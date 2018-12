Anuncian 25 nuevas cintas para el Registro Nacional de Películas de EE.UU.

[ Cortesía ]

‘Jurassic Park’, ‘The Shining’ y ‘Brokeback Mountain’ ingresan al National Film Registry (Registro Nacional de Películas) que anunció las 25 películas que pasaran a formar parte de este archive histórico nacional.

También en la lista anual número 30 han sido seleccionadas ‘Rebecca’, ‘The Lady From Shanghai’, ‘Eve’s Bayou’, ‘On the Town’, ‘My Fair Lady’, ‘Hud’ y ‘Monterey Pop’.

Cintas dirigidas por Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Orson Welles, John Ford, Blake Edwards, Sam Fuller, D.A. Pennebaker, George Cukor, James L. Brooks y Ang Lee se encuentran entre el último grupo de películas elegidas para el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.

La 30ª selección anual de 25 películas son consideradas “cultural, histórica o estéticamente” significativas para el patrimonio cinematográfico de la nación y ayuda a garantizar que los que figuran en la lista se conservarán para siempre.

Los miembros incluyen el primer largometraje estadunidense de Hitchcock, “Rebecca” (1949); Los clásicos de Noir “Leave Her to Heaven” (1945) y de Welles ‘The Lady From Shanghai (1947) y El innovador cuento de dinosaurios de Spielberg, Jurassic Park (1993).

Tambien “Días de vino y rosas” (1962); De Kubrick “The Shining” –El resplandor- (1980); El ingenioso “The Navigator” de Buster Keaton (1924); El misterioso drama familiar de Kasi Lemmons, “Eve’s Bayou” (1997).

Asimismo “Smoke Signals” (1998), la primera película escrita, dirigida y coproducida por los nativos americanos; y la historia de amor homosexual de Lee, “Brokeback Mountain” (2005), que ahora es la película más reciente en el Registro.

La música ocupa un lugar destacado en la lista con el clásico de Gene Kelly-Frank Sinatra “On the Town” (1949), la encantadora My Fair Lady (1964) y el documental Monterey Pop (1968), dirigido por Pennebaker y producido por Lou Adler y el difunto John Phillips.

“Estoy sumamente complacido y orgulloso porque estoy seguro de que John Phillips estaría convencido de que Monterey Pop ha sido seleccionado para su inclusión en el Registro Nacional de Películas”, dijo Adler en un comunicado.

“Me complace que la película brinde reconocimiento a los artistas involucrados en una explosión cultural de festivales de música y celebre a una generación en sintonía con la música y el amor”, apuntó.

“Es un orgullo haber colaborado con DA Pennebaker, quien creó una película que documentó perfectamente la época, la música y introdujo un género cinematográfico que será honrado para siempre… mucho después de los días 16, 17 y 18 de junio de 1967, como lo demuestra esta selección “, añadió.

The Informer (1935) le da a Ford su undécima película en el registro, la mayor cantidad posible de cualquier director.

El Bibliotecario del Congreso hace las selecciones después de consultar con los miembros de la Junta Nacional de Preservación de Películas y otros.

Entre las películas consideradas se encontraban más de 6,300 títulos nominados por el público. (Las películas deben tener al menos 10 años para ser elegibles, y las nominaciones para el próximo año se aceptarán hasta el otoño aquí).

“El Registro Nacional de Películas cumple 30 años y durante esas tres décadas, hemos estado reconociendo, celebrando y preservando este medio distintivo”, dijo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden.

“Estos tesoros cinematográficos deben ser protegidos, porque documentan nuestra historia, cultura, esperanzas y sueños”, resalto.