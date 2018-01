Cantante Jack White anuncia álbum “Boarding House Reach” para marzo

Jack White. Foto Cortesía.

El músico estadounidense Jack White anunció que su nueva producción discográfica, “Boarding House Reach”, será lanzada a la venta el próximo 23 de marzo, además de estrenar el primer sencillo titulado “Connected by Love”, ya disponible en plataformas digitales.

White también hará gira del 19 de abril y hasta el 23 de agosto, con la que visitará países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Holanda, además de incluir algunos festivales de música internacionales en sus paradas.

“Boarding House Reach”, se dijo en comunicado de prensa, es hasta ahora el trabajo más ambicioso del intérprete, con una selección de canciones que oscilan entre lo clásico y lo moderno.

Este material fue escrito y realizado mientras que White se alejó del mundo externo para alojarse en su departamento sin distracción alguna. Procurar la recreación del ambiente de su juventud y la utilización de instrumentos de cuando tenía 15 años fueron claves en este trabajo.

Respecto al sonido, se informó que se experimentó con una fusión que recopilaba los géneros rock ‘n’ roll, electro, hard funk, proto punk, hip hop, gospel blues, y hasta country.

“Connected By Love”, “Why Walk A Dog?”, “Corporation”, “Abulia and Akrasia”, “Hypermisophoniac”, “Ice Station Zebra”, “Over and Over and Over”, “Everything You’ve Ever Learned”, “Respect Commander”, “Ezmerelda Steals The Show”, son algunos de los cortes que presenta esta placa.