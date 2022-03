Will Smith golpea a Chris Rock en los Premios Óscar; ‘CODA’ gana mejor película

Will Smith, a la derecha, golpea al presentador Chris Rock en el escenario mientras presenta el premio a la mejor película documental en los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

LOS ÁNGELES.- Una 94ª edición de los Premios de la Academia que mantuvo un ambiente alegre, se vio sacudida por un increíble intercambio después de que Will Smith se ofendiera por una broma hecha por Chris Rock sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Después de que Rock bromeara con Smith diciéndole que esperaba una secuela de “G.I. Jane”, Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, se acercó a Rock y lo abofeteó. Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock que “mantuviera el nombre de mi esposa fuera de su **** boca”. Cuando Rock, que bromeó sobre Jada Pinkett Smith mientras presentaba los Óscar en 2016, protestó diciendo que sólo era una broma sobre “GI Jane”, Smith repitió la misma línea.

“Ha sido la mejor noche de la historia de la televisión”, dijo Rock, antes de volver torpemente a presentar el mejor documental, que fue para “Summer of Soul (… or When the Revolution Was Not Televised)”, de Questlove.

El momento conmocionó al público del Dolby Theatre y a los espectadores en casa. En la pausa publicitaria, el presentador Daniel Kaluuya se acercó a abrazar a Smith, y Denzel Washington lo acompañó a un lado del escenario. Los dos hablaron y se abrazaron y Tyler Perry se acercó también para hablar.

Smith, que interpreta al padre de Venus y Serena Williams en “King Richard”, ganó más tarde el premio al mejor actor, su primer Óscar. Smith volvió a tomar el escenario poco después de lo que parecía que iba a ser uno de los momentos más infames de la historia de los Premios de la Academia.

El discurso de aceptación de Smith vaciló entre la defensa y la disculpa.

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo Smith en sus primeras declaraciones. Continuó: “Se me llama en mi vida a amar a la gente y a protegerla y a ser un río para mi gente”.

Smith compartió lo que le dijo Washington: “En tu momento más alto, ten cuidado porque es cuando el diablo viene por ti”.

Finalmente, Smith se disculpó con la academia y con sus compañeros nominados.

“El arte imita a la vida. Parecí el padre loco”, dijo Smith. “Pero el amor te hará hacer locuras”.

Hasta ese momento, el espectáculo se había llevado a cabo sin problemas. Ariana DeBose se convirtió en la primera afrolatina en ganar un premio de la Academia como actriz de reparto, mientras que Troy Kotsur se convirtió en el primer actor sordo en ganar un premio de interpretación.

Jane Campion ganó el Óscar a la mejor directora por “The Power of the Dog”, su psicodrama que retuerce y pone patas arriba las convenciones del oeste. Campion, que había sido la primera mujer nominada dos veces en esta categoría (anteriormente por “The Piano”, de 1993), es solo la tercera mujer que gana el premio a la mejor dirección. También es la primera vez que el premio de dirección recae en una mujer en años consecutivos, después de que la directora de “Nomadland”, Chloé Zhao, ganara el año pasado.

“CODA” gana el premio a mejor película

Después de un año cinematográfico a menudo poco concurrido, los Premios de la Academia nombraron como mejor película a una indiscutiblemente popular, el drama familiar de sordos “CODA”, entregando por primera vez el máximo galardón de Hollywood a un servicio de streaming.

“CODA”, de Sian Heder, que se estrenó por primera vez en un Festival de Cine de Sundance virtual en el invierno de 2021, empezó como una película no favorita, pero poco a poco se convirtió en la favorita de los Óscar. También tuvo un patrocinador con mucho dinero en Apple TV+, que anotó su primer premio a la mejor película, menos de tres años después de lanzar el servicio.

También se produjo otra derrota casi total de Netflix, el veterano proveedor de streaming que lleva años intentando anotar una mejor película. Su mejor oportunidad, “The Power of the Dog”, de Jane Campion, llegó con 12 nominaciones.

Pero “CODA” se montó en una ola de buena voluntad impulsada por su reparto, que incluye a Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant y Eugenio Derbez. Es la primera película con un reparto mayoritariamente de sordos que gana el premio a la mejor película. “CODA” lo consiguió a pesar de ser una de las películas menos nominadas, con solo tres. Desde “Grand Hotel” de 1932, ninguna película había ganado el premio a la mejor película con menos de cuatro nominaciones.

Chastain consigue su primer Óscar

La mejor actriz fue para Jessica Chastain, que también ganó su primer Óscar. Chastain ganó por su empática interpretación de la televangelista Tammy Faye en “The Eyes of Tammy Faye”, película que también produjo. El premio fue presentado por Anthony Hopkins, que el año pasado estuvo ausente cuando ganó sorprendentemente el premio al mejor actor en la última ceremonia.

Tras unos índices de audiencia mínimos y un espectáculo 2021 marcado por la pandemia, los productores recurrieron este año a una de las mayores estrellas del momento -Beyoncé- para dar el pistoletazo de salida a unos Oscar que pretenden recuperar el lugar de los premios en la cultura pop. Tras una introducción de Venus y Serena Williams, Beyoncé interpretó su canción “Be Alive”, nominada al premio “King Richard”, en una actuación elaboradamente coreografiada desde un escenario al aire libre de color lima en Compton, donde crecieron las hermanas Williams.

Las presentadoras Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall iniciaron entonces la retransmisión desde el Dolby Theatre.

“Muy bien, estamos aquí en los Óscar”, comenzó Hall. Terminó Sykes: “Donde los amantes del cine se unen para ver la televisión”.

Sykes, Schumer y Hall bromearon con facilidad sobre temas destacados de Hollywood, como la igualdad salarial -dijeron que tres presentadoras eran “más baratas que un solo hombre”-, el drama de Lady Gaga que Sykes llamó “Casa de acentos aleatorios”, el estado de los Globos de Oro (ahora relegados al paquete de recuerdos, dijo Sykes) y las novias de Leonardo DiCaprio. Su punto político más agudo llegó al final de su rutina, en la que prometieron una gran noche y luego aludieron al proyecto de ley “No digas gay” de Florida.

“Y para ustedes, los de Florida, vamos a tener una noche gay”, dijo Sykes.

El primer premio emitido fue, convenientemente, para Ariana DeBose, que se convirtió en la primera actriz abiertamente LGBTQ y la primera latina en ganar el premio a la mejor actriz de reparto. Su victoria llega 60 años después de que Rita Moreno ganara por el mismo papel en el original de 1961 de “West Side Story”. DeBose dio las gracias a Moreno por abrir el camino a “montones de Anitas como yo”.

“Ves a una mujer de color abiertamente queer, una afrolatina, que encontró su fuerza y su vida a través del arte. Y eso es, creo, lo que estamos aquí para celebrar”, dijo DeBose. “Así que si alguien se ha cuestionado alguna vez su identidad o se encuentra viviendo en los matices grises, le prometo esto: sí hay un lugar para nosotros”.

El primero para la comunidad sorda

Más tarde, Kotsur se convirtió en el primer actor sordo masculino en ganar un Óscar de interpretación, y se unió a su coprotagonista de “CODA”, Marlee Matlin, en los únicos actores sordos que han ganado un premio de la Academia. Recibió una gran ovación, mientras muchos de los presentes en Dolby aplaudían a los sordos, agitando ambas manos en el aire.

“Esto es para la comunidad sorda, la comunidad CODA y la comunidad de discapacitados”, dijo Kotsur, haciendo señas desde el escenario. “Este es nuestro momento”.

“Encanto”, el éxito de Disney impulsado por su banda sonora de éxito, ganó como mejor película animada. Lin-Manuel Miranda, autor de las exitosas canciones de la película, se perdió la ceremonia después de que su esposa diera positivo por COVID-19. El drama japonés de tres horas de duración “Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi, una de las películas más aclamadas del año, ganó el premio a la mejor película internacional.

Tras dos años de pandemia, y bajo un cálido sol californiano el domingo, el rito del glamour de Hollywood volvió a ponerse en marcha, con una alfombra roja abarrotada y un público COVID negativo.

Para ayudar a recuperar el protagonismo cultural, los Óscar se apoyaron en gran medida en las actuaciones musicales (Billie Eilish, Reba McEntire), en los aniversarios de películas (“El Padrino”, “Pulp Fiction”, “White Men Can’t Jump”) y en el mayor número posible de menciones a la canción favorita de “Encanto”, “We Don’t Talk About Bruno”. Esto hizo que la ceremonia, a menudo alegre, se centrara menos en la pandemia. La ucraniana Mila Kunis dirigió un momento de silencio de 30 segundos por Ucrania. Algunas estrellas, como Sean Penn, habían presionado a la Academia para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy hablara en la ceremonia.

Aparte de algunos listones azules que se vieron en la alfombra roja, la política apenas tuvo protagonismo. En su lugar, los Óscar se volcaron en el deslumbramiento, y en el cine como vía de escape. Los productores trajeron a personajes como BTS y Tony Hawk para atraer a más espectadores. Algunas cosas funcionaron mejor que otras. Las clasificaciones de las favoritas de los fans, votadas por los usuarios de Twitter -en un momento que probablemente no se recordará como un punto álgido de los Óscar- honraron la versión de Zack Snyder de la “Liga de la Justicia”.

A las películas para sentirse bien también les fue bien. El drama familiar “CODA”, de Sian Heder, una película de madurez sobre la hija oyente de una familia sorda, ganó el premio al mejor guión adaptado. La autobiográfica “Belfast”, de Kenneth Branagh, un afectuoso drama familiar bañado en nostalgia y filmado en blanco y negro, se tomó el mejor guión original.

Eilish y su hermano Finneas, ganaron por el tema de Bond “No Time to Die”, una canción que se estrenó antes de que comenzara la pandemia. La película se retrasó posteriormente varias veces.

Los ocho primeros premios fuera de cámara

Los Premios de la Academia comenzaron el domingo fuera de las cámaras, con la entrega de los ocho primeros premios de la noche en Dolby Theatre antes del comienzo de la retransmisión de ABC. El Dolby se llenó en su mayor parte a tiempo para el programa previo de las 7 p.m. EDT, apodado por la Academia como la “hora dorada”. Los discursos se editaron posteriormente en la emisión.

“Dune” consiguió una ventaja temprana en esos primeros premios, y la mantuvo durante toda la noche. “Dune”, la película más taquillera de las 10 nominadas a mejor película de este año, ganó por diseño de producción, cinematografía, montaje, efectos visuales, sonido y partitura de Hans Zimmer. Aunque no es la favorita en los principales premios, se esperaba que “Dune” se impusiera en las categorías técnicas.

La victoria de Greig Fraser en la categoría de cinematografía negó una oportunidad para la historia de los Oscar. Algunos habían apostado por que Ari Wenger, que dirigió la película de Jane Campion “The Power of the Dog”, se convirtiera en la primera mujer en ganar el premio a mejor cinematografía, la única categoría de los Oscar que nunca ha ganado una mujer en las más de nueve décadas de historia de los premios de la Academia.

El mejor maquillaje y peinado fue para Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh por “The Eyes of Tammy Faye”. La estrella y productora de esa película, Jessica Chastain, se encontraba entre los muchos miembros de la Academia que pensaban que todos los premios debieron haberse entregado en vivo. Chastain abrazó a cada uno de los ganadores cuando subieron al escenario.

“Solo espero que cada día en el set de rodaje todo el mundo se tome un momento para mirar a su alrededor y observar a toda esa gente con talento que trabaja duro”, dijo Dowds, la maquilladora.

“The Queen of Basketball”, sobre la gran jugadora de básquetbol Lusia Harris, se llevó el premio al mejor cortometraje documental. Entre sus productores ejecutivos están Steph Curry y Shaquille O’Neal. El mejor cortometraje animado fue para “The Windshield Wiper”, mientras que “The Long Goodbye”, un corto de ficción con Riz Ahmed como protagonista, se llevó el mejor corto de ficción.

“Esto es para todos los que se sienten atrapados en tierra de nadie”, dijo Ahmed. “No están solos. Nos encontraremos allí”.

Detrás de los cambios en la retransmisión de este año está la alarma por la rápida caída de los índices de audiencia de los Oscar. Aunque las caídas han sido habituales en todas las grandes cadenas de televisión, el año pasado solo atrajo a unos 10 millones de espectadores, menos de la mitad de los 23.6 millones del año anterior. Hace una década, estaba más cerca de los 40 millones.