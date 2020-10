Jonathan “El Jonas” Ríos Sánchez, vocalista de “CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“Estamos pasando por tiempos oscuros, difíciles, en todo el planeta tenemos que abrir caminos de conciliación para que haya armonía entre la raza humana”, coincidieron Karina Muñíz y Hector Flores, quienes flanquean en la foto a una de las admiradoras de “CaiFan5 Las Vegas Tribute”. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Edgar Morales Galindo, baterista de “CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Allan García, guitarrista de “CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Beto, bajista de “CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Edgar Larios, segunda guitarra de “CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“CaiFan5 Las Vegas Tribute” en el concierto homenaje a Caifanes. Viernes 16 de octubre de 2020 en el Dives Bar. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Las Vegas es una ciudad que ha trascendido a nivel mundial por ser capital del entretenimiento, es considerada por muchos como la “Ciudad del Pecado”; pero el coronavirus generó una pandemia que obligó a bajar el telón, a cancelar conciertos, eventos deportivos y recomendar a la gente que no salga de sus casas.

Luego de meses de confinamiento, Randy Tena, de La Buena Vibra, convocó a un concierto homenaje a la banda mexicana Caifanes. “Me llamó la propietaria del Dive Bar, me comentó que deseaba hacer algo en el lugar, coordiné con los muchachos y realizamos la convocatoria, los boletos se agotaron en dos días, en parte a que solo nos permitieron vender 75 para cumplir con la normatividad que impuso el gobernador Steve Sisolak sobre los conciertos en vivo y también para solidarizarnos con el distanciamiento social”, expresó el organizador que ya tiene agendados cuatro shows.

El “CaiFan5” fue el primero para Randy Tena y también para los integrantes de la banda que se especializa en rendir tributo a la legendaria banda Caifanes.

Hay veces que no quiero ni tocarte…

La necesidad de salir y disfrutar de la buena música fue evidente, “esperando que pronto reabran sin restricciones y la gente libere el estrés que le ha generado el COVID-19, recibimos más de cien solicitudes, desafortunadamente no pudimos meter más gente”, precisó Tena en charla exclusiva con El Tiempo, quien junto a la estación radiofónica 104.5 FM, fueron los únicos medios de comunicación que atendieron el concierto.

La tocada permitió “hacer un cáliz” de cómo podremos regresar y acostumbrarnos a esta “nueva normalidad”, debemos aprender a convivir con un virus que se ensaña con ciertos núcleos de la población en el globo terráqueo.

“Este concierto fue padrísimo, nada que ver, otro rollo, más de dos horas ininterrumpidas de lo mejor que ha producido el rock en español mexicano. Los CaiFane5 aquí demostraron una extraordinaria calidad, un extraordinario tributo”, manifestó Citlali Morales, una de las seguidoras de CaiFane5 que se congregaron en The Dive Bar, el viernes 16 de octubre para escuchar las rolitas de una de las mejores bandas del género.

“El aire se mide por nubes, el mar por olas y, nosotros, por lágrimas, compartió a Benito Taibo, Saúl Hernández durante una charla en la que el cantante explicaba por qué dejó la consigna social en sus conciertos para transformar y compartir un mensaje poético entre sus seguidores.

Y es que Saúl Hernández y los Caifanes se han convertido en una banda de culto, referentes de la fusión entre la música y la poesía, entre una canción y el profundo mensaje social que encarna.

La lista de canciones que interpretaron los CaiFan5 en el Tributo del Dive Bar, La Negra Tomasa (dos veces a insistencia del público) fue: Será por eso, Nubes, Mátenme porque me muero, Estás dormida, Viento, Cuéntame tu vida, Aquí no es así, Para que no digas que no pienso en ti, Antes de que nos olviden, Miedo, No dejes que, Ayer me dijo un ave que volara, Amanece, Hasta morir, Aviéntame, La Célula que Explota, Nunca me voy a transformar en ti, Los dioses ocultos y finalizaron con Afuera. Más de dos horas de excelencia musical interpretada por cinco talentosos jóvenes, liderados por Allan García y Jonathan “El Jonas” Ríos Sánchez.

El público fue diverso, generaciones ochenteras cantaron las rolas más representativas del grupo, que tuvo una evolución a Jaguares, pero que se conformaron antes, como las Insólitas Imágenes de Aurora, en 1984 en la Ciudad de México. Entre la banda destacaron personalidades del medio roquero como Javier Rojas (guitarrista de Nébula X), Omar Hurtado (The Revolution Rock), Héctor Flores, Gerardo Morales, quien se hizo acompañar de su esposa Cristina, sus hijas Jazmín y Citlali, que son primas del baterista de CaiFan5, Édgar Morales Galindo, que por su parte llevó a Amber Marie, su esposa al tributo “Caifán”.

La Buena Vibra sigue con un concierto especial para celebrar Halloween, el 31 de octubre de 2020 en Coco’s Nightclub.

¡El Rock es Cultura!

