Compositor Nico Infante promueve “Más allá”, un tributo a Soda Stereo

[Cortesía]

El cantautor argentino Nico Infante promueve su disco tributo a Soda Stereo bajo el título “Más Allá”, con un espectáculo corto en conocido centro de juegos y espectáculos de la avenida Insurgentes Sur, donde la figura central fue el réquiem para Gustavo Cerati.

En entrevista con Notimex, el músico explicó que la razón de ese homenaje tiene origen en el fanatismo que siempre sintió por Soda Stereo y la figura de Cerati.

“Fue él quien me marcó desde la infancia y adolescencia con su sonido y sus canciones, además de que me decían que me parecía a Cerati, por lo que decidí hacer esta banda para tributarlo”, explicó.

Nico Infante detalló que ese álbum, ya en el mercado a través de plataformas digitales, “surgió luego del éxito discográfico Soda Stereo, Más Allá, y decidimos ahora funcionar los tres en uno y quedarnos con Más Allá, donde además de poner las canciones más emblemáticas de la agrupación vienen temas originales míos”.

De igual forma, adelantó que a mediados de año lanzará al mercado el disco “Viva el amor”, con 17 temas: 15 originales y dos covers, uno de David Bowie y otro de Luis Alberto Spinetta.

“Hasta ahora no he escrito canciones para otros, sólo para mí y si alguien se interesa en mis letras pues bienvenido, ya escucharé como se escuchan mis temas en voz de otros”, indicó.

Infante informó que además de la presentación del álbum ofreció un pequeño concierto para mostrar el gran parecido que tiene con Cerati, con su sonido musical y con la reinterpretación de los temas de Soda Stereo.