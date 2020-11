Carlos Daniels promete regresar pronto a Las Vegas

Carlos Daniels se encuentra promocionando dos sencillos que forman parte de su álbum “Enamorado”. [Foto Cortesía, vía 226 Records Company]

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la industria del entretenimiento, sin embargo, hay artistas que han aprovechado el periodo de la cuarentena para consolidar proyectos y seguirle ofreciendo nuevas atracciones al público. Tal es el caso del cantautor colombiano Carlos Daniels, quien conversó vía telefónica con El Tiempo.

“He tratado de yo sobrellevar la pandemia y que no sea la pandemia la que me sobrelleve a mí. Lógicamente me afectó porque me tocó cancelar la gira de este año que llevaba el nombre de ‘Enamorado’. Me he dedicado a crear contenido, lanzar videos musicales, muchos bajo mi propia dirección, edición y producción”, comentó.

Después de tener que poner una pausa en su gira, Carlos Daniels decidió enfocarse en la producción de su nuevo álbum, el cual también lleva el nombre de “Enamorado”. A la misma vez, optó por realizar conciertos virtuales.

“Esto me ha permitido un poco más enfocarme en estas canciones, terminar el álbum, crear contenido y de una u otra manera estar más cerca del club de fans. Esta pandemia me ha dado la oportunidad, gracias a la tecnología, de sacar el mejor provecho de esto y poder interactuar con el club de fans vía virtual”, acotó.

Este nuevo álbum es descrito por el propio Carlos Daniels como una fusión de él mismo, ya que incluye balada pop con ranchera, lo cual resulta en un bolero ranchero que tiene matices de baladas. Para este trabajo musical recurrió a la fusión de los sonidos de la trompeta y guitarra, además de incorporar teclado y aspectos de la electrónica para generar un resultado contemporáneo.

“’Se te olvidó’ fue el primer sencillo, lo lancé a principio de año. Es un bolero ranchero, es el primer sencillo original que lanzó en seis años que sale de este álbum, digamos que marca el sonido de lo que va a ser la producción completa como tal. Para la grabación, estuve trabajando con músicos y mariachis de México, además de con un guitarrista de Cartagena, Colombia”, mencionó.

El artista colombiano también se encuentra promocionando la canción “No te despidas”, sobre la cual declaró que “en cuanto a producción es exactamente la misma fórmula, es una canción que está escrita en una historia ficticia, pero inspirada en el temor de perder a una persona que queremos. Se mantiene en el mismo género pero es más balada-bolero, donde predomina menos la trompeta”.

Carlos Daniels es conocido en Las Vegas por sus exitosas presentaciones el House Of Blues, del hotel &casino Mandalay Bay, recinto que consiguió llenar en varias ocasiones al presentar su tour en homenaje a la música de Juan Gabriel.

“Tenía que salirme un poco de la sombra de la imagen de Juan Gabriel, porque la gente no paraba de compararme. Para mí se convirtió en una piedra en el zapato, porque sí era un tour de homenaje, pero también quieres que la gente te conozca por tus propios sonidos, voz, composiciones y esencia”, compartió.

Finalmente, Carlos Daniels envió un mensaje a la comunidad hispana de Las Vegas y por medio de este periódico se comprometió a volver a ofrecer un concierto en esta ciudad en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

“Estoy súper agradecido porque a pesar de que ha pasado más de un año que no me presento en Las Vegas, realmente la gente es bien activa conmigo participando en las redes sociales. Hicieron de Las Vegas mi segunda casa, siempre que voy me reciben a sala llena y eso no hay como pagarlo. Cuando empiece la gira, la primera presentación, tengo predestinado que sea en Las Vegas”, concluyó.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.