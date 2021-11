Angelina Jolie y Salma Hayek hablan de ‘Eternals’

(I-D): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) y Druig (Barry Keoghan) en ETERNALS de Marvel Studios. Foto por cortesía de Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. Todos los derechos reservados.

¿Qué se siente al ser una superheroína a los 55 años? Pregúntale a Salma Hayek.

“Tengo más de 50 años. Soy mexicana. Soy bajita con grandes pechos. No es la superheroína normal. Ni siquiera tengo bótox”, dijo Hayek entre risas, y añadió: “Es una experiencia de humildad”.

La mujer sentada a su lado asintió. Es como Hayek: casi demasiado guapa, demasiado divertida y siempre llega a lo más profundo.

Angelina Jolie, de 46 años, dice que su condición de superheroína le dio una nueva forma de abordar un tipo diferente de reunión de mentes afines. “Quería formar parte de esta familia incluso antes de saber quién estaba en ella o el papel que desempeñaría en ella. Es diversa e inclusiva, que es la única manera de avanzar”.

Era un martes por la tarde en Los Ángeles y las dos visionarias estuvieron aquí para hablar de su nueva película, “Eternals”, que se estrena el viernes 5 de noviembre.

En la pantalla, Hayek y Jolie forman parte de un ecléctico grupo de superhéroes de proporciones míticas, que incluye a Gemma Chan como Sersi, Hayek como Ajak, Richard Madden como Ikaris y Kit Harington como Dane. Dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao (“Nomadland”), la última película de Marvel gira en torno a unos inmortales del espacio llamados a proteger a los habitantes de la Tierra, que desgraciadamente se enfrentan a su inminente desaparición. Jolie interpreta a la intrépida guerrera Thena, que siente debilidad por los humanos. Está a las órdenes de la matriarca Ajak (Hayek), una feroz gestora que depende directamente de un director general celestial.

Jolie, con un vestido blanco ajustado, y Hayek, con un número azul marino, se sentaron a hablar sobre la hermandad que hay detrás de los superhéroes.

Review-Journal: Angelina, has interpretado a muchas guerreras increíbles, desde Lara Croft hasta Jane Smith. ¿Cuál fue el atractivo de Thena de “Eternals”?

Jolie: Me atrajo el proyecto por muchas razones. La primera fue que soy una gran fan del MCU y una fan aún mayor de la directora Chloe Zhao, que me dijo que esta película era una carta de amor a la Tierra centrada en esta increíble familia. Es alguien en quien puedes confiar y que lo vive y lo respira. Y luego estaba el asunto de este grupo de superhéroes que forman esta familia improvisada. Hacía tiempo que se esperaba una película como esta. Ni siquiera estaba segura del papel que iba a interpretar en esta familia, pero quería participar.

Salma, ¿el papel de superheroína estaba siquiera en tu radar?

Hayek: La verdad es que cuando sueño, sueño a lo grande. Así que la respuesta es sí. Quería ser una superheroína en una gran película de éxito. Pero tenía que ser una película hecha desde un lugar profundo. Sin embargo, con el paso de los años, el tema de los superhéroes no se dio para mí. No me tienen en cuenta para este tipo de papeles, lo que me perjudica, para ser sincera.

¿Hay algo que un actor pueda hacer al respecto?

Hayek: A los 20 y 30 años luchas por hacer estas grandes películas. A los 40 años, finalmente dices: “¡Que se pudran! Si no lo quieren, se lo pierden”. Al final dije: “Habría sido genial ser superheroína, pero no fue así, así que me dedicaré a otra cosa porque Hollywood es tonto y no se dieron cuenta”. Finalmente me rendí. Entonces llegó “Eternals”, y es muy humilde a los 50 años cuando una brillante directora te da la oportunidad de hacer algo que has querido hacer toda tu vida, y que viene de un lugar profundo y además resulta ser una superheroína con un gran mensaje sobre la salvación de la gente de la Tierra.

Angelina, ¿soñabas con usar una capa cuando eras niña?

Jolie: La verdad es que no lo recuerdo. Sí quise ser Indiana Jones. Más tarde, hice “Tomb Raider”, por lo que pude satisfacer ese deseo.

¿Cuál era el mensaje de Thena? ¿Hay algún paralelismo con la vida real de Angelina?

Jolie: Thena es conocida por sacar a la luz la realidad de uno mismo. Saca a relucir esa verdad y la deja vivir y crecer. La verdad puede ser algo que la otra persona no sepa, pero está ahí. La admiro por esta honestidad. En cuanto a los paralelismos, muchos de nosotros fuimos elegidos para sacar algo de nuestras propias vidas y dejarlo vivir y crecer en la película. Mis hijos dicen que Thena es “casi como” yo, lo que es realmente genial.

¿A qué recurriste a nivel personal para encontrar este personaje cósmico?

Jolie: Tendría que decir que fue su vulnerabilidad. Además, está tratando de encontrar el equilibrio en la vida, lo cual es increíble y bastante universal como búsqueda. Y luego está el tema de lo que significa ser fuerte. Creo que como mujeres debemos presentarnos como fuertes y unidas. Este personaje es ambas cosas, pero no siempre es tan fuerte. Es increíble ver su lucha, y es difícil incluso hablar de ello, pero su lucha es lo que la hace real para mí.

¿Qué opinan sus hijos del papel?

Jolie: (Risas) ¿Querrían ver a su madre con ese disfraz? Tu madre entra con un traje completo de spandex con el cabello dorado y piensas: “¿A qué se dedica?”.

Salma, Hollywood está centrado en la diversidad estos días, pero no necesariamente en el mundo de los superhéroes. ¿Te parece que estás derribando muros aquí?

Hayek: Soy mexicana, libanesa y mujer, lo cual no es históricamente lo que parecen los superhéroes en estas películas. Pero, entonces, sucedió lo imposible cuando Marvel me llamó para ser la jefa de este grupo. No soy la superheroína típica, pero tal vez eso esté cambiando, lo cual es emocionante para mí.

¿Fue divertido hacer las escenas de lucha tan rimbombantes?

Hayek: Fue muy divertido. Me dejaron dar mis golpes y mis momentos de acción. No tenían miedo de los seguros ni de que Salma Hayek se rompiera.

¿Cuál ha sido la mejor parte del mundo de los superhéroes hasta ahora?

Hayek: Vi a una familia latina, con una madre y tres niñas. Las niñas iban vestidas como Ajak. Me dieron ganas de llorar porque me demostró que todo es posible.

Jolie: Me gusta el mensaje de esta película, que es que incluso los superhéroes no son perfectos. Nadie es perfecto. Nadie es siempre fuerte. Era importante decir a la gente que todos estamos rotos de alguna manera, y que muchos de nosotros llevamos un trauma. Es el hecho de seguir adelante lo que hace a la gente verdaderamente fuerte y heroica.

¿Qué les ha enseñado la edad?

Hayek: Estoy en un momento de mi vida en el que quiero lo real. Quiero que las experiencias sean significativas. Ansío la alegría.

Jolie: Solo quiero ser útil, ya sea para mis hijos o para los refugiados o para quien me necesite. Hay tantos que sufren en el mundo, pero siguen adelante. Eso es lo que me inspira a esta edad. Más allá de eso, es bonito estar en este momento de tu vida en el que puedes ser auténtica.

¿Cuál es la mejor manera de pasar un domingo si no estás trabajando?

Hayek: Los buenos amigos, la buena comida, el aire libre y siempre la familia.

Jolie: La familia. El domingo es un buen día para ir de aventuras. Puedo estar demasiado metida en mi cabeza y no relajarme. Los domingos son para relajarse, que es lo que los hace especiales.