¡No te pierdas estos actos en Life is Beautiful!

St. Vincent se presenta en el Festival de Música y Arte Coachella en el Empire Polo Club el viernes 20 de abril de 2018 en Indio, California. (Foto por Amy Harris / Invision / AP)

Tyler, el Creador se presenta en el Festival de Música y Artes Coachella en el Empire Polo Club el sábado 14 de abril de 2018 en Indio, California. (Foto por Amy Harris / Invision / AP)

Más de 70 actos se presentarán este fin de semana en la sexta encarnación de Life is Beautiful, incluyendo estrellas de EDM (DJ Snake, Galantis, Alison Wonderland), nuevos soul standouts (The Weeknd, Miguel, Blood Orange), rockeros alternativos variados (Arcade Fire , Cold War Kids, The Drums), algunos de los mejores de Vegas (The Dirty Hooks, Mike Xavier, O Wildly) y docenas más.

¿A quién ver y cuándo? Estamos aquí para responder sus preguntas candentes.

¿A dónde recurro para algunos serios disruptores de hip-hop, tal vez incluso un tipo con pelo estilo Chia Pet?

Life is Beautiful tiene una sólida trayectoria en la reserva de raperos que rompen los moldes, ya sea el desquiciado Danny Brown, el temperamental Earl Sweatshirt o el maniaco Vince Staples. La tradición continúa con los alternativamente lisos y crudos de garganta negra: “Black Metal Terrorist” Denzel Curry (el viernes), la bujía de hip-hop Goldlink (el domingo) y el eternamente polarizante y fronterizo bohemio Tyler, El Creador (el domingo), él, del peinado verde hierba como se ve en el video de “See You Again” de Kali Uchis.

Habrá un grupo de rock indie en español completamente femenino allí, ¿verdad?

Naturalmente. Y una muy buena en Hinds, cuyas guitarras destempladas y armonías añaden ese punto álgido del rock alternativo de los noventa, entre lo beatífico y lo arriesgado.

¿Pharrel usará un sombrero?

Quién sabe, pero el “feliz” cantante canalizará sus sentimientos menos amanerados con N.E.R.D., su proyecto de rap/rock/funk/como le llames, con sus compañeros de The Neptunes, compañeros de carrera Chad Hugo y Shay Haley. Su último disco, “No One Ever Really Dies”, es su signo más urgente y contundente, un gruñido de los tiempos.

No recomiende ningún acto de música electrónica a menos que hayan degustado Slipknot, ¿de acuerdo?

Bueno, el dúo electro parisino Justice se ajusta a esos parámetros bastante específicos con su golpe sin parámetros. Los conoces de su gran éxito de 2007 “D.A.N.C.E.” y el video pop art que los acompaña, pero su discografía es muy profunda. Es apropiado que tengan una canción llamada “Heavy Metal” en su último álbum, “Woman”: el disco a menudo truena como el género en cuestión.

¿Quién es un prometedor para no perderse?

Es revelador que escuche a los niños riendo y jugando alegremente en el fondo en “Nobody Cares” de Superorganism: El debut homónimo del grupo es una gran caja de juguetes de sonido, para ser saqueada con fantasía infantil. Los ocho integrantes internacionales, cuyos miembros proceden de EE.UU., Inglaterra, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, son ritmos burbujeantes, líneas de bajo eructos, disparos de sintetizadores láser y voces sueltas y que ralentizan el pulso. “¿Alguna vez te has despertado de un sueño y te has dado cuenta de que todo el mundo se ha vuelto loco?”, Se pregunta el cantante Orono Noguchi en un momento, haciendo un seguimiento a la locura.

Necesito un poco de guitarra. ¿Opciones?

OK, así que LIB no es el festival de guitarras más impulsado por la guitarra, pero habrá al menos una superheroína de seis cuerdas en la casa cuando St. Vincent llegue al escenario el sábado. Ella no es una compositora tradicional por ningún motivo, no vengas por ninguna pista que te mueva la lengua. En cambio, ella es una jugadora inventiva, única en su género, con algunas de las líneas y tonos de guitarra más salvajes y distorsionados que escucharás en LIB – o en cualquier otra fiesta, para el caso.

¿Alguno de los encabezados de la cartelera será eclipsado por los actos que juegan al mismo tiempo que ellos?

¿Eclipsados? Quién sabe. ¿Opacados? Tal vez. Cuando Florence + the Machine se enfrente a Travis Scott el sábado, será interesante ver cómo la zona pop hace frente al rapero del momento, que se ha graduado al estatus de encabezado de cartelera del festival por derecho propio. Es su “Astroworld”, después de todo y solo estamos viviendo en él.