El 4° Festival de Cine Femenino de Nevada ‘llegó justo a tiempo’, afirma su fundadora

Nikki Corda, directora ejecutiva y fundadora del Nevada Women's Film Festival, en Nevada State College en Henderson, martes 20 de marzo de 2018. Corda también enseña en los departamentos de medios visuales y humanidades en Nevada State College. (Rachel Aston / Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Diana Eden (Festival de Cine de Mujeres de Nevada)

Dolores Huerta posa para un retrato para promocionar la película "Dolores" en el Music Lodge durante el Festival de Cine de Sundance el viernes 20 de enero de 2017 en Park City, Utah. (Taylor Jewell / Invision / AP)

La líder de United Farm Workers, Dolores Huerta, organiza manifestaciones el 2 de marzo en Coachella Coachella, CA 1969. (1976 George Ballis / Take Stock / The Image Works)

Nikki Corda, directora ejecutiva y fundadora del Nevada Women's Film Festival, en Nevada State College en Henderson, martes 20 de marzo de 2018. Corda también enseña en los departamentos de medios visuales y humanidades en Nevada State College. Este es el cuarto año del festival y se celebra del 22 al 25 de marzo. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Stephanie Rothman (Festival de cine de mujeres de Nevada)

Una escena de "The Student Nurses" de Stephanie Rothman. (Festival de cine de mujeres de Nevada)

Teniendo en cuenta todo lo que ocurrió durante el año pasado, nunca ha habido un mejor momento para estar en el negocio del festival de cine femenino.

Aunque al ritmo que las cosas han ido progresando en Hollywood, Nikki Corda, fundadora del Festival de Cine de Mujeres de Nevada (Nevada Women’s Film Festival), que se celebra de jueves a domingo en los Teatros Eclipse, podría encontrarse sin trabajo.

“Ya no sería único”, destacó Corda sobre su festival, ahora en su cuarto año, si las mujeres logran la paridad en el negocio del cine. “Sería como tener un Festival de Cine del Hombre Blanco”.

Aun así, ella afirma: “Eso no significa que no quiera que las cosas continúen cambiando positivamente”.

“Ser activista de repente vuelve a ser genial”

Además de los movimientos #MeToo y Time’s Up, durante los 12 meses entre festivales, Greta Gerwig fue la quinta directora y “Mudbound’s” Rachel Morrison fue la primera directora de fotografía femenina nominada para un Oscar por “Wonder Woman” de Patty Jenkins que se convirtió en la película más taquillera dirigida por una mujer; Ava DuVernay se convirtió en la primera mujer negra en dirigir una película (“A Wrinkle in Time”) con un presupuesto de más de $100 millones; y Sofia Coppola fue solo la segunda mujer en ganar el premio a la mejor directora en el Festival de Cine de Cannes.

“Siento que llegamos justo a tiempo aquí con nuestro festival”, señaló Corda, quien señala que “ser activista de repente vuelve a ser genial”.

Aún así, la igualdad no está exactamente a la vuelta de la esquina esperando a ser encontrada.

Según un estudio anual patrocinado por el Centro para el Estudio de Mujeres en Televisión y Cine en la Universidad Estatal de San Diego, las mujeres formaban solo el 18 por ciento de todos los directores, escritores, editores, directores de fotografía, productores y productores ejecutivos en las 250 más taquilleras películas el año pasado en la taquilla nacional.

Pese a haber trabajado en el desarrollo de películas en Twentieth Century Fox y Paramount, Corda admite que había estado “viviendo bajo una roca” hasta que vio el documental de 2011 “Miss Representation”, que narraba la relativa falta de mujeres estadounidenses en puestos de poder e influencia.

“Realmente me despertó a las estadísticas de cuán pocas mujeres son directoras, cuán pocas mujeres directoras de cinematografía y escritoras se escuchaban realmente”, afirma Corda, quien enseña en el Nevada State College pero estaba en el College of Southern Nevada en ese momento. Se inspiró para comenzar el CSN Women’s Film Collective, que se transformó en el colectivo sin fines de lucro Nevada Women’s Film Collective. Cuando se anunció el festival inaugural de 2015, ella dice: “De la noche a la mañana, recibimos 900 presentaciones”.

Destacados del Festival

El festival de este año abre a las 7 p.m. del jueves con un homenaje a Diana Eden, diseñadora de vestuario con sede en Las Vegas y ganadora del primer premio Nevada Woman of Achievement del festival, a quien Corda llama “un tesoro en nuestra comunidad”. (Para obtener información completa sobre horarios y boletos, ver nwffest.com.)

El Premio Vanguard del festival será presentado a la escritora y directora Stephanie Rothman. A primera vista, honrar a una protegida de Roger Corman y una pionera del cine de explotación cuyas películas incluyen “It’s a Bikini World” y “The Student Nurses” puede parecer una elección extraña para un festival de cine femenino.

“Una vez que conocimos el trabajo de Stephanie y lo que ella hizo, me di cuenta de lo importante que era para allanar el camino para las mujeres”, detalló Corda.

“Ni siquiera se dio cuenta de que estaba trabajando en un género llamado ‘explotación’”.

Rothman tomará parte en una conversación a las 4 p.m. del sábado, después de las 2 p.m. en la proyección de “The Student Nurses”.

Un panel de debate titulado “Alzando nuestras voces: Combatir el acoso sexual en la industria del cine” está programado para el mediodía del sábado y será moderado por la presidenta del departamento de cine de la Universidad de Nevada, Las Vegas, la Dra. Heather Addison.

Entre los documentales que se proyectarán están “Mata Hari” de la directora Susan Wolf (6 pm del viernes), la película de apertura del festival, y “Dolores” (1 pm del domingo), producción ejecutiva de Carlos Santana, sobre la vida de la activista Dolores Huerta, quien cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas con César Chávez.

‘Devolviendo a la Comunidad’

“Normalmente recibimos muchos más documentales enviados a nosotros que ficción. … Y me pregunto si tal vez los documentales son una forma que las mujeres naturalmente abrazan”, agregó Corda. “Sé lo que hago”.

“Dolores” fue dirigida por Peter Bratt. Y, no, eso no es un error tipográfico. “Tenemos bastantes directores hombres que hemos seleccionado para la pantalla de este año. Amamos a los hombres”, dice Corda, riendo,” y queremos que sean parte de esto”. No estamos de ninguna manera en contra de ellos”.

En cuanto a lo que ella espera que los asistentes salgan del festival de este año, Corda comenta: “Estamos devolviendo a la comunidad, y me gustaría que la gente lo tome del festival, que es otra forma de ver el gran arte y la gran cultura y exponerse a películas que nunca verías de otra manera, incluso en Netflix e incluso por cable.

“Y, sabes”, bromea ella, “todo eso es feminista también”.

