Ángeles Cruz explorará la sexualidad indígena en su filme “Nudo mixteco”

[ Cortesía ]

Luego de cuatro años de trabajar la historia, la realizadora y actriz Ángeles Cruz afina los detalles para comenzar el rodaje de “Nudo mixteco”, su ópera prima en la que explora la sexualidad de las mujeres indígenas.

En entrevista, Cruz compartió que tras 20 años como actriz encontró en la escritura y la dirección otra manera de contar las historias que le interesan, por lo que después de sus cortos “La Tirisia o cómo cortar la tristeza”, “La carta” y “Arcángel”, decidió hacer su primer largometraje.

“Al iniciar el guion pensé que iba a hablar de la migración y del no encontrar tu lugar, porque al salir de tu comunidad dejas de pertenecer a ésta, pero tampoco perteneces a la ciudad”, expuso.

Sin embargo, agregó, “al releerlo me di cuenta de que estaba hablando de la sexualidad de las mujeres de mi comunidad, de las mujeres indígenas, de los espacios que estamos tratando de abrir para hablar de nuestra sexualidad libremente”.

De acuerdo con la creadora, se trata de un tema que poco se analiza, “porque pareciera que no existe, que no es relevante para estas mujeres, pero los hombres migran y se van pensando en que mandando dinero resuelven, y qué pasa con ellas y su sexualidad al quedarse solas, me cuestioné”.

Además de la sexualidad, en “Nudo mixteco” Ángeles Cruz –quien cursó el Taller de Primeras Películas del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine)- pondera el tema de la migración y la lesbiandad.

Emocionada y también nerviosa, la realizadora comenzará el rodaje de su película a principio de 2019 en un pueblo de la mixteca alta de Oaxaca, el cual “será un gran personaje, pues se incluirá la fiesta patronal de la comunidad y las asambleas, así como el uso y las costumbres de ahí”, anotó.

Para lograr el cometido, Cruz decidió mezclar actores profesionales (Dolores Heredia y Noé Hernández) con miembros de la comunidad, y de estos últimos dijo: “Responden muy bien a mis llamados de ‘casting’; se vuelcan sobre el trabajo y yo me siento muy cómoda trabajando con ellos, porque tienen la generosidad y la apertura”.