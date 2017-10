All I See Is You Estreno 10/27/2017

All I See Is You cuenta la historia de un matrimonio interpretado por Blake Lively (Hick, Salvajes) y Jason Clarke (El amanecer del planeta de los simios), cuyas vidas se verán envueltas en un giro radical en el momento en que ella, ciega toda su vida, recupera la visión por medio de un transplante de córnea. La activación de su sentido de la vista le permite descubrir detalles acerca de sí mismos, su matrimonio y su vida, que hasta entonces le resultó imposible apreciar.