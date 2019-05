‘Africa Speaks’, la nueva producción de Carlos Santana

Carlos Santana tiene una visión muy espiritual, la que refleja en su producción musical. En Africa Speaks se acompañó de Buika, una cantante española. Martes 14 de mayo en el House of Blues. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Como inmigrante de primera generación, siempre tendrás un sentimiento de soledad, de extrañeza que te acompañará toda la vida, dijo Buika. Martes 14 de mayo en el House of Blues. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Carlos Santana tiene una visión muy espiritual, sugiere que se realice una convención de Chamanes en Las Vegas, para lograr una conexión espiritual de alto nivel. Martes 14 de mayo en el House of Blues. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El guitarrista jalisciense, Carlos Santana, dio a conocer su nuevo material discográfico “Africa Speaks” en el House of Blues, sitio donde estará haciendo una residencia que irá del 15 al 25 de mayo y luego del 18 al 29 de septiembre, con un concierto agregado al 30 de octubre y presentaciones del 1 al 10 de noviembre. Será un año de trabajo intenso para el legendario guitarrista que, además, planea tomar parte del concierto que marca el 50 aniversario de Woodstock.

“Africa Speaks” es una aventura inolvidable en la que, el de Autlán de Navarro, Jalisco, México, se hizo acompañar de la cantante española Buika, una talentosa voz nacida en Mallorca, primera generación de inmigrantes de Guinea Ecuatorial.

El nuevo disco consta de 11 canciones; “grabamos 49 piezas musicales en 10 días de trabajo, la verdad es que cuando desarrollas una pasión, las cosas se vuelven atemporales”, comentó Santana sobre la dificultad de seleccionar 11 de 49 canciones para el disco.

Luego de escuchar –en exclusiva- “Breaking down the door”, Santana comentó que Africa Speaks tiene un significado especial “esta es una música que aprecio mucho, y no es extraño para mí, los ritmos, acordes y melodías de África siempre me han inspirado. Está en mi ADN. Si te inspiras en muchos, eso se llama inmersión. Investigué esta hermosa música del continente africano. Tienen una frecuencia que es impresionante. Es gracioso, porque cuando toco en África, la gente dice: ‘¿Cómo sabes nuestra música?’ Y yo digo: ¿Cómo no puedo saber lo que amo?’”

Otro elemento dramático en la creación de “Africa Speaks” estriba en la participación de Buika, cuya voz -casi celestial- permeó un hechizo mágico a lo largo del álbum. “La gente se asombrará cuando la escuchen”, dijo Santana. “Ella tiene sintetizadas en su voz a Nina Simone, Etta James, Tina Turner, Aretha y más”.

Luego de adjudicarse el premio Grammy Latino, Carlos Santana le pidió a Buika que escribiera letras para sus nuevas composiciones. “Buika me dijo: ‘escribí letras y melodías que nunca había hecho antes. Estaba llorando y riendo. La música me poseía para crear algo fuera del espacio que conozco’. Yo le contesté: ‘¡Sí! Si eso es lo que te hace a ti, imagina lo que le hará al oyente’”, recordó.

“Africa Speaks” es una experiencia bellamente sostenida y alegórica, es una honesta celebración que presenta las líneas de guitarra salvajes, fieles y características del estilo Santana, rasgos en la guitarra que participan en un baile alegre con congas, piano y un coro de voces extraordinario.

Otro rasgo que pocos medios de comunicación notaron, fue el diseño majestuoso de la portada del disco. Hace años, en los inicios de Carlos Santana, las portadas de sus discos eran verdaderas joyas de arte, de hecho, hay gente que tiene algunas coleccionadas. “El diseñador de la portada la hizo un hermano mío que se llama Rudy Gutiérrez, es quien tiene –en la actualidad- el dedo en el pulso, sabe cómo utilizar colores que llamen la atención de la gente: es una unidad familiar”, expresó Santana a El Tiempo.

Por otro lado, como mujer que en el álbum se pretende empoderar, Buika externó que “la portada es una maravilla, el muchacho lo hizo de manera increíble. Es verdad que, a través de esta portada, lo ves todo; ves naturaleza, personas, ciudades, selva, todo, es una maravilla. Estamos todos aquí, desde luego me gustaría felicitarle”, respecto al álbum, explicó “significa mucho. No siempre es fácil componer desde la libertad, porque muchas veces piensas en asuntos como: vas a vender mucho, si va a gustar, si me estoy volviendo muy moderna, porqué canto en inglés y quiero pasarme como americana; es que tenemos dentro de nuestra cabeza tantas tonterías, tantas frases mal dichas que, desde el primer momento que escuché la música, percibí libertad y eso huele. En la vida te has equivocado y ya, ¿piensas que eres un imbécil porque ‘has metido la pata’?, es verdad, ponlo en tu canción, no pasa nada, porque muchas personas que estén ‘metiendo la pata’ se van a sentir identificadas contigo”.

El disco permite decir la verdad y reflejar sentimientos, por lo que Buika dijo que no quiere sentirse insegura por no ser bonita, por no tener mucho dinero, o ser como las grandes estrellas, porque “yo soy el triunfo, estoy viva y feliz, he superado todas las patadas que han intentado darme”.

El mundo se ha globalizado, el disco ayudará a las personas a descubrir que el mundo está abierto, “identifica tu autopista y camina en ella”, agregó.

Para las mujeres y niñas recomienda, “piensen en grande, nazcan donde nazcan, estén donde estén, siempre piensen en grande”.

Cuestionada sobre la referencia que acudía a su mente al escuchar sobre Latinoamérica, región conquistada por los españoles, destacó “imagínate, para nosotros México significa alegría, es uno de los países más bonitos del mundo, los españoles tenemos una gran conexión con México, Colombia y Venezuela”.

