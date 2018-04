Cantará Jennifer López en Premios Billboard de música latina

[Foto John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank]

Jennifer López cantará en la entrega de los Premios Billboard de la música latina que se efectuará la este jueves en Las Vegas.

López se une a la lista de cantantes que incluye a Maná, Becky G, Calibre 50, Cardi B, Chayanne, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, David Bisbal, Farruko, J Balvin, Luis Fonsi, Maluma, Nicky Jam, Ozuna, Reik, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, entre otros.

La premiación en su 20 aniversario se llevará a cabo el 26 de abril en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas, Nevada.

Nominada para dos premios este año, la súper estrella global Jennifer López se encuentra actuando en el Planet Hollywood de Las Vegas con el show “Jennifer Lopez: All I Have”.

Jennifer López hizo su debut en la lista Billboard Hot 100 en 1999 con “If you had my love”, que permaneció cinco semanas en el No. 1. De sus 31 éxitos de la lista Hot 100, cuatro pasaron al No. 1, incluyendo “Ain’t it funny”, con Ja Rule, que permaneció en la cima durante seis semanas consecutivas.

También tiene 18 éxitos en la lista Billboard Hot Latin Songs. Su primer sencillo en esa lista, “No me ames”, con Marc Anthony, lideró la lista durante siete semanas en 1999.

Además llegó a la cima de Hot Latin Songs con “Qué hiciste” en 2007, y con “Follow the leader,” su canción acompañada de Wisin & Yandel, en 2012. Recientemente, López logró su sexto No. 1 en la lista Latin Airplay este año con “Amor, amor, amor”.

Conducida por Gaby Espino y Marco Antonio Regil, la entrega tendrá como presentadores de premios a Aracely Arámbula, Banda MS, Carlos Santana, Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Diego Boneta, Eugenio Derbez, Fernanda Castillo y Yuridia, entre otros.

En la ceremonia la agrupación mexicana Maná, la banda de rock latino con mayor éxito en todos los tiempos, recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística.