“The Favourite” y “Roma” encabezan las nominaciones a los Óscares

Esta imagen lanzada por Netflix muestra a Yalitza Aparicio, centro, en una escena de la película "Roma", del cineasta Alfonso Cuarón. El martes 22 de enero de 2019, la película fue nominada a 10 óscares, que incluye tanto la mejor película en lengua extranjera como a mejor película. (Carlos Somonte / Netflix via AP)

NUEVA YORK — “Roma” de Alfonso Cuarón y “The Favourite” de Yorgos Lanthimos, encabezaron a todas las películas con 10 nominaciones cada una en los 91 Premios de la Academia, mientras que Netflix y Marvel obtuvieron su primera nominación a mejor película.

Los nominados a mejor película son: “A Star Is Born”, “Roma”, “Green Book”, “The Favourite”, “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody” y “Vice”.

Con “Roma”, Netflix obtuvo su primera nominación a mejor película, algo que el gigante de streaming ha buscado mucho. Marvel, también, se unió al club con “Black Panther”, la primera película de superhéroes nominada a mejor película.

Spike Lee fue nominado a su primer Óscar como director 30 años después de “Do the Right Thing” de 1989, cabe destacar que Bradley Cooper, cuyo título “A Star Is Born” obtuvo ocho nominaciones, incluida la mejor actriz por Lady Gaga, no fue elegido para esta categoría.

En representación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los presentadores Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross revelaron nominaciones el martes por la mañana en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles.

Los nominados a mejor actor son Cooper, Christian Bale (“Vice”), Willem Dafoe (“At Eternity’s Gate”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) y Viggo Mortensen (“Green Book”).

Entre las mejores actrices están Yalitza Aparicio (“Roma”), Glenn Close (“The Wife”), Olivia Colman (“The Favourite”), Lady Gaga y Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”).

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Amy Adams (“Vice”), Marina De Tavira (“Roma”), Regina King (“Si Beale Street Pudiera hablar”), Emma Stone (“The Favourite”) y Rachel Weisz (“The Favourite”). Tavira fue algo sorprendente, mientras que Claire Foy de “First Man” quedó fuera.

Los mejores actores de reparto son: Mahershala Ali (“Green Book”), Adam Driver (“BlackkKlansman”), Sam Elliott (“A Star Is Born”), Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”) Y Sam Rockwell (“Vice”). Cabe destacar que Timothy Chalamet (“Beautiful Boy”) fue desairado.

La preparación para las nominaciones del martes fue rocosa tanto para la academia de cine como para algunas de las películas en competencia. Poco después de ser anunciado como anfitrión, Kevin Hart se vio obligado a retirarse a causa de tweets homofóbicos que escribió hace años por los cuales el comediante finalmente se disculpó. Eso ha dejado a los Óscares, un mes antes de la ceremonia del 24 de febrero, sin un maestro de ceremonias, y es probable que se mantenga así.

Algunos contendientes de la película, como “Green Book” de Peter Farrelly y la película biográfica de Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, han sufrido oleadas de reacciones violentas, incluso cuando se han acumulado sus premios. El sábado, “Green Book” ganó el máximo galardón del Gremio de Productores, un honor que ha sido un barómetro de Óscar confiable. En los 10 años transcurridos desde que los Óscares expandieron su boleta de mejor imagen, el ganador de la PGA ha ganado la mejor imagen ocho veces.

El contendiente más estable de la temporada, Cooper en “A Star Is Born”, parecía potencialmente imbatible hasta que fue vencido. A pesar de una envidiable serie de premios y más de $400 millones en taquilla en todo el mundo, el alabado remake de Cooper fue casi totalmente ignorado en los Globos de Oro. Sin embargo, “A Star Is Born” fue la única película en la que obtuvieron las mejores nominaciones de prácticamente todos los grupos de gremios.

Según se informa, la academia planea transmitirse sin anfitrión tras la salida de Hart, algo que solo se había intentado una vez antes en una entrega de 1989 que presentaba un número musical largo con Rob Lowe y Blanca Nieves.

El año pasado, los Óscares alcanzaron un nuevo récord, cayendo un 20 por ciento y promediando 26.5 millones de espectadores. Aunque las calificaciones para los programas de premiación generalmente han estado cayendo, la desaceleración llevó a la academia a renovar la transmisión de este año. Pese a que los planes iniciales para una nueva categoría de películas populares fueron descartados, la academia planea presentar algunos premios fuera del aire y mantener la transmisión a tres horas.