Cineastas de Las Vegas cuentan historia de la banda U.S.S. Arizona en Pearl Harbor

Los cineastas Warren y Annette Hull contaron la historia de la Banda U.S.S. Arizona para su documental "A Band to Honor". (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

A graduation ceremony at the U.S. Navy School of Music shows U.S.S. Arizona bandmaster Frederick William Kinney sixth from left. Kinney's band, the U.S.S. Arizona Band, would graduate a few days later. (U.S. Navy School of Music)

Annette and Warren Hull interview Frank Emond, a Pearl Harbor veteran who was a member of the U.S.S. Pennsylvania Band. Emond's remembrances of the attack on Pearl Harbor is included in "A Band to Honor," the Hulls' documentary about the U.S.S. Arizona Band. (AnnWar Productions)

Annette Hull is pictured with Molly Kent, one of the sources Hull and her husband, Warren, interviewed for their documentary, "A Band to Honor." Kent's brother, Clyde, was a member of the U.S.S. Arizona Band.(AnnWar Productions)

La U.S.S. Arizona Band toca en una competencia de Batalla de Música en Hawaii durante el otoño de 1941. Sería su última foto grupal. (Marina de EE.UU.)

Poster de "A Band to Honor," un documental sobre la banda U.S.S. Arizona. (AnnWar Productions)

Eran 21 hombres, niños, en realidad, la mayoría de ellos en su adolescencia tardía y a principios de los 20 años, que sirvieron a su país blandiendo instrumentos musicales así como armas. Y cuando el ataque a Pearl Harbor llegó en la mañana del 7 de diciembre de 1941, murieron juntos, junto con más de dos mil 400 personas.

Annette y Warren Hull han pasado tres años produciendo un documental sobre dichos hombres, que eran miembros de la banda USS Arizona. Pero cuando le platican a otros sobre su película, la respuesta habitual no es sobre Arizona y su destino, o incluso sobre la banda y lo que hizo.

En general, dice Warren Hull, es una sorpresa que un buque de guerra haya tenido una banda.

Es un aspecto de Pearl Harbor (un ataque que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial) que la mayoría de la gente no conoce, dice, lo que lo hizo a la vez convincente y un tema perfecto para el primer largometraje de los cineastas de Las Vegas, “A Band to Honor”.

El lunes, la película se podrá ver en la plataforma de cine virtual Eventive durante 48 horas a partir de las 9:48 a.m. hora del Pacífico. Annette Hull dijo que la película es el producto de una visita a Hawái en 2005, cuando ella y su marido eran profesores de preparatoria en Kennewick, Washington, acompañando a la banda de la escuela a un desfile de vacaciones en Waikiki.

“En ese viaje tuvimos 130 niños, y los llevamos a todos al USS Arizona Memorial”, relató. Allí conocieron a la Unidad 22 de la Banda de la Armada, formada por 21 músicos que habían entrenado juntos en la escuela de música de la Marina de Estados Unidos, fueron juntos a Hawái para servir en el USS Arizona y, el 7 de diciembre de 1941, murieron juntos entre las mil 177 bajas del barco.

En 2017, Warren y Annette habían creado su propia compañía de producción y comenzaron a trabajar en un corto de 25 minutos. Pero después de sus primeras entrevistas, el corto creció hasta convertirse en un documental largometraje, sobre todo porque las fuentes estaban entusiasmadas con “contar esta historia que nadie ha contado antes”, dijo Warren.

“La mayoría de la gente, cuando les decimos que vamos a hacer un documental sobre la banda de Arizona, dicen, uno, ‘No sabía que tenían una banda’ y, dos, no sabían que eran músicos profesionales de verdad”, señaló Annette. “Fueron a la escuela de música (de la Marina) en D.C. durante cuatro o cinco meses, luego formaron una unidad y fueron llevados (a Arizona) como una unidad”.

La historia será nueva para algunos espectadores. Para otros, ofrecerá la oportunidad de rellenar lagunas de desinformación formadas a través de las décadas. Por ejemplo, es un concepto erróneo generalizado que, habiendo tocado la noche anterior, “se les dio el domingo libre, y todos murieron mientras dormían”, comentó Warren. “No fue así en absoluto. Eso no está ni siquiera cerca de ser verdad”.

En realidad, la banda vio a otras bandas tocar en una competencia la noche anterior. Luego tocaron los colores de la mañana, dijo Annette, y cuando comenzó el ataque japonés, corrieron a sus puestos de batalla asignados, donde murieron.

“La otra cosa de la que la gente no se da cuenta es que no eran (sólo) miembros de la banda”, dijo Warren. “Tenían deberes a bordo del barco, y su lugar de trabajo era el manejo de la pólvora”, trabajando con la pólvora para los cañones grandes del barco. “Estaban en la mezcla”, dijo, “mientras una bomba penetraba en cuatro cubiertas hasta donde estaban trabajando”.

“Ahí fue donde el Arizona explotó. Estaban justo ahí”.

El documental presenta una animación que, según Warren, “describe el ataque de una nueva manera”. También presenta música original de Holly Amber Church, graduada de la Preparatoria Green Valley en 1996, que es una compositora de éxito en Hollywood. Su música, indica Annette, es “el corazón y el alma de la película”.

También fue un proyecto personal de Church, cuyo abuelo sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Church ha escrito música para dramas, documentales, películas de acción y ciencia ficción, “pero normalmente hago mucho de terror”, dijo, haciendo de este proyecto “definitivamente un punto de partida”.

“Fue un viaje emocional y maravilloso para mí. Mi abuelo falleció hace dos años. Tenía 95 años. Definitivamente se sintió como una forma de honrarlo”.

“A Band to Honor” (abandtohonor.com) es la primera película de los Hull. Ambos tienen trabajos diurnos: él como asistente ejecutivo del jefe de policía del distrito escolar del Condado Clark, ella como directora del Festival Internacional de Cine y Guión de Las Vegas, del que son dueños. La película fue financiada “con nuestras tarjetas Visa y Mastercards”, señaló Warren.

Pero, para ambos, es un proyecto que necesitaba hacerse.

“Cuando escribí este guión, era una especie de vocación”, comentó Warren.

“Sabíamos que teníamos que hacer esto”, concluyó Annette.