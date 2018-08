Cineasta Paco Arango filma en España “Los Rodríguez y el más allá”

Con grandes guiños a México, el hispano-mexicano Paco Arango filma en España su tercera película “Los Rodríguez y el más allá”, una comedia cuyo reparto incluye a actores de la talla de Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Mariana Treviño, Edu Soto y Omar Chaparro.

Madrid, 26 Jul 2018 (Notimex-Adela Mac Swiney).- Con grandes guiños a México, el hispano-mexicano Paco Arango filma en España su tercera película “Los Rodríguez y el más allá”, donde narra la historia de una familia como cualquier otra, o al menos eso creían porque todo cambiará cuando descubran que el difunto abuelo era en realidad de otro planeta.

Los Rodríguez es una familia como cualquier otra, o al menos eso creían porque todo cambiará cuando descubran que el difunto abuelo era en realidad de otro planeta. Para colmo, dejó en el trastero de la casa familiar una puerta cósmica por donde acceder a su mundo y, sin querer, su nieto Nicolás la hace funcionar.

A partir de ahí el caos se apoderará de la existencia de esta familia que recibirá superpoderes que no saben controlar.

El susto es mayor cuando desde el planeta del abuelo se ponen en contacto con ellos y reciben la siguiente amenaza: si alguien de la Tierra sospecha algo raro antes de que logren cerrar la puerta cósmica de una vez por todas, serán extraditados para siempre al otro planeta, al Más Allá.

Una parte importante de la recaudación de “Los Rodríguez y el más allá” se destinará a ayudar a niños con cáncer a través de la Fundación Aladina, como ya ocurriera con los anteriores largometrajes de Arango.

En entrevista con Notimex, Arango señaló que “esta es mi tercera película y distinta porque es una comedia loquísima, ya que mis dos primeras películas ‘Maktub’, que en México se llamó ‘Cambio de planes’, y ‘Lo que de verdad importa’, eran comedias pero con un toque dramático”.

“Esta es una locura de comedia, se llama ‘Los Rodríguez y el más allá’ y es una locura disparatada de una familia que se enteran que el abuelito difunto dejó en el trastero de la casa una puerta a otro planeta de donde era él”, añadió.

Remarcó que “aquí buscamos la risa, la locura, la carcajada, y además va a ser también benéfica”, como fue “Lo que de verdad importa”, con la que ya logró cuatro millones de dólares para niños con cáncer en todo el mundo.

Arango, quien también escribió el guión de “Los Rodríguez y el más allá”, ya que “yo solo hago lo que yo escribo, para bien o para mal”, indicó que el rodaje de esta, su tercera película empezó el 2 de julio y concluirá el 26 de agosto.

“Yo pretendo que la película salga internacionalmente en la primavera de 2019 y dado que tiene muchos efectos especiales, entonces eso retrasa mucho la posproducción”, acotó.

Después del éxito internacional de “Lo que de verdad importa”, que está por estrenarse todavía en Brasil, Estados Unidos, Portugal, Italia y además habrá un pase privado en el Vaticano, Arango inició el 2 de julio pasado el rodaje de “Los Rodríguez y el más allá”.

La estrella mexicana de cine y televisión, Omar Chaparro, indicó a Notimex que en su momento, le hablaron de la oficina, le dijeron que había una propuesta para una película en España “y de entrada como actor, al menos en mi caso siempre es muy agradable salir de tu zona de confort, de la frontera, irte a otro continente a filmar”.

“Obviamente ya cuando me enteré del proyecto de Paco Arango, de lo que representa, que leí el guión, se me hizo muy divertido, muy diferente, me encantó y mi personaje es JJ, uno de los villanos, soy sobrino de Rungen Selig, personaje interpretado por Santiago Segura que es un ícono aquí en España de la comedia y un agasajo”, abundó.

Expresó que “es un personaje complicado, tremendamente complejo, a pesar de que es una película para toda la familia, es un personaje de otro planeta, de Maktub, que es un planeta desconocido ante el mundo y que está estancado en el año de 1951 y por eso estoy así vestido y peinado”.

Por su parte, la actriz Mariana Treviño señaló que “yo llegué aquí milagrosamente, la verdad, porque no conocía yo a Paco, no conocía su trabajo, y hubo una serie de casualidades, Paco hizo trabajo de investigación y dimos el uno con el otro”.

Manifestó sentirse muy afortunada, “porque de todas las personas con las que pude haber caído, caí con Paco, que es un encanto de persona, como director también como persona, ha sido una fortuna conocerlo, y el proyecto es una locura, es una locura de diversión”.