‘Skyscraper’ de Dwayne Johnson resulta en una imitación de ‘Duro de Matar’ que no se esfuerza

La Dra. Sarah (NEVE CAMPBELL) y Will Sawyer (DWAYNE JOHNSON) en "Rascacielos" de Legendary. El ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra estadounidense, Sawyer, ahora evalúa la seguridad de los rascacielos. En una misión en China, encuentra el edificio más alto y seguro del mundo de repente en llamas, y ha sido acusado por ello. Como un hombre buscado y huyendo, Will debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de alguna manera rescatar a su familia que está atrapada dentro del edificio ... por encima de la línea de fuego. (Imágenes universales)

“Skyscraper”, el espectáculo de acción de rehenes en un rascacielos de Dwayne Johnson, tiene una deuda obvia con “Duro de Matar”.

Desafortunadamente, el escritor y director Rawson Marshall Thurber (“Central Intelligence”) ni siquiera se molesta en esforzarse.

El resultado es una película que a la vez es demasiado intrincada y muy vaga.

Johnson interpreta a Will Sawyer, un veterano de combate y ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, quien ingresó en el estrecho campo de la evaluación de seguridad de un rascacielos. Él y su familia, su esposa Sarah (Neve Campbell) y sus gemelas de 8 años (McKenna Roberts, Noah Cottrell), viajaron a Hong Kong para que Will pueda dar su opinión a Zhao Long Ji (Chin Han), el multimillonario desarrollador de The Pearl, el edificio más alto del mundo, con más de 3 mil 500 pies de altura.

El desprevenido Will no tiene idea de que está a punto de convertirse en una parte integral de un elaborado robo perpetrado por Kores Botha (Roland Moller), el contratado para tres grupos de delincuentes.

¡Qué tan elaborado suena! Se preguntarán. Ponte el cinturón.

Botha necesita recuperar algo del ático del piso 220 de Zhao encima de The Pearl, por lo que espera que Will aparezca y se le entregue una tableta que le da acceso a todo el edificio y envía matones para robarlo. Luego le tiende una trampa a Will -para, bueno, algo, al parecer-, de modo que es un poco buscado por la policía. Todo esto para que Botha pueda anular todas las medidas de seguridad redundantes de The Pearl y los supresores de fuego de última generación incendien el piso 96, esperar a que el incendio, posiblemente o eventualmente, haga su camino hasta 124 pisos arriba, sacar a Zhao de su a casa y con suerte encontrar la manera de lograr que entregue el objeto.

¿Ese es el mejor plan que puede idear una mente maestra criminal?

¿Lo ordenó Botha en el catálogo de ACME, en algún lugar entre la Giant Rubber Band y las Pastillas de Terremotos?

Incluso si puede aceptar la idiotez sublime de este esquema, es virtualmente imposible pasar por alto la escena en la que Will, pese a tener una horrible herida en el antebrazo y haber sufrido una mala caída en su hombro, puede escalar más de mil pies por encima del cuerpo en las vigas de una grúa de construcción en instantes, antes de que la policía pueda atravesar una simple cerradura y subir el elevador o levantar un helicóptero del suelo, sin alborotarse.

Luego está la obsesión de Will con la cinta adhesiva, como si “Skyscraper” originalmente se concibiera como un vehículo de “Home Improvement” para Tim Allen. Si no puede arreglarlo con cinta adhesiva, no tiene suficiente cinta adhesiva, Will no lo anuncia a nadie mientras utiliza el adhesivo para vendaje de una herida profunda. Cuando Zhao pregunta si Will tiene un plan, él responde: “¿Tienes cinta adhesiva?” Will incluso envuelve sus manos y zapatos con cinta adhesiva para ayudarlo a aferrarse a la fachada de vidrio del edificio como un hombre araña redneck.

“Cinta adhesiva presenta: Skyscraper” está lleno de tantos detalles innecesarios como The Pearl. Y, teniendo en cuenta que las únicas personas dentro de la estructura masiva e inacabada son Will, su familia, Zhao, unos pocos ayudantes y una pandilla de tipos malos, se siente casi tan vacío.

The Pearl presenta un parque de 30 pisos que, si bien es un uso terrible del espacio a partir de un análisis de costo-beneficio, parece diseñado para una gran pieza de acción, pero Will, su familia y los terroristas lo atraviesan más rápido que el incendio. Turbinas masivas que propulsan El Pearl parecen un intento más de “Duro de Matar”, que provocó gran suspenso en el estrecho escape de John McClane (Bruce Willis) entre las paletas de un pequeño ventilador en el sistema de refrigeración del edificio. Sin embargo, una vez más, Will supera el obstáculo con facilidad.

Aquí está la cuestión de “Duro de Matar” y por qué perdura, casi 30 años después de su lanzamiento: es una historia de novatos de un policía descalzo, a 2 mil 500 millas lejos de su hogar, atrapado por terroristas en un edificio desconocido. Como las secuelas de la franquicia ya han demostrado, más grande no es mejor. Enfrentar a un experto en seguridad contra algunos malos aspirantes de tercera categoría en un edificio más grande -un edificio que el héroe conoce mejor que nadie aparte de su desarrollador- no es solo poco interesante, sino poco inspirado.

“Skyscraper” está lleno de agujeros de parcelas lo suficientemente grandes como para sentar las bases de otro rascacielos.

De forma apropiada, considerando todos los saludos al adhesivo, la mayor parte de la película se siente como si todo estuviera pegado y amontonado con la cinta adhesiva.