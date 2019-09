“Chavorrucos” y rocanrol en Las Vegas

Los Pelos del Más Allá deleitaron al público a través de un recorrido con lo mejor de los consagrados del rock en español. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Entre los asistentes destacó Ricardo Robles, baterista de Dr. Hizteria, una de las mejores bandas que han ido abriendo camino a otros artistas en esta ciudad. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El DJ Leo, con toda la experiencia del mundo, mezcló rolas de gran nivel, en todos los estilos como el ska, el blues, demostrando la gran trayectoria que tiene. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El público que acudió al concierto fue de distintas edades, orígenes y estilos, pero todos unidos bajo el lema universal de la música. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Juan Valdespino, guitarrista-vocalista de la novedosa agrupación Los Pelos del Más Allá, se aventó la ocurrencia de personificar a Naquita la del Barrio, incluso cantó Rata de dos patas. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El concierto permitió darse cuenta de que hay voluntad de ofrecer alternativas accesibles tanto para los músicos, como para el público, que en ocasiones no pueden pagar cifras estratosféricas para ir a un buen concierto. En primera fila estuvieron algunas de las integrantes del club de mujeres empoderadas aglutinadas en Las Pantunflas Peludas. La gente se divirtió de manera sana y segura. Sábado 24 de agosto en el restaurante Casa Mariscos. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Eres una mezcla de Walter Mercado y Paquita la del Barrio, pero en versión roquera”, gritó Lupita Hernández Acosta, una de las decenas de roqueros congregados en Casa Mariscos, donde se llevó a cabo un peculiar concierto de rock en español, el sábado 24 de agosto de 2019. El recipiente del “piropo” fue Juan Valdespino, guitarrista-vocalista de la novedosa agrupación Los Pelos del Más Allá, al abrir el segundo set de su presentación, en la que interpretaron una gran cantidad de éxitos de los consagrados del género.

La “tocada” fue difundida por medio de las redes sociales y tuvo gran aceptación por parte del público que gusta del rock en español.

Entre los asistentes destacó Ricardo Robles, baterista de Dr. Hizteria, una de las mejores bandas que han ido abriendo camino a otros artistas en esta ciudad. En esta oportunidad, la agrupación DeM3ntes fueron los teloneros, ellos prendieron a toda “la banda” que acudió al concierto.

El DJ Leo, con toda la experiencia del mundo, “mezcló rolas de gran nivel, en todos los estilos como el ska, el blues, demostrando la gran trayectoria que tiene. Me tocó escucharlo en el Camilo’s Ballroom, en los inicios de los 90’s, cuando el fenómeno del rock es español causaba furor en México y Latinoamérica”, externó a El Tiempo Ricardo Donjuan, uno de los fieles rocanroleros de antaño, que acudió enfermo –todavía convaleciente- a la tocada. “Estuve en el Centro Médico Universitario porque tengo una afección en las rodillas, parece que es una bronca con los ligamentos, la neta el cuerpo me empieza a cobrar la factura.”, acotó sobre su delicado estado de salud.

La generación de Chavorucos ya empiezan a mostrar las señales de agotamiento físico, algunos llevan años trabajando en áreas como la construcción, otros empiezan a padecer enfermedades como la diabetes, la alta presión, el corazón, “pero ante todo esto mantenemos una actitud positiva, el rock es nuestra medicina”, dijo Donjuan.

Al día siguiente, Lupita Hernandez llamó a su amiga Artemisa Neria y le preguntó si ya se había levantado, pasaba del mediodía, compartieron ¿ya les amaneció chavos rucos?, porque a mí todavía no, la noche estuvo ¡de pelos!

“La música es una pasión que se vive, se respira y se suda en cada ensayo de Los Pelos del Más Allá. Nuestro compromiso con ustedes es traerles nuestro máximo esfuerzo en cada show”, comentó Juan Valdespino, quien tiene varios años promoviendo el rock en español en esta ciudad.

Por otro lado, Gonzalo Flores, titular de Toquezzz Rock Promotions, manifestó al inicio de la velada que “la finalidad de este tipo de eventos es la de apoyar a las bandas locales, y al mismo tiempo hacemos accesible la permanencia del género entre las nuevas generaciones”.

En la “tocada” se pudo ver a mucha gente joven, sin embargo, para los más veteranos, Los Pelos del Más Allá, les hicieron recordar grandes éxitos del rock en español de las décadas de los 80’s y 90’s, incluso también algunos temas del pop interpretados al propio estilo de esta banda originaria de Las Vegas.

Entre las “rolas” que se “dejaron caer” destacaron: Entre dos tierras, Me estoy volviendo loca, Hombre lobo en París, Las mil y una noches, Atado a un sentimiento, Me vale, Él me mintió, Me gusta ser sonrisa, La Muralla verde, Güera, Here we kum, Jump around, Sé que no, Pobre de ti, Oye cantinero, La negra Tomasa, Juana la cubana, Tu cárcel, Sufre mamón, Mujer amante, Persiana americana, Cuando seas grande, Entre dos tierras, Maldito duende, Con todos menos conmigo y La ciudad de la furia, entre otros grandes súper éxitos.

El concierto fue absolutamente gratuito.

¡El rock es cultura!