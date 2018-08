Como la flor; Karla Pérez ofreció tributo a Selena

“Selena” invitó a un grupo de admiradoras a subir al escenario y bailar al ritmo de La carcacha. Jueves 26 de julio de 2018, en el House of Blues. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Karla Pérez estuvo en la ciudad, dio vida a la inolvidable reina del género “texmex”, durante un concierto efectuado en el House of Blues, dentro del Mandalay Bay, el jueves 26 de julio de 2018. Con su presentación, la artista nacida en Guadalajara, Jalisco, México, ganó una legión de admiradores que prometen apoyar su regreso a escenarios locales.

El extraordinario parecido físico de la cantante, es acorde con la personalidad que hizo de Selena Quintanilla, una leyenda inmortal. Sin embargo, el “ángel” de Pérez permeó la sensibilidad de los asistentes y los hizo regresar al pasado y entonar Como la flor, como era Selena, una flor que fue cortada en plenitud de su vida.

“Estoy feliz de poder rendir un tributo a la reina del género, con mucho respeto, es un homenaje para honrar la memoria de Selena, una persona que ha influido mucho en las nuevas generaciones, como hispana que ha trascendido en el medio musical”, señaló durante el concierto.

La artista comentó en un breve espacio de luz, que la canción que más le gusta interpretar es Si una vez, porque llega a muchas mujeres que, fieles a las tradiciones mexicanas, entregan su corazón sin condiciones.

Las letras de Selena fueron coreadas tanto por hombres como mujeres indistintamente, el público tuvo en el antro la oportunidad de gritar y bailar las rolitas que interpretó la cantante que personificó a la estrella de la música texana.

“La primera canción que escuché de Selena fue La carcacha, me la puso una prima mía que desafortunadamente falleció hace 6 años. Aunque yo ya cantaba, no me había percatado de que mi voz es parecida a la de Selena, me propusieron hacer un homenaje, un tributo y, desde la primera vez, me quedé enganchada con ella”, manifestó Karla Pérez luego del concierto en sus redes sociales, donde se maneja como Vivri Karla Lavoe.

Karla Pérez fue cautivada por el talento de Selena, las producciones de Selena fueron originales, “el legado de la cantante ha roto muchas barreras, sobre todo culturales, su música se mantiene vigente gracias al apoyo que le han dado las personas que tuvieron la oportunidad de bailar sus canciones en los noventa”, destacó.

La carrera artística de Pérez inició cuando apenas contaba con 12 años de edad, a los 18 entró a un concurso de canto en el que las participantes, 20 en total, interpretaron las canciones más sonadas de Selena. Desde entonces es considerada como la artista que mejor personifica a la fallecida cantante.