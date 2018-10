Buenas “Vibras” de J. Balvin

El cantante colombiano J Balvin ofreció un atractivo concierto donde destacó la producción audiovisual. Viernes 28 de septiembre de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Realmente J Balvin interactuó poco con el público, no obstante esto hizo que durante casi 1 hora y 40 minutos el espectáculo haya sido de música continua. Viernes 28 de septiembre de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El show presentado por J Balvin denotó una llamativa producción que incluía gigantes figuras inflables de dinosaurios. Viernes 28 de septiembre de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El Centro de Eventos del Mandalay Bay fue la cede de un colorido concierto que el artista colombiano J Balvin ofreció al público de Las Vegas el viernes 28 de septiembre. Lugar donde cientos de personas bailaron al ritmo de conocidas canciones como ‘Ambiente’, ‘Mi gente’, ‘No es justo’, entre otras.

El concierto dio inicio pasadas las 9:00 de la noche, y aunque el recinto no se llenó, los asistentes pusieron el ambiente en las gradas y zonas cercanas al escenario. El show presentado por J Balvin denotó una llamativa producción que incluía gigantes figuras inflables de dinosaurios, los cuales permanecieron en el escenario como parte de la escenografía.

La iluminación, la calidad del sonido, la coreografía de las bailarinas y los atractivos videos proyectados en las pantallas hicieron que la gente disfrutara de este evento que continúa como parte de las celebraciones en Las Vegas por el Mes de la Herencia Hispana.

J Balvin no solamente apareció en el escenario principal, las personas ubicadas en las zonas traseras del recinto también pudieron ver de cerca a este cantante cuando en algunas ocasiones se trasladó a una ‘isla’ situada en dicha área para seguir con su presentación. Seguramente esto fue realizado con la intención de cambiar los enormes y coloridos inflables que acompañaron su show en el escenario.

“Fue una gran actuación con un increíble escenario”, dijo Amparo López, asistente al concierto, quien agregó que esperaba más energía del colombiano.

Realmente J Balvin interactuó poco con el público, no obstante esto hizo que durante casi 1 hora y 40 minutos el espectáculo haya sido de música continua.

“Muy padre la escenografía, me encantó, aunque mi canción favorita no la tocó, es la de ‘Sigo extrañándote’. Creo que fue muy corto”, comentó, Marserenith González, asistente al concierto.

Otro seguidor presente en el evento fue Ulises Juárez, quien opinó que, “me gustó el uso de la curiosidad y producción en su show. Me pareció bastante bien, simple y sencillo, pero que se disfrutó. Solo que no cantó la canción que me gusta”.

J Balvin llegó a este concierto poco después de que ser notificado de sus ocho nominaciones para los premios Latin Grammy. Tendrá la oportunidad de contender por el galardón en las categorías Álbum del Año, por “Vibras”; Grabación del Año por “Mi gente” con Willy William y “X” con Nicky Jam; Mejor Fusión / Interpretación Urbana con Willy William y Beyoncé.

Otras de sus nominaciones para dicha entrega de premios que se celebrará en Las Vegas el próximo 15 de noviembre son: Mejor Canción Urbana por “Downtown” con Anitta, Justin Quiles y Alejandro Ramírez; Mejor Álbum de Música Urbana por “Vibras”; “Sensualidad” con Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Édgar Semper y Xavier Semper; y “X” con Nicky Jam, Juan Diego Medina.