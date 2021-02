Clubes de striptease de Las Vegas son suspendidos tras redada por COVID

Victor and Jenny Arata of the Skating Aratas are seen at the NFL Experience at Raymond James Stadium in Tampa, Fla.. (Crédito: Skating Aratas)

Matt Goss ha sido titular en Las Vegas en tres hoteles desde 2009. (Christopher DeVargas)

El elenco de "Extravaganza" celebra su espectáculo número 100 en Bally's el viernes, 5 de febrero de 2021. (Dov Nudelman)

Merry Adin, Stephanie Sánchez y Steve Heath de The Trust se presentan en Hubb Pahrump el sábado, 6 de febrero de 2021. (Stephanie Sanchez)

La escena del Súper Tazón LV en el SuperBook de Westgate Las Vegas el domingo, 7 de febrero de 2021. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

¡La oficina de Kats! al momento de escribir estas líneas es la fiesta del Súper Tazón en Westgate SuperBook, que redujo a un 25 por ciento su capacidad y está estructurada de acuerdo con los protocolos de COVID. Hay unas 500 personas en el SuperBook, con zonas de fiesta con capacidad para 50 personas en el salón de baile, el International Theater y otros puntos.

En total, entre dos mil y tres mil personas vinieron al Westgate específicamente para ver el Súper Tazón, ya que el hotel mantiene su límite de capacidad en un 25 por ciento. El año pasado, 10 mil personas vinieron al hotel para el evento.

La fiesta del gran juego de este año es una especie de tres y fuera. Es el momento de tirar la toalla.

Adelante:

Clubes de striptease

Los clubes de entretenimiento para adultos de Las Vegas, Larry Flynt’s Hustler Club en Dean Martin Drive, Minks Las Vegas en Emerald Avenue y Spearmint Rhino en Highland Drive, fueron multados por los agentes del Condado Clark durante el fin de semana del Súper Tazón.

Según funcionarios del Condado Clark, todos recibieron “suspensiones de emergencia” durante las inspecciones de control rutinarias por violaciones de varias directivas de COVID emitidas por el gobernador Steve Sisolak.

View this post on Instagram A post shared by Sexxy Show® (@sexxyshowlv)

Hustler y Minks fueron reabiertos el domingo. Las infracciones contra Rhino estaban previstas para implementarse el domingo. Todos están autorizados a operar al 25 por ciento de su capacidad, siempre que se respeten todos los demás protocolos de COVID.

La sanción contra el club de Flynt, al parecer por violar los límites de capacidad, supuso que “Sexxy” no pudo presentarse el sábado por la noche. El show anunció en redes sociales que se posponía para realizar tareas de mantenimiento interno y también para realizar ensayos adicionales.

La producción de Jennifer Romas, en la que el reparto y el equipo están enmascarados y alejados del público, tiene previsto volver el jueves por la noche.

View this post on Instagram A post shared by Jenny Arata (@jenylyaa)

Zona de giros

Los Skating Aratas de “V – The Ultimate Variety Show” encontraron un buen negocio paralelo el fin de semana. El tándem de marido y mujer formado por Victor y Jenny Arata se presentó en la fiesta NFL Experience en el local construido junto al Raymond James Stadium de Tampa.

Davis lo dijo

Al preguntársele qué equipo prefería en el Súper Tazón del domingo, el propietario de los Raiders de Las Vegas, Mark Davis, respondió: “¡Los Raiders!”. Los elegirá el próximo año, y durante todos los años.

Davis estuvo en Tampa para el juego, pero dice que no está seguro si asistirá a algún juego de los Raiders en el Estadio Allegiant en la temporada 2021, a menos que esté lleno y todos los poseedores de boletos de los Raiders puedan asistir.

“Extravaganza” de hecho

Un espectáculo que se representa de 50 en 50 (el mismo número de miembros del reparto y del equipo que de la audiencia) alcanzó su función número 100 durante el fin de semana. Hablamos de “Extravaganza” en Bally’s Jubilee Theater. La producción de variedades realizó 99 shows durante la pandemia de COVID. Se estrenó el 14 de marzo, justo antes del cierre, y cerró esa noche.

El productor Hanoch Rosènn planea seguir dirigiendo el espectáculo con pérdidas hasta que el entretenimiento vuelva a estar a pleno rendimiento (o al menos a 250) y también está ansioso por devolver “WOW” a Río este año.

“Vamos a continuar”, escribió Rosènn vía texto el domingo. “La energía está ahí, incluso con 50”. En cuanto a la pérdida monetaria, el veterano mimo dice: “Hay que tomarlo como una ‘inversión’”.

¿Eres tú, Steph?

Stephanie Sánchez, que pasó nueve años al frente de “Fantasy” en Luxor, se presentó con su nueva banda, The Trust, en THE HUBB Bar & Grill de Pahrump el sábado por la noche. Sánchez fue recientemente una ejecutiva de entretenimiento de MGM Resorts International antes de que los recortes por COVID la liberaran para empezar a cantar de nuevo.

Los compañeros de banda de Sánchez son el guitarrista Steve Heath, el bajista Merry Adin y el baterista Glenn Gallarde. Planean convertirlo en un grupo habitual, por encima de las expectativas.

De lo Gossy

Matt Goss se la está pasando de maravilla con su nuevo podcast conversacional, acertadamente titulado “Conversaciones con Matt Goss”. Su invitado más reciente fue Larry Ruvo, que habló del Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health y de su larga amistad con Frank Sinatra, entre otros temas propios de Las Vegas.

El nuevo álbum de Goss saldrá este año. En un reportaje publicado la semana pasada, le declaró a The Guardian que lo más extraño que se había escrito sobre él durante el apogeo de la boy band Bros era “que Luke y yo habíamos sido diseñados genéticamente”.

Ese es Luke Goss, el hermano gemelo de Matt. Lo único diseñado para estos dos es la música.

Lo que podemos perder …

… en entretenimiento en vivo hasta que volvamos a estar a pleno rendimiento: Canciones y llamadas para 50 personas, y la pregunta,

“¿Hay alguien aquí que no sea de Estados Unidos?”