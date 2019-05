Autoridades priorizan seguridad en EDC

Del 17 al 19 de mayo de 2019 se realizará el Electric Daisy Carnival (EDC) en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo – Archivo.

El oficial de LVMPD, Aden Ocampo-Gómez, informó que habrá vigilancia en el evento EDC de este 2019. Jueves 9 de mayo de 2019 en el cuartel de LVMPD. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo

La edición 2019 del Electric Daisy Carnival (EDC) se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en Las Vegas Motor Speedway. Debido a la alta afluencia de personas en este evento, autoridades como el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) y la Comisión Regional de Transporte (RTC, por sus siglas en inglés) han emitido varias recomendaciones por medio de El Tiempo, las cuales van dirigidas tanto a los asistentes como a habitantes de áreas aledañas.

“El año pasado más de 400,000 personas asistieron a EDC durante los tres días, este año están esperando también a mucha gente. Eso quiere decir que habrá muchos vehículos en las autopistas y calles. Para ayudar con el tráfico, EDC está colaborando con RTC para ofrecer servicio de transporte para los que tienen boletos, esto sin costo adicional. 19 autobuses de RTC van a proporcionar servicio de transporte desde el Strip hasta Las Vegas Motor Speed Way, durante los tres días del festival”, comentó la administradora de Asuntos Públicos de RTC, Karen Castro.

El servicio mencionado será costeado por EDC, los autobuses se trasladarán de la esquina noreste del hotel & casino Circus Circus hasta Las Vegas Motor Speed Way (ida y vuelta), comenzando en los siguientes horarios: Viernes 17, de 3:00 p.m. a 12:30 a.m.; Sábado 18, de 6:00 p.m. a 3:30 a.m.; Domingo 19, de 6:00 p.m. a 3:30 a.m.

“Sigan nuestra página de Twitter (@RTCSNV), se anunciará cualquier problema que haya en las autopistas o calles… Les pedimos a todos los conductores que por favor tengan mucha paciencia, hemos visto en años anteriores que hay mucho tráfico. Dense tiempo para llegar al lugar, hemos visto en años pasados que el tráfico más o menos empieza después del mediodía y sigue hasta la madrugada del día siguiente”, dijo Castro y recomendó usar auto compartido o servicios como Taxi, Uber o Lyft.

En eventos anteriores se han registrado arrestos e incluso muertes. Con el objetivo de evitar cualquier fatalidad, las autoridades policiacas tendrán vigilancia tanto en calles y carreteras como al interior del festival, así lo informó el oficial de LVMPD, Aden Ocampo-Gómez.

“No traten de entrar al evento de último momento porque habrá muchas personas que van a hacer lo mismo. No lleve drogas a este lugar, van a ser confiscadas y usted puede ser arrestado. Sabemos que en Las Vegas la marihuana es legal, usted puede fumarla pero no en eventos públicos, solo es para lugares privados como viviendas. Este evento (EDC) no es privado, es público y aunque usted paga por entrar, no es considerado privado. Si alguno de nuestros oficiales lo ve que está fumando marihuana, usted puede recibir una multa o ser arrestado”, aseveró el oficial Ocampo-Gómez.

El trabajo de seguridad incluirá a elementos de otras agencias policiacas, miembros de las fuerzas armadas y oficiales encubiertos. En años anteriores se han arrestado a individuos por tener posesión de sustancias prohibidas, esto aunque en los accesos del festival se han colocado cajas donde las personas pueden depositar drogas sin riesgo de ser arrestados en ese momento.

“Las drogas ilícitas causan problemas y a veces no podemos asistir a estas personas porque no sabemos el tipo de drogas que tienen o cuánto tiempo han estado bajo la influencia. Hay personas que son drogadas intencionalmente para hacerles algún daño físico o problemas con sobredosis, por favor llámenos antes de que algo suceda”, informó el oficial Ocampo-Gómez y agregó que en ocasiones los acompañantes esperan a que la persona drogada se duerma, esperando que se le pase el efecto, sin embargo puede ocurrir que el afectado ya no despierte.

“Lo primero es rechazarla, no se acerque a esa droga, aléjese de ahí y repórtelo a alguien, ya sea a uno de los empleados a algún oficial que estará presente dentro del evento. Tratamos de identificar a estas personas para sacarlas y arrestarlas, además de confiscar cualquier otro tipo de drogas que tengan en su posesión. Hay personas que al consumir la droga pueden quedar en coma o con algún otro problema médico”, sentenció el oficial de LVMPD.

En eventos alrededor del mundo, e incluso en Las Vegas, ya se han suscitados incidentes fatales en eventos masivos. Motivo por el cual la policía exhorta a todos los asistentes al EDC a reportar cualquier tipo de anomalía.

“Si ve algo, diga algo. Si ve que alguien está tratando de hacer daño, por favor llámenos lo más rápido posible para que podamos investigar”, concluyó el oficial Ocampo-Gómez.

