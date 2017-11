Acusan a Dustin Hoffman de haber acosado sexualmente a una joven en 1985

El actor estadounidense Dustin Hoffman ha sido acusado de haber acosado sexualmente a una becaria de 17 años en 1985, una denuncia publicada por la propia mujer en la edición digital de la revista The Hollywood Reporter. Horas después de salir a la luz esta acusación, una segunda denuncia de otra mujer se ha sumado contra el intérprete de Kramer contra Kramer.

noviembre 9, 2017 - 11:39 am

Dustin Hoffman. | Foto Chris Pizzello/Invision/AP.

El actor estadounidense Dustin Hoffman ha sido acusado de haber acosado sexualmente a una becaria de 17 años en 1985, una denuncia publicada por la propia mujer en la edición digital de la revista The Hollywood Reporter. Horas después de salir a la luz esta acusación, una segunda denuncia de otra mujer se ha sumado contra el intérprete de Kramer contra Kramer.

La escritora Anna Graham Hunter asegura que el intérprete, que tiene 80 años en la actualidad, la manoseó durante el rodaje del telefilme Muerte de un viajante y habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella.

“Me pidió que le diera un masaje en los pies en el primer día de rodaje, y lo hice”, indicó Hunter, de 49 años. “Actuaba de forma insinuante, me agarró del trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó su tiempo. Después dijo: ‘tomaré un huevo duro y un clítoris pasado por agua’”, agregó.

Según el relato de Hunter, el séquito de Hoffman comenzó a reír a carcajadas. “Yo me marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré”, indicó la mujer. Hunter detalló el supuesto maltrato que recibió por parte de Hoffman en un diario que envió a su hermana por entonces. La joven pasó cinco semanas junto al actor durante el rodaje de aquella cinta.

“Hoy, cuando acompañaba a Dustin a su limusina, me agarró del culo cuatro veces. Le reprendí cada vez, le golpeé fuerte y le dije que era un viejo verde”, escribió la mujer, quien asegura que recibió órdenes expresas por parte de los responsables de la película de aceptar el comportamiento de Hoffman. En concreto, le dijeron que debía “sacrificar” algunos de sus valores por el bien del proyecto. “Fue un depredador, yo era una niña y esto fue acoso sexual”, manifestó Hunter.