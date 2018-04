Armando Manzanero recibirá en Boston el Berklee Latin Master Music Award

[Cortesía Vevo / YouTube]

El cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Armando Manzanero, será reconocido en Estados Unidos en Boston, Massachusetts, por su trayectoria como compositor, cantante y productor.

La distinción le será entregada en la escuela de música de Berklee College of Music, y además participará en el Consejo de Promoción Turística de México, en el marco de los festejos del 5 de Mayo.

La entrega del galardón organizada por el Consulado General de México en Boston, como parte de la celebración anual de la Batalla de Puebla, fue aceptada por el compositor de “Esta tarde vi llover”, “Por debajo de la mesa” y “Adoro”, quien externó a Notimex su beneplácito.

“Estoy muy contento, porque la escuela más prestigiada de música en Estados Unidos me entregará el galardón Berklee Latin Master Award, una de las máximas preseas que otorga esta institución, y por si fuera poco interpretaré algunos de mis temas acompañado de alumnos del colegio”.

Manzanero abundó que también participará la alcaldía de Boston, que reconocerá su trayectoria no sólo como compositor, sino también como autor y productor. “Son detalles que no puedo soslayar y menos a mi edad, en que me estoy dando el lujo de recibir reconocimientos con el corazón, porque es la cosecha de todo lo que he hecho y seguiré haciendo, porque aún me falta mucho por hacer”.

Recordó que hace 20 años asistió a Berklee para dictar una conferencia sobre el éxito que tuvo en ese entonces el disco de Luis Miguel, “así que es la segunda vez que me verán en esa prestigiada escuela, donde me acompañará una orquesta de alumnos para cantar algo de mi repertorio y sobre todo para que me canten a mí mis canciones”.

Por último, afirmó que este nuevo reconocimiento será tomado en cuenta para su autobiografía y que en breve será dada a conocer. “Nada que ver con las bioseries, a mí no me gusta eso, porque mi vida es tan grande como la misma Biblia, por lo extensa que es”, finalizó.