Claudia Pineda convive con familia de cholos para serie de narcos

La actriz mexicana Claudia Pineda convivió durante varios días con una familia de cholos, a fin de lograr una acertada interpretación de “Chiquitita” en la serie de narcos Zero Zero Zero, que realizará su premier en el Palazzo del Cinema de Venecia, Italia.

[Cortesía]

“Suelo ser muy intensa con mis personajes, me gusta investigar y adentrarme en sus raíces, por ello es que fui al municipio de Zumpango con una familia de cholos”, reveló en entrevista desde el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La actriz, quien ha destacado en producciones como Dogma y La dictadura perfecta, dijo que platicó con los cholos para conocer su manera de pensar y de cómo es el desarrollo de su día a día.

“Me ayudaron a modificar algunos de mis textos para que pudiera expresarme como ellos lo hacen y eso es lo que más me gustó, pues a través de este trabajo retrato otro lado de estas personas, comunidad que, a través del tiempo, ha sido discriminada una y otra vez por la sociedad”, comentó.

Quien ve a un cholo, dice, “piensa que se trata de un ser malo, de un delincuente y no es así.

“Son familias muy importantes que se respetan entre ellos mismos. Aman la cultura mexicana porque están orgullosos de ser mexicanos. Me empapé mucho de eso y logré hacer cambios a mi personaje para que fuera más real. Me enamoré de los cholos, de lo que realmente son”, destacó.

Claudia Pineda interpreta a una chola que se embaraza de un gafe, quien forma parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, unidad élite del Ejército Mexicano, dedicada a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas.

“Son personas que se encargan de perseguir a los traficantes de drogas y ‘Chiquitita’ representa lo opuesto a todo eso. Para ella, la cocaína es muerte y oscuridad. Debido a su embarazo, ella siente que es un ser de luz”.

Conforme avance la trama, se verán los daños colaterales que sufre pese a querer alejarse del mundo oscuro. Adelantó que su personaje vivirá situaciones terribles.

Zero Zero Zero es una serie basada en el best-seller internacional homónimo escrito por Roberto Saviano. El tema central es la cocaína.

A través de su historia, se busca desacreditar los tabúes al describir la evolución de los cárteles sudamericanos, especialmente de México. Además, sus métodos violentos de ejecución, sus relaciones con instituciones locales y la historia de los jefes del llamado petróleo blanco.

También con las actuaciones de Gabriel Byrne, Andrea Riseborough, Dane DeHaan y Giuseppe De Domenic, bajo la dirección de Stefano Solima y la producción de Richard Middleton, Janus Metz y Pablo Trapero, Zero Zero Zero se filmó en Nuevo Orleans, África, Italia y México.

“Otro de los retos a los que me enfrenté fue creerme que estaba embarazada, pues nunca he experimentado esa sensación. Visité a una amiga para saber qué es lo que ella sentía y cómo es que yo podría relacionarlo con mi personaje. Cuando hice una escena relevante, realmente sentí que esperaba un bebé”.

Claudia Pineda admite que ya son muchas las producciones que giran en torno al narcotráfico y la siempre de cocaína. Considera que no es malo que existan como tampoco que se vean, siempre y cuando, no se tomen como algo aspiracional.

“Es fundamental que la gente vea estas series para que se percate y abra los ojos a la realidad, a lo que la cocaína representa y el daño que hace. Se trata de analizar el tema con responsabilidad y no verlo de un modo aspiracional”, puntualizó.