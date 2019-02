Belinda se reconcilia con sus fans de las redes sociales

A diferencia de hace unas semanas, cuando la cantante Belinda no dudó en reprocharle a varios de sus fans la falta de “paciencia” y los comentarios hirientes que le habían dedicado al no haber compartido novedades sobre su próximo disco, ahora la intérprete mexicana ha sacado a relucir todo el amor que siente por ellos a cuenta del éxito en taquilla de su última incursión en el mundo del doblaje, la versión mexicana de la película ‘Trolls’, en la que comparte protagonismo con el también cantante Aleks Syntek.

Belinda. | Cortesía

“Gracias a todos los belifans que han ido a ver la película de ‘Trolls’ y la han apoyado tanto. Me encanta leer todos sus comentarios. Mucho amor”, escribió la mexicana en su perfil de Twitter, poco antes de animar a todos aquellos que aún tienen reservas sobre la cinta a que vayan al cine cuanto antes: “Que increíble que la película ‘Trolls’ esté en primer lugar [en taquilla], es una gran noticia. Los que no la hayan visto que vayan al cine a verla, que les va a encantar”.

El entusiasmo que irradia la joven artista estos días, que además de por sus recientes éxitos profesionales podría deberse también al supuesto romance que -según el portal de noticias TV Notas- habría iniciado con el ilusionista Criss Angel, contrasta radicalmente con la actitud que exhibía semanas atrás, al confesar que necesitaba “desconectar” de la vida pública para recuperar la calma y el sosiego.

“Sé que muchos no tienen paciencia y me escriben cosas que me duelen. Creo que siempre hay tiempo para todo y ahora yo me he tomado un tiempo para mí. Sé que están esperando el nuevo disco, pero la verdad es que no es fácil inspirarse, hay momentos en los que uno debe desconectar un poco y pensar”, se sinceraba a través de la misma plataforma.