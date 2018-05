Muere autor de ‘Right Stuff’ y ‘Bonfire of Vanities’, Tom Wolfe a los 88

En esta foto de archivo del 26 de julio de 2016, Tom Wolfe aparece en su sala de estar durante una entrevista sobre su último libro, "The Kingdom of Speech", en Nueva York. (Bebeto Matthews / AP)

NUEVA YORK – El escritor Tom Wolfe, quien hizo una crónica de todo, desde los hippies hasta la carrera espacial antes de volver su mirada aguda a la ficción, ha muerto a los 88 años.

La agente de Wolfe, Lynn Nesbit, le informó a The Associated Press que Wolfe murió en un hospital de la ciudad de Nueva York. Los detalles adicionales de su muerte no estuvieron disponibles de inmediato.

El periodista y novelista del “nuevo periodismo” insistió en que la única manera de contar una gran historia era salir e informarlo. Su estilo de escritura estaba plagado de signos de exclamación, cursiva y palabras improbables.

Entre sus aclamados libros se encuentran “The Right Stuff” y “The Bonfire of the Vanities”, una sátira del poder y la justicia al estilo de Manhattan que se convirtió en uno de los libros más vendidos de los 80s.