Coachella 2019 bailará al ritmo de “La Chona”

Coachella 2019, que ha dado cabida a los ritmos latinos en los años recientes, bailará en esta ocasión al ritmo de “La Chona” y “El tucanazo” con la presencia de Los Tucanes de Tijuana que, independientemente de su calidad musical, en ocasiones ha estado en el ojo del huracán debido a la controversia que generan algunos de sus temas.

Con 20 años de tradición, la esencia del Festival de Música y Artes de Coachella Valley ha cambiado y, por primera vez en su historia, sus escenarios cimbrarán al ritmo del acordeón, la guitarra, la batería y el bajosexto que acompañan los corridos bravíos, las cumbias y las baladas de la agrupación mexicana.

Lo que comenzó como un espacio para el rock y electrónico alternativo, se ha convertido en el encuentro más inclusivo, que lo mismo cede su espacio al pop como al hip hop, el reggaetón, el trap y ahora a los corridos.

El año pasado, el festival que se realiza cada año en Indio, California (Estados Unidos), ya había brindado espacio a la música popular mexicana con Los Ángeles Azules, que hicieron vibrar con sus canciones sinfónicas a quienes tuvieron la oportunidad de escucharlos, entre ellos la estrella juvenil Justin Bieber.

Ahora tocará el turno de hacer historia a la banda que encabeza Mario Quintero con sus corridos, esa narrativa popular en forma de canción que aborda temas políticos, eventos históricos y relaciones sentimentales. Conscientes de su compromiso social, también tocan temas como la pobreza y la situación de los mexicanos en Estados Unidos.

Ante esto, se ha convertido en un grupo polémico en el país, sobre todo por sus narcocorridos, cuyas letras se relacionan con personas perseguidas por la justicia. Prueba de ello es que en su natal Tijuana se encuentran vetados desde hace una década.

“El diablo”, “El comando negro”, “Fiesta en la sierra”, “La perra” y “Clave privada”, por mencionar algunos temas, podrán escucharse en Coachella 2019, donde Los Tucanes también deleitarán con “El tucanazo”, “La Chona”, “La chica sexy”, “Me gusta vivir de noche” y “Espejeando”, canciones obligadas, aseguran, toda vez que sus credenciales siempre han sido los temas de amor, las cumbias y corridos bravíos.

De esta manera, Los Tucanes saldarán una cuenta pendiente, toda vez que en 2017 fueron invitados al festival, pero no pudieron acudir a la cita ya que en ese momento eran la imagen del Super Bowl 51 para el mundo latino y su agenda no se los permitió.

Los organizadores decidieron invitarlos de nuevo sobre todo por el éxito en 2018 del reto viral #LaChonaChallenge, versión hispana del #KikiChallenge. Tras ello, el tema de “La Chona”, que fue compuesto hace 25 años, recobró fama y debieron relanzarlo ahora como “La Chona Challenge”.

La presentación de la agrupación mexicana, que será honrada con la entrega de las Llaves de la Ciudad de Coachella este 11 de abril, está programada para los días 12 y 19, fechas en las que el rapero Childish Gambino será la figura estelar.

Además de interpretar el sencillo “This is América”, ganador de cuatro Grammy, el también actor, comediante y guionista deleitará con los éxitos de sus anteriores producciones discográficas.

La cantante de R&B Janelle Monáe, la banda de rock alternativo The 1975, el DJ Diplo y el grupo de funk Rufus du Sol son otras de las propuestas musicales para dichas fechas.

Así como la agrupación sudcoreana femenina Blackpink, que en fecha reciente impuso un nuevo récord en una plataforma digital al alcanzar los 100 millones de reproducciones en 62 horas de su video “Kill this love”. Esta será la primera vez que un grupo de k-pop se presente en Coachella.

También por primera vez una banda costarricense pisará este escenario, se trata de Las Robertas, que con su post punk y garaje buscará conquistar al público.

Considerado el encuentro más extravagante, “cool”, ecléctico y diverso, para los días 13 y 20 de abril el Chella tendrá como “headliner” a la banda de rock psicodélico y espacial, los australianos Tame Impala, que reaparecieron este 2019 tras cuatro años de ausencia.

Este festival ha sido elegido justamente por muchas bandas para su reencuentro, tal es el caso de Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, Iggy & The Stooges, Pixies, Big Audio Dynamite, Jane’s Addiction y Destiny’s Child.

Para el segundo día de actividades de la edición 2019, el colombiano J Balvin, quien actualmente lidera las listas Latin Rhytm y Airplay de Billboard con la canción “Reggaetón”, pondrá el toque urbano.

Los DJ Solange, Aphex Twin, Bassnectar, el cantante de hip hop Kid Cudi, el grupo de rock Weezer, el electropop de Billie Eilish y Javiera Mena, el experimental Four Tet, el synth pop de Christine and the Queens, los raperos Wiz Khalifa y Sheck Wes, el jangle pop de Mac DeMarco completan las actividades de los días antes mencionados.

El desierto californiano se inundará de pop para el 14 y 21 de abril gracias a Ariana Grande, quien es la cuarta mujer que encabeza el cartel (Björk, en 2002 y 2007; Lady Gaga, 2017; y Beyoncé, 2018), así como la artista más joven en lograrlo.

Otro género que aparece este año es el trap, que destaca por sus letras explícitas y que estará representado por el puertorriqueño Bad Bunny, considerado el príncipe del género.

El R&B de Khalid, los DJ Zedd, Dillon Francis, Cirez D, Gesaffelstein, Jon Hopkins y Kaytranada, el indie de Chvrches, el rap de Playboi Carti, Lizzo y Pusha T, el soul de H.E.R., el new wave de Blood Orange, el rock psicodélico de Unknown Mortal Orchestra, el dance de Sofi Tukker, las fusiones africanas de Burna Boy y talento de Clairo cerrarán el festival.

Año con año, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley establece nuevos récords de asistencia y es uno de los encuentros musicales que más dinero recauda, algo que no se esperaba con el antecedente de las pérdidas monetarias que dejó su primera edición realizada en octubre de 1999, motivo por el cual para el año 2000 no se realizó.

Hoy en día es un punto de encuentro de famosos y la oportunidad para las firmas de moda de implementar moda y seguir creando tendencias.

Cabe destacar que la presencia de una banda mexicana en el festival data de 2001 con Nortec Collective, y a partir de entonces se han presentado también Kinky, Café Tacvba, Molotov, Instituto Mexicano del Sonido, El Gran Silencio, Zoé, 3Ball MTY, Porter, Caifanes, Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Austin TV, Porter, Rodrigo y Gabriela, Los Blenders, Hello Seahorse! y Carla Morrison.