CNCO ganó premio a mejor remix Por “Reggaetón Lento” ft. Little Mix

[Foto Cortesía]

Recientemente, CNCO triunfó en los iHeartRadio Music Awards llevándose el premio a Mejor Remix por ‘Reggaetón Lento’ ft. Little Mix, tema que competía en la misma categoría que otros mega hits como, “Despacito”, “Havana”, “Mi Gente”, “Bon Appétit”, entre otros.

Esta colaboración con la banda británica Little Mix les ha abierto muchas puertas en nuevos mercados, tanto es así que en el mes de diciembre tuvieron la oportunidad de presentar el tema junto a Little Mix durante la final del popular programa de televisión, The X Factor en Londres. Esta versión con Little Mix, se encuentra incluida en el nuevo álbum homónimo de CNCO.

Después de una exitosa gira por México, Argentina, Panamá y Chile, donde tuvieron una presentación triunfal en el Festival de la Canción Viña del Mar, el grupo está de regreso en los Estados Unidos promocionando su nueva producción discográfica.

Hace algunos días, durante una velada exclusiva en Los Ángeles, decenas de fanáticas tuvieron la oportunidad de escuchar el álbum que saldrá oficialmente al mercado el próximo viernes 6 de abril. El momento más especial fue cuando Chris, Erick, Joel, Richard y Zabdiel, sorprendieron a sus admiradoras al entrar al sitio donde se encontraban escuchando el álbum para tomarse fotos y convivir con ellas. La noche cerró con broche de oro con una presentación acústica de algunos de los temas incluidos en este nuevo material.