Cinco mujeres acusaron al actor James Franco de acoso sexual

enero 19, 2018 - 9:00 am

James Franco. | Foto Jordan Strauss/Invision/AP.

El galardonado actor James Franco fue acusado por cinco mujeres de acoso sexual y conducta inapropiada, reportó el diario Los Ángeles Times.

Hace unos días Franco recibió el Globo de Oro como mejor actor por la cinta “The disaster artist” y a muchos llamó la atención que al recibir el premio portaba en su solapa el broche de la campaña “Time’s Up” (El tiempo se acabó) impulsado por mujeres de Hollywood contra el acoso sexual.

“Fue como una bofetada en la cara”, dijo Sarah Tither-Kaplan, una exestudiante de actuación en la escuela de cine que Franco fundó y que apareció en varias de sus producciones.

Tither-Kaplan es una de las cinco mujeres que, en entrevistas con Los Ángeles Times, acusaron a Franco, de 39 años, de comportamiento que consideraron inapropiado o de explotación sexual. Cuatro eran sus estudiantes y otra dijo que él era su mentor.

En algunos casos, expresaron que creían que Franco podía ofrecerles un impulso en sus carreras y aceptaron sus deseos, incluso cuando se sentían incómodas.

“Siento que hubo un abuso de poder y hubo una cultura de explotación de mujeres no famosas y una cultura de mujeres reemplazables”, dijo Tither-Kaplan, una de las muchas mujeres que llevaron a Twitter el domingo por la noche a ventilar la ira por la victoria de Franco.

Thiter-Kaplan declaró al diario que en una escena de orgía desnuda que filmó con Franco y varias mujeres hace tres años, quitó las protecciones plásticas protectoras que cubrían las vaginas de otras actrices mientras simulaba sexo oral con ellas.

Otras dos actrices estudiantes también contaron experiencias negativas en el set. Ambas dijeron que Franco se enojó cuando ninguna mujer, mientras estaba en el rodaje, aceptaría estar en topless.

El abogado de Franco, Michael Plonsker, cuestionó todas las acusaciones de las mujeres y envió al diario los comentarios de Franco el martes por la noche sobre “The Late Show With Stephen Colbert”.

“Mira, en mi vida me enorgullezco de asumir la responsabilidad de las cosas que he hecho”, le dijo a Colbert. “Tengo que hacer eso para mantener mi bienestar”.

“Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas. Pero apoyo completamente a las personas que salen y pueden tener una voz porque no tuvieron voz durante tanto tiempo. Así que no quiero cerrarles eso de ninguna manera”, indicó.

“Mira, en mi vida me enorgullezco de asumir la responsabilidad de las cosas que he hecho. … Si he hecho algo mal, lo arreglaré y tengo que hacerlo”, prometió.

Franco, una fuerza creativa en Hollywood con una reputación de ser infatigable, ha actuado en varias películas notables y programas de televisión durante su carrera de 20 años.

Estas incluyen “Freaks and Geeks”, “Pineapple Express” y “127 Hours”, lo que le valió una nominación al Oscar como mejor actor.

Dirigió episodios de “The Deuce” de HBO, en la que actualmente protagoniza dos papeles principales y se desempeñó como productor en películas y programas de televisión, incluyendo “The Interview” y la serie de Hulu “11.22.63”.

En 2014, lanzó una escuela de cine -Studio 4 en Los Ángeles y Nueva York- donde enseñó y fue mentor de cientos de aspirantes a actores y cineastas. Ambos colegios se cerraron abruptamente el otoño pasado.

Franco también ha llamado la atención por el comportamiento controvertido en las redes sociales. En 2014, utilizó Instagram para preguntarle a una chica británica de 17 años que había conocido fuera de un teatro de Nueva York si tenía novio y si tenía 18 años.

Incluso después de conocer su edad, le preguntó por el nombre de su hotel y si debe alquilar una habitación.

Después de que el episodio se hizo público, Franco se disculpó con el programa de ABC “Live! Con Kelly y Michael. “Estoy avergonzado y creo que solo soy un modelo de cómo las redes sociales son engañosas”, dijo. “Usé el mal juicio y aprendí mi lección”.

Antes de abrir Studio 4, Franco enseñó en Playhouse West en North Hollywood, una escuela donde recibió entrenamiento como actor.

Dos de sus antiguos alumnos allí dijeron que ponía a las alumnas en situaciones incómodas más allá de los parámetros normales de la clase de actuación.

Hilary Dusome, de 33 años, quien tomó una clase de Franco en 2012, dijo que al principio, ella encontró que era “un espíritu realmente generoso” ansioso por ayudar a los aspirantes a actores.

Sus sentimientos cambiaron después de haber sido seleccionada para aparecer, junto con un puñado de otras estudiantes, en lo que ella pensó que era una de las “películas de arte” de Franco. Natalie Chmiel, la otra estudiante, dijo que le dijeron que el video se usaría en comerciales.

Ambas mujeres describieron lo que consideraban una sesión no profesional y hostil en un club de striptease.

A mitad del rodaje, Dusome dijo que Franco se acercó a las actrices, que usaban máscaras y lencería, y preguntó: “Entonces, ¿quién quiere quitarse la camisa?”.

Cuando ninguna actriz se ofreció como voluntaria, Franco se fue corriendo, recordó Dusome.

“Sentí que me seleccionaron para algo en base a mi trabajo duro y mi mérito, y cuando me di cuenta de que era porque tenía unos pechos bonitos, estaba bastante claro que ese no era el caso”, dijo Dusome.

“No creo que comenzó a enseñar con malas intenciones, pero tomó un mal camino y dañó a muchas personas en el proceso”, añadió.

Chmiel, de 33 años, también recordó a Franco preguntándole a las mujeres si alguna de ellas quería quitarse la parte superior y que estaba “visiblemente enojado” cuando lo rechazaron.

“Simplemente aprovechó nuestro entusiasmo por trabajar y ser parte de algo más grande”, dijo Chmiel. “Éramos todos estos actores prometedores que estaban tan esperanzados”.

Franco lanzó Studio 4 en 2014 en asociación con Playhouse West, famosa por ser la casa de Sanford Meisner, el entrenador de actuación.

La escuela de North Hollywood abrió primero; el puesto avanzado de la ciudad de Nueva York poco después. La mayoría de las clases no fueron dictadas por Franco, quien también hacía malabarismos con los deberes de los profesores en USC, UCLA y CalArts, además de un apretado calendario de películas.

Más de una docena de exestudiantes dijeron a The Times en entrevistas que tuvieron una experiencia positiva en Studio 4, donde los alumnos recibieron inicialmente una matrícula mensual de 300 dólares.

Como parte de la experiencia de Tither-Kaplan en la clase Sex Scenes, ella y su pareja crearon un cortometraje, “Hungry Girl”, que muestra su topless y fue subido al sitio web para compartir videos Vimeo. El año pasado, descubrió imágenes de la película en al menos un sitio web de pornografía.

“Ahora, si me busca en Google, puede verme desnuda”, dijo Tither-Kaplan, de 26 años. “Antes de haber estado en la televisión o antes de haber tenido créditos reales o antes de nada de esto, por supuesto. No quiero eso”.

Violet Paley, de 23 años, dijo a The Times que cuando conoció a Franco a principios de 2016 estaba ansiosa por convertirse en cineasta y que él había estado dispuesto a darle notas sobre su guión.

Habían comenzado una relación romántica cuando ella dijo que él la presionó para que realizara sexo oral con él, un acto que nunca había hecho con él en ese momento, mientras estaba sentado en su automóvil.

“Estaba hablando con él, de repente su pene estaba fuera”, dijo Paley. “Me puse muy nerviosa y dije: ‘¿Podemos hacer esto más tarde?’ Estaba como empujando mi cabeza y simplemente no quería que él me odiara, así que lo hice”.

Ella comenzó a realizar el acto sexual, pero era incómoda. Para liberarse de la situación, le dijo a Franco que vio a alguien cerca del automóvil.

Más tarde, dijo Paley, ella y Franco avanzaron en su relación sexual consensuada. Hoy, ella dijo que habría manejado el encuentro en el automóvil de manera diferente, especialmente a raíz del escándalo de Weinstein. “Yo decía: ‘No, para, sal de mi auto’”, dijo. “La dinámica de poder fue realmente desalentadora”.

Paley dijo que le contó a varios amigos y familiares sobre su encuentro con Franco. Cinco de ellos confirmaron sus conversaciones con The Times.

Después de que Franco ganara el Globo de Oro, Paley expresó su indignación el domingo por la noche, tuiteando acerca de su presunto encuentro en su auto.

Después de que las acusaciones de Weinstein fueran reportadas el otoño pasado, Paley le envió un correo electrónico a Franco, expresando su enojo y tristeza por el trato que recibió de él (le proporcionó a The Times una copia del correo electrónico). Él no respondió, aunque luego hablaron por teléfono e intentó reparar el daño, dijo.

En medio de la temporada de premios de Hollywood, ya moldeada por un despertar en toda la industria sobre cómo se trata a las mujeres, no está claro cómo las acusaciones afectarán la posición de Franco. El New York Times canceló el martes un evento planeado con el actor, citando la controversia.

Las nominaciones para los Premios de la Academia se anunciarán el próximo 23 de enero.