Cantante Siddharta se lanza “Al aire” con disco y DVD en vivo

[Cortesía]

El músico mexicano Siddharta anunció la salida de su primer disco en vivo “Al aire”, el cual irá acompañado de un CD y DVD que resume los 10 años de su carrera, por lo que es una ventana al pasado, aunado a dos “shows” que tendrá en el Teatro Metropólitan.

“Me da mucha emoción sentir que la música que hago va abarcando cada vez a un público mayor y que me da la oportunidad de presentar este ‘show’ en una versión revolucionada, la idea de hacer la presentación del disco en vivo significa un reto”, compartió en conferencia de prensa.

El cantante tapatío de género indie explicó que debe hacer algo distinto para que crezca también el espectáculo, tanto en la puesta en escena como en lo musical, a fin de que tenga sentido para la gente que acuda a ese par de presentaciones el 26 y 27 de septiembre.

Aunque en un principio sólo se tenía contemplado un concierto, debido a que los boletos para la primera fecha se vendieron por completo, se decidió abrir una nueva, lo cual aseguró lo tiene muy contento y es el resultado del trabajo que ha realizado.

En los “shows” que dará indicó que no puede replicar este material, pero retomará una parte de lo que se aprecia en el DVD y será más completo tanto en el “set list” como en la parte visual para que se vea cómo es él en vivo; además, tocará los temas favoritos de la gente y versiones nuevas de otras canciones.

Siddharta reveló que este álbum no estaba en sus planes, sino que sólo iba a ser el cuarto sencillo del disco “Únicos”, de la canción del mismo nombre, porque nunca habían mostrado esa parte en vivo, pero después su equipo de trabajo y disquera consideraron que si se iba a grabar algo se hiciera todo un DVD.

Explicó que la selección de los 23 temas que integran este quinto disco fue con base en tres criterios, el primero incluyó los que eran obligados a estar; después eligió los temas que a lo mejor no fueron tan populares porque no sonaron en radio, pero en sus presentaciones había mucha reacción y afinidad con el público.

“El tercero fue la parte de su elección o capricho personal de decir, éste y éste tema, creo que tienen que quedar registrados en este disco para darles una segunda oportunidad de que la gente los escuche”, platicó sobre el álbum disponible a partir del 10 de agosto.

El joven admitió que la música que hace es poco racional, porque nunca se ha sentado a planear cómo quiere sonar o qué elementos usar o cuáles no, sino que conforme va pasando el tiempo se va empapando de música nueva. Adelantó que está preparando un nuevo disco inédito que al igual que en todos, desea que vaya un paso adelante en comparación al anterior.

“Siempre hago unos lapsos de composición, normalmente me voy de viaje a un lugar como para tener un receso y dedicarme únicamente a eso, y como que he empezado a jugar con otras formas de componer”, mencionó.

En ese sentido, detalló que antes lo hacía con la guitarra y la voz, y ahora comienza con otros instrumentos e incluso hay canciones que sólo compone y luego las aterriza, sobre todo en la parte lírica donde tiende mucho a poner el micrófono a grabar y cantar encima de la música lo que va brotando.

Confesó que se sigue sintiendo expuesto y venciendo la timidez, que es algo que nunca terminará de aprender, aunque al principio fue más difícil para él porque no estaba acostumbrado a pararse frente a un micrófono y ser quien enfrentara directamente al público, pero fue parte del experimento y también lo disfruta.

“Para mí la música es una forma de ser, una forma de expresarme también, es mi trabajo, pero también mi vida entera, siempre he tenido muy claro lo que deseo, gente con la que quiero compartir mi tiempo y salvo que alguien que afirme lo contrario, creo que siempre me he mantenido con los pies en la Tierra”, concluyó.