutos de luz y sonido, se encuentra en el Portal de Area15 y está disponible como un paquete. area15.com/events/wanderland

Aria

El vestíbulo Winter Wonderland rodea un Sugar Palace de tamaño real creado por el chef Mathieu Lavallee y su equipo. Los huéspedes pueden comprar golosinas festivas del equipo de pastelería de Aria en el palacio durante la temporada de vacaciones. El vestíbulo también cuenta con un brillante bosque invernal con árboles diseñados a medida, adornos de gran tamaño y un árbol de Navidad de 17 pies decorado con 500 cristales. aria.mgmresorts.com

Bellagio

La muestra de invierno “Hopeful Holidays” del Conservatorio y Jardín Botánico de Bellagio presenta a la Reina de las Nieves, una familia de osos polares, un árbol de Navidad de 42 pies y más. La visualización estará disponible 24 horas al día hasta mediados de enero. La entrada es gratuita. bellagio.com

Christmas Fantasy Forest

El horario es de 1 a 5 p.m. los sábados y los domingos hasta el 20 de diciembre en el parque Floyd Lamb en Tule Springs, 9200 Tule Springs Road. El evento presenta árboles decorados, fotos y visitas con Santa Claus en Ranch House. Se requerirán cubrebocas y distanciamiento social. 702-229-5463; lasvegasnevada.gov/residentes/eventos

Cosmopolitan de Las Vegas

La pista de hielo de Boulevard Pool estará abierta desde el mediodía hasta las 11 de la noche todos los días hasta el 3 de enero. El horario de las fiestas es desde el mediodía hasta la medianoche en Nochebuena y el día de Navidad (cerrado en Nochevieja). Patinar durante todo el día cuesta 30 dólares. De lunes a jueves el acceso a la pista de patinaje es de 20 dólares para los locales, militares con identificación y huéspedes del hotel. La entrada al país de las maravillas invernales que rodea la pista es gratuita. Los lunes y martes de patinaje sobre hielo presentarán películas clásicas de estos días festivos hasta el 29 de diciembre. cosmopolitanlasvegas.com/ icerink

Downtown Summerlin

El Rock Rink ofrece patinaje sobre hielo cerca del árbol de 40 pies en el Lawn de Downtown Summerlin, ubicado en 1980 Festival Plaza Drive. El horario varía y se requiere reservación. La renta de patines comienza en $16. Los viajes en tren comparten las mismas horas de operación que el Rock Rink. Los viajes cuestan cuatro dólares. Downtown Summerlin también cuenta con un árbol de 30 pies en Dining Arroyo y la ubicación para selfies “Lane of Lights” está cerca de H&M y Hollister. Los Tinseltone Carolers se presentarán de 5 a 8 p.m. los viernes y sábados hasta el 19 de diciembre. Hasta el 22 de diciembre, las cartas a Santa Claus pueden ser dejadas en el buzón rojo de su chalet en Festival Plaza Drive. summerlin.com

Ethel M Chocolate’s Holiday Cactus Garden

Las reservaciones para visitar el jardín de cactus de tres acres están reservadas para la temporada. Un artículo en la página web de Ethel M. Chocolate indica que el público puede comprobar si hay alguna cancelación. Además, el público es bienvenido a pasar por aquí para ver si alguien no se presentó para un horario reservado. La tienda de la fábrica en 2 Cactus Garden Drive ofrece dulces con Santa Claus hasta el 23 de diciembre a las 11 a.m., 12:30 y 2 p.m. afuera en el pabellón de la tienda. El evento incluye una degustación de chocolate de dos piezas, una galleta bañada en chocolate, chocolate caliente y una foto con Santa; $25. ethelm.com

Glittering Lights

Las Vegas Motor Speedway está decorada con más de tres millones de luces LED en un recorrido de 2.5 millas en 7000 de Las Vegas Blvd. North. El horario es de 5 a 9 p.m. de domingo a jueves y de 5 a 10 p.m. los viernes, sábados y festivos. La atracción abrirá a las 4:45 p.m. del 19 al 27 de diciembre. Entrada a vehículos de 25 a 35 dólares, y el pase rápido costará $55 en algunas fechas. Una porción de cada boleto vendido beneficiará a Speedway Children’s Charities, y Goodwill of Southern Nevada ofrece un cupón de entrada con un descuento de $5 con una donación de ropa o artículos para el hogar. La estación de Santa Selfie estará disponible en noches selectas hasta el 23 de diciembre, e incluye villancicos, la oportunidad de tomarte una selfie con Santa y la entrada por el carril del Fast Pass a $75. glitteringlightslasvegas.com

Henderson Winterfest

La ciudad de Henderson iluminó árboles y montó decoración que se exhibe a lo largo de la calle Water y la calle Army hasta el 5 de enero. La calle Water también ofrecerá entretenimiento para pasear durante todo el mes de diciembre. Las cartas a Santa Claus pueden ser dejadas en el buzón ubicado en la calle Army. cityofhenderson.com

“Holly Jolly on Fremont”

Commonwealth, ubicado en 525 E. Fremont St., y Park on Fremont, ubicado en 506 Fremont St., traen la alegría de las fiestas al centro de Las Vegas con decoraciones exageradas, cócteles con temas navideños, música en vivo y más, hasta el 31 de diciembre. Commonwealth ofrece cócteles de temporada, un DJ tocando en su azotea Winter Wonderland y un pianista que tocará clásicos navideños en The Laundry Room. Park on Fremont se convirtió en el Taller de Santa con un menú de comida y bebida temáticas de temporada. Se recomienda hacer reservaciones. hollyjollydtlv.com

Lake Las Vegas

Lake Lights Vegas presentará exhibiciones de luces, encuentros con Santa Claus y música navideña en una experiencia de paso hasta el 1º de enero. Lake Las Vegas Parkway se ha convertido en Candy Cane Lane con más de 202 mil luces que se exhibirán diariamente a partir del atardecer. El Buzón Directo del Polo Norte estará disponible desde el mediodía hasta las 9 p.m. diariamente hasta el 24 de diciembre en el Círculo Navideño del Club Deportivo de Lake Las Vegas, ubicado en 101 Via Vin Santo, Henderson. lakelasvegas.com/lights

Las Vegas Festival of Lights

Abierto de 5:30 a 10:30 p.m. diariamente hasta el 9 de enero en Craig Ranch Regional Park, 628 W. Craig Road, North Las Vegas. Ofrece paseos, juegos, nevadas nocturnas, fotos con Santa Claus y más. Se requiere reservación. Las entradas cuestan $15 (los juegos y paseos no están incluidos); los niños de tres años y menores entran gratis. Hay paquetes de entradas disponibles. vegasfestivaloflights.com

Tropicana

La exhibición al aire libre “Holiday in Paradise” en Tropicana Plaza cuenta con más de 25 mil luces, un árbol de Navidad de 20 pies, una pared de fotos de flores nochebuenas de 10 pies y más, hasta el 3 de enero. La música navideña se reproduce a partir de las 3 p.m. los viernes y sábados, y un bar pop-up navideño sirve cócteles tradicionales y de temática invernal, habrá cervezas y chocolate caliente. troplv.com

Wynn Las Vegas

En el atrio principal del complejo turístico se exhibe la decoración navideña y los intrincados mini-pueblos de invierno inspirados en “Los viajes de Gulliver”. El complejo también cuenta con más de ocho mil flores nochebuenas, árboles festivos decorados y guirnaldas de gran tamaño. wynnlasvegas.com