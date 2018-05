Cineasta Luciana Kaplan presenta en Canadá película “Rush Hour”

Archivo. Toronto, 3 May 2018 (Notimex-Isabel Inclán).- La cineasta argentino-mexicana Luciana Kaplan presentó su más reciente producción “Rush Hour” en el Festival Hot Docs, que se realiza en la ciudad de Toronto.

La cineasta argentino-mexicana Luciana Kaplan, que presentó en Toronto su reciente película “Rush Hour”, lamentó que la centralización de las grandes ciudades ocasione un mayor problema de congestionamiento y por lo tanto de largas horas en el trayecto de la casa al trabajo.

Luego de presentar ante el público canadiense e internacional del festival de documentales Hot Docs su reciente producción “Rush Hour”, la cineasta señaló que el encarecimiento de las grandes ciudades está empujando a la gente a vivir cada vez más lejos de los lugares de trabajo.

La Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul son tres ciudades superpobladas cuyos habitantes suelen pasar horas en el transporte público o detrás del volante.

“La película es un llamado a que la gente reflexione sobre su vida y que los tomadores de decisiones piensen qué tipo de ciudad están construyendo para las próximas décadas”, señaló.

La directora de películas como “Cuentos chinos” y “La revolución de los alcatraces” dijo que urbanistas, académicos y tomadores de decisiones están tomando la película como punto de decisión sobre asuntos humanos.

“No se trata de mejorar el transporte público, sino de cambiar los esquemas de movimiento y habitación, cambiar el espacio urbano para que la vida sea más sencilla y que las personas puedan estar más tiempo con sus familias”, expresó.

En una parte de su documental uno de los protagonistas le dice a su esposa que llegará a buena hora, pero tras varias horas atorado en las autopistas de Los Ángeles, le vuelve a llamar para decirle que no lo espere.

Una madre de Estambul tiene que salir tan temprano de su casa para ir a trabajar que sus hijos pequeños deben alistarse solos y a su regreso de la escuela encontrarán la casa aún sin su madre.

“Una madre que debe trabajar lejos para tener mejores ingresos para su familia, pero el precio es no pasar tiempo con sus hijos. Es una contradicción”, apuntó.

Kaplan resume: “La gente vive exhausta, si ves el metro de México la gente va dormida, a la gente le cuesta trabajo sobrevivir”.

En el caso del testimonio de la Ciudad de México la mujer vive por Indios Verdes y al regreso a su casa se encuentra con calles obscuras. De forma paralela narra que una vez fue violada.

Desde hace varios años Kaplan quería hacer una película que mostrara “el costo emocional” de la larga travesía de muchas personas para trasladarse diariamente a sus trabajos en las grandes ciudades.

“Hay un desgaste constante en las personas que pasan muchos tiempo en el trayecto, ya sea en el transporte público como en el auto. Aquí se habla de un sistema que no acaba de funcionar, que está a favor de las empresas o los gobiernos pero no necesariamente de las personas y no se toma en cuenta sus necesidades”.

Aunque el símbolo de la película es el transporte, en el fondo están las expectativas de las personas que escogen trabajos lejos por ganar mejor, aunque acaben atrapados en ese gran tráfico. Generalmente las viviendas más baratas están en los suburbios y los trabajos mejor pagados en las grandes ciudades, añadió la directora de “Trabajo sucio”.

Aseguró que la “idea de progreso y de crecimiento constante no es sustentable” y que es necesaria una mayor descentralización para que los trabajadores estén más cerca de sus hogares.

De su regreso al festival Hot Docs, donde en 2013 vino a presentar “La revolución de los alcatraces” sobre la trayectoria política de Eufrosina Cruz, Kaplan dijo que esta selección es un reconocimiento de que su historia despierta el interés de la gente.

“Rush Hour” ganó en el festival de Morelia el premio al Mejor Largometraje Documental, tuvo su estreno internacional en el festival South by Southwes de Austin, Texas.

Se acaba de proyectar en el festival Cinema Planeta en Cuernavaca, donde ganó el premio del Jurado Juvenil, de entre 14 películas, y luego este año Ambulante lo ha llevado a varias salas de México.

También se proyectará en el festival de Durango del 17 y 18 de mayo. El 3 de junio se verá en Los Ángeles y en Seattle, Estados Unidos, el 8 y 9 de junio.