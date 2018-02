Seven Magic Mountains podría permanecer más tiempo en el desierto de Nevada

Seven Magic Mountains - una obra pública a gran escala, obra de arte del sitio creada por el artista Ugo Rondinone - se aprecia en esta vista hacia el oeste cerca del Lago Jean Dry al sur de Las Vegas el lunes 9 de mayo de 2016. (Mark Damon / Las Vegas News Bureau)

La gente explora el área en Seven Magic Mountains cerca de Jean el lunes, 16 de mayo de 2016. Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal Follow @csstevensphoto

Un hombre toma una foto de Seven Magic Mountains cerca de Jean el lunes 16 de mayo de 2016. Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal Sigue a @csstevensphoto

La gente explora el área en Seven Magic Mountains cerca de Jean el lunes, 16 de mayo de 2016. Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal Follow @csstevensphoto

La gente explora el área en Seven Magic Mountains cerca de Jean el lunes, 16 de mayo de 2016. Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal Follow @csstevensphoto

La gente explora el área en Seven Magic Mountains cerca de Jean, Nev. El lunes 16 de mayo de 2016. Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal Follow @csstevensphoto

Lexus Estabillo, izquierda, se toma de la mano de Kayla Pérez mientras caminan hacia el proyecto artístico Seven Magic Mountains el lunes 30 de enero de 2017, cerca del lago Jean Dry. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

¡Hasta el final del año, y posiblemente más todavía!.

Ese es el futuro inmediato de Seven Magic Mountains.

Los totems de rocas pintadas, ubicados al sur de Las Vegas junto a la Interestatal 15, se abrieron en mayo de 2016 para una carrera anunciada de dos años.

En cambio, la instalación de arte ambiental, un Stonehenge más pequeño con un trabajo de pintura Day-Glo, se mantendrá hasta 2018.

“Debido al increíble éxito de la instalación desde su apertura, el artista Ugo Rondinone ha expresado un fuerte deseo de explorar formas de mantener la obra de arte en su sitio actual”, según un comunicado emitido por el Museo de Arte de Nevada de Reno, que se asoció con Art Production Fund con sede en Nueva York para traer Seven Magic Mountains al desierto entre Jean y Sloan.

“A fines de este año está 100 por ciento seguro”, según la vocera del museo, Amanda Horn, quien agregó que “estamos trabajando en un plan a más largo plazo” en el lugar, controlado por la Oficina de Administración de Tierras.

Atrayendo a mil visitantes por día al sitio, Seven Magic Mountains se ha convertido en “un destino”, afirmó, y señaló que el museo ha recibido numerosas solicitudes de visitantes, y aquellos que planean visitar, diciendo: “Por favor, no lo quiten”.

Pero mantener abierta la instalación de $3.5 millones es “mucho trabajo”, asegura Horn. “Requiere un plan de operaciones, e inversión. ¿Quién se encargará de cuidarlo y administrarlo?”

Seven Magic Mountains abrió sus puertas el 11 de mayo de 2016 y originalmente estaba programado para ser exhibido durante dos años. Debido al increíble éxito de la instalación desde su apertura, el artista Ugo Rondinone ha expresado un fuerte deseo de explorar formas de mantener la obra de arte en su sitio actual. Los Productores (Art Production Fund y Nevada Museum of Art) están trabajando actualmente en un plan de extensión que permitiría que Seven Magic Mountains permanezca visible durante varios años en el futuro. Mientras que el plan avanza, podemos afirmar con certeza que, como mínimo, la instalación permanecerá visible hasta finales de 2018.

La reportera de Las Vegas Review-Journal Carol Cling contribuyó a esta historia.

RENO: El Museo de Arte de Nevada está trabajando para mantener una instalación popular de arte rupestre al oeste de Las Vegas Strip en el estado durante el resto del año o más tiempo si es posible.

Según el museo con sede en Reno, alrededor de mil personas han visitado las Siete Montañas Mágicas todos los días durante los últimos dos años.

El Reno Gazette-Journal informó el miércoles que el museo está trabajando con la Oficina de Administración de Tierras y las agencias para mantener la obra de arte de $3.5 millones con piedras fluorescentes por un tiempo más.

Las esculturas de roca del artista italiano Ugo Rondinone están programadas para removerse en mayo.

La vocera del Museo de Arte de Nevada, Amanda Horn, dice que no saben si algo es posible más allá de fin de año.