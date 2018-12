Superhéroes, secuelas y ‘Star Wars’ en la pantalla grande en 2019

'CAPTAIN MARVEL' de Marvel Studios. Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson) (Chuck Zlotnick / Marvel Studios 2019)

ABA_016_ALA_0190_v0505.87446 - Keean Johnson (izquierda) y Rosa Salazar (centro) en ALITA: ÁNGEL DE BATALLA de Twentieth Century Fox. Crédito de la foto: Cortesía de Twentieth Century Fox.

Jennifer Lawrence interpreta a Raven / Mystique en DARK PHOENIX de Twentieth Century Fox. (Doane Gregory)

OREJAS PARA TI: en el nuevo largometraje de acción en vivo "Dumbo" de Disney, un elefante recién nacido con orejas demasiado grandes lo convierte en un hazmerreír en un circo que ya tiene dificultades. Pero Dumbo sorprende a todos cuando descubren que puede volar. Dirigida por Tim Burton, "Dumbo" vuela a los cines el 29 de marzo de 2019. © 2018 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizan en Columbia Pictures, "Érase una vez en Hollywood" FOTO POR: ANDREW COOPER COPYRIGHT: © 2018 CTMG, Inc. Todos los derechos reservados.

DF-05044.tif (68.69477 MB) SUBTÍTULOS: Em (Tessa Thompson) y H (Chris Hemsworth) en MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, de Columbia Pictures. FOTO POR: Giles Keyte COPYRIGHT: © 2018 CTMG, Inc. Todos los derechos reservados. ** TODAS LAS IMÁGENES SON DE PROPIEDAD DE SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. PARA USO PROMOCIONAL SOLAMENTE. LA VENTA, DUPLICACIÓN O TRANSFERENCIA DE ESTE MATERIAL ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDA. **

GKM-VFX-0001r Nombre de la película: GODZILLA: EL REY DE LOS MONSTRUOS Copyright: © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC Crédito de la foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures Leyenda: Godzilla se levanta de las profundidades y libera su aliento atómico para reclamar su corona como el Rey de los Monstruos en la aventura de acción de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures "GODZILLA: KING OF THE MONSTERS", un comunicado de Warner Bros. Pictures.

SHZM-04741rv2 Nombre de la película: SHAZAM! Copyright: © 2018 WARNER BROS. ENTRETENIMIENTO INC. Crédito de la foto: Steve Wilkie/& (c) DC Comics Leyenda: (L-r) JACK DYLAN GRAZER como Freddy Freeman y ZACHARY LEVI como Shazam en la aventura de acción de New Line Cinema "SHAZAM!", Un lanzamiento de Warner Bros. Pictures.

¿JUGUETE NUEVO? - El alguacil vaquero favorito de todos, Woody, junto con sus mejores amigos Buzz Lightyear y Jessie, están felices de cuidar a su niña, Bonnie, hasta que un nuevo juguete llamado "Forky" llega a su habitación. De acuerdo con Forky, un proyecto convertido en artefacto, él no es un juguete en absoluto, y preferiría saltarse esta gran aventura por completo, si solo lo dejaran. Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack regresan cuando las voces de Woody, Buzz y Jessie, y el comediante Tony Hale le prestan su voz a Forky. Dirigida por Josh Cooley (“¿La primera cita de Riley?”) Y producida por Jonas Rivera (“Inside Out”, “Up”) y Mark Nielsen (productor asociado de “Inside Out”), “Toy Story 4” se aventura a los cines de EE.UU. En junio 21, 2019. © 2018 Disney • Pixar. Todos los derechos reservados.

¿Superhéroes? ¡Listo!.

¿Secuelas? ¡Oh, diablos, listo!.

¿Disney sigue rehaciendo casi todo su catálogo excepto “Song of the South”? ¡Eso también!.

Todavía es muy temprano, pero el 2019 en el cine se perfila como los últimos años, con una excepción bastante grande: a diferencia del 2018, hay una película de “La guerra de las galaxias” que la gente realmente podrá ver.

A continuación, un vistazo a algunas de las expectativas del próximo año:

Personajes de cómics

Carol Danvers (Brie Larson) se une al Marvel Cinematic Universe en “Captain Marvel” (8 de marzo) y se espera que juegue un papel clave en “Avengers: Endgame” (26 de abril). Aparentemente, esta última resultará mejor para Peter Parker que “Avengers: Infinity War”, considerando que está de nuevo en acción en “Spider-Man: Far From Home” (5 de julio).

Los X-Men intentarán salvar a un Jean Grey fuera de control en “Dark Phoenix” (7 de junio), mientras que se lanza una nueva y potencial franquicia de “X-Men” con “New Mutants” (2 de agosto).

Joaquin Phoenix toma el manto de quizás el mejor supervillano de la historia “Joker” (4 de octubre), preparando el escenario para que el personaje, basado en la continuidad actual de Hollywood, crezca exactamente como un pálido Jared Leto.

Un joven de 14 años se convierte en un poderoso héroe en “Shazam” (5 de abril), que está siendo promocionado como “Big” pero con superpoderes. El actor de “Stranger Things”, David Harbour, llevará los cuernos cortados como el héroe mitad demonio “Hellboy” (12 de abril) y una joven con caparazón de cyborg abandonada sin memoria está decidida a salvar al mundo en “Alita: Battle Angel” (14 de febrero), de Robert Rodríguez.

Secuelas, spinoffs, remakes y reinicios

La saga de Skywalker llega a su fin, al menos por ahora, con “Star Wars: Episodio IX” (20 de diciembre).

Chris Hemsworth y su coprotagonista de “Thor: Ragnarok”, Tessa Thompson, se hacen cargo de los trajes negros en “Men in Black: International” (14 de junio).

M. Night Shyamalan combina las narraciones de “Unbreakable” y “Split”, junto con sus estrellas, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, para “Glass” (18 de enero).

Dwayne Johnson y Jason Statham obtienen su propio spinoff en “Rápido y Furioso” (2 de agosto).

El elenco de “Downton Abbey” se reúne para una película aún sin título el 20 de septiembre.

Hay nuevas tomas de “Los Ángeles de Charlie” (1 de noviembre) y “Maestros del Universo” (18 de diciembre), mientras que las nuevas entregas de franquicias incluyen “John Wick: Capítulo 3” (17 de mayo), “Godzilla: King of the Monsters”(31 de mayo),“Zombieland 2”(11 de octubre) y “Angel Has Fallen”(23 de agosto), junto con el aún sin título “Terminator”(1 de noviembre) y “Jumanji”(Dec. 13).

Películas familiares

Un agente secreto (con la voz de Will Smith) va muy al descubierto en “Spies in Disguise” (13 de septiembre). Un genio criminal de 12 años de edad tiene algunos planes inútiles para las criaturas míticas en “Artemis Fowl” de Disney (9 de agosto). “Dora la Exploradora” (2 de agosto) se pone en marcha. Patton Oswalt reemplaza a Louis C.K. como la voz de Max en “The Secret Life of Pets 2” (7 de junio). Y el tren de las segundas partes se mezcla junto con “The LEGO Movie 2” (8 de febrero), “Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto” (22 de febrero) y “Angry Birds 2” (16 de agosto).

Secuelas de Disney y remakes de acción en vivo

Los comentaristas en línea ya están babeando por el “Jafar guapo” (Marwan Kenzari) en “Aladdin” (24 de mayo) del director Guy Ritchie, protagonizada por Will Smith como el Genio. El dueño de un circo (Danny DeVito) contrata a una antigua gran estrella (Colin Farrell) para que cuide de un elefante recién nacido con orejas enormes en “Dumbo” de Tim Burton (29 de marzo). Después de dar vida al remake de “El Libro de la Selva”, el director Jon Favreau aborda “El Rey León” (19 de julio), con Donald Glover interpretando a Simba. Mientras tanto, Woody y Buzz Lightyear originales regresan en “Toy Story 4” (21 de junio), mientras que Elsa y Anna dejan a Arendelle en “Frozen 2” (22 de noviembre).

Terror

Los niños, y Beverly, están de vuelta en Derry, junto con su yo adulto, en “IT Chapter Two” (6 de septiembre). Lupita Nyong’o y Elisabeth Moss protagonizan “Us” (15 de marzo), del escritor y director de “Get Out”, Jordan Peele. Los demonólogos Ed y Lorraine Warren que lucharon contra esa muñeca espeluznante “Annabelle” cuentan con una nueva película aún sin título para el 3 de julio. Una aparición acecha a una trabajadora social y sus hijos en la década de 1970 en Los Ángeles en “La maldición de La Llorona” (19 de abril). Y busque nuevas mascotas en “Pet Sematary” (5 de abril) y “Grudge” (21 de junio), así como más celebraciones sobrenaturales en “Happy Death Day 2U” (14 de febrero).

El regreso de Quentin Tarantino

Sí, este tiene su propia categoría. Mi lista previa de 2019, mis reglas. Para su novena película, los escritores y directores del equipo, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, se convirtieron en una estrella de la televisión y su doble especialista en “Once Upon a Time in Hollywood” (26 de julio), en el contexto de los asesinatos de la Familia Manson con Margot Robbie como Sharon Tate.