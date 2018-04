Coachella se rindió ante la inconfundible cumbia de Los Ángeles Azules

[Foto Cortesía]

Cada año Indio, California, recibe a miles de amantes de la música dispuestos a cantar, brincar y dejarse fluir entre los acordes del rock, pop, hip-hop, entre otros géneros, pero la edición 2018 del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella será recordada como la celebración en la que la cumbia de Los Ángeles Azules convirtió el desierto en una gran pista de baile.

Mientras sobre el escenario sonaba la melodía de “Entrega de amor”, tema con el que los mexicanos iniciaron su show, abajo, entre el público, no importaba la nacionalidad, lo único vital era no quedar indiferente ante la música que invitaba a todos a sacar sus mejores pasos, aunque en algunos casos no conocieran los movimientos básicos de la cumbia.

“Mi niña mujer”, “El listón de tu pelo” y “Mis sentimientos” fueron algunas de las canciones que integraron la presentación de Los Ángeles Azules, quienes compartieron este importante show con Kinky y Jay de la Cueva, al lado de ellos interpretaron “Cómo te voy a olvidar” y “17 años”, respectivamente, dos de los temas más aplaudidos por el público.

Durante 50 minutos los hermanos Mejía no dieron tregua a la audiencia y descargaron lo más potente de su repertorio para demostrar que la música es la mejor manera de unir a la gente. Los Ángeles Azules hicieron una exitosa parada en Coachella y están listos para seguir demostrando que su famoso dicho “De Iztapalapa para el mundo” es a prueba de escépticos.

El 20 de abril el grupo tendrá su segunda participación en Coachella y después, en mayo, viajarán a Costa Rica para tocar por primera vez en ese país. El 8 de junio los oriundos de Iztapalapa llegarán al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y ese mismo mes participarán en el Ruido Fest , de Chicago, que se realizará del 22 al 24 de junio.

Todo esto da continuidad al éxito que Los Ángeles Azules tuvieron a lo largo de todo 2017, año en el que el alcance de su música se intensificó gracias a que realizaron una gran gira de 150 shows por todo México, Centroamérica, Bolivia y las ciudades más importantes de Estados Unidos. Además, conquistaron el Hollywood Bowl con una histórica presentación en la que estuvieron acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Los Ángeles.

Entre los reconocimientos que alcanzaron en 2017 se encuentra el Doble Disco de Platino por más de 120 mil copias vendidas del álbum De Plaza en Plaza. Este año, el grupo lanzará un nuevo álbum que los llevará a conquistar nuevos territorios.