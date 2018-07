Con participación latina se presentó la obra Giselle

La obra Giselle se presentó rodeada de una atractiva escenografía y con cada uno de los participantes notablemente concentrados en sus respectivos personajes. Sábado 23 de junio de 2018 en Summerlin Performing Arts. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Alehssia Reinhart es una niña de 12 años de edad –de ascendencia guatemalteca- que interpretó el personaje protagónico, ‘Giselle’. Sábado 23 de junio de 2018 en Summerlin Performing Arts. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Giselle es una obra de ballet que fue representada por Las Vegas Ballet Company (LVBC). Sábado 23 de junio de 2018 en Summerlin Performing Arts. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Eva Meledrez (derecha), es una de las niñas de origen hispano que formaron parte del elenco de Giselle. Sábado 23 de junio de 2018 en Summerlin Performing Arts. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Daniela Burgos de 16 años de edad, quien tiene ascendencia dominicana, interpretó a la villana ‘Myrtha, Queen of the Willis’. Sábado 23 de junio de 2018 en Summerlin Performing Arts. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Las Vegas Ballet Company (LVBC) presentó recientemente la obra de ballet Giselle, la cual fue una producción que marcó la primera puesta en escena del director artístico de dicha compañía, Kyudong Kwark, después de haber realizado hace algún tiempo la coreografía de Jean Corrali, Jules Perrot y Marius Petipa.

Giselle, presentada el 22 y 23 de junio en Summerlin Performing Arts, fue una oportunidad para que los asistentes pudieran disfrutar de uno de los famosos clásicos románticos del ballet. Obra que data de 1841 cuando fue creada en París, Francia.

“Para mí es realmente algo bueno… Mi personaje es muy feliz, pero le rompen el corazón”, dijo Alehssia Reinhart, una niña de 12 años de edad –de ascendencia guatemalteca- que interpretó el personaje protagónico, ‘Giselle’.

De acuerdo con LVBC, esta obra de ballet cuenta la historia de una joven campesina que, traicionada por su amante Albrecht, muere de a causa de un ‘corazón roto’. Cuando Albrecht visita su tumba por la noche, Giselle aparece y lo protege de los espíritus vengativos que rondan el bosque.

Es importante mencionar que gran parte del elenco fue conformado por niñas y adolescentes de origen hispano, una de ella fue Daniela Burgos de 16 años de edad, quien tiene ascendencia dominicana.

“Mi personaje, ‘Myrtha, Queen of the Willis’, es una villana, ella tiene que matar a los hombres porque no le gustan debido a que le rompieron el corazón”, comentó Daniela y también compartió con El Tiempo un poco de su gusto por el ballet.

“Me gusta el ambiente y bailar. Lo más difícil es quedarse seria, yo no puedo sonreír porque es algo trágico (su personaje), tengo que mostrarme muy seria”, acotó Burgos.

La obra se presentó rodeada de una atractiva escenografía y con cada uno de los participantes notablemente concentrados en sus respectivos personajes. Esto propició que al final de la puesta en escena el público asistente brindara un caluroso aplauso a los integrantes de Giselle.

Además de recibir un aplauso, este tipo de proyectos fomentan la cultura y la convivencia entre los niños, así lo expresó Eva Meledrez de 13 años de edad –de ascendencia mexicana-, quien interpretó a ‘Village Girl / Willis’.

“Me gusta que el ballet tiene mucho misterio pero en realidad es muy divertido… Es difícil, pero hay compromiso”, acotó Meledrez.

Además de las participantes mencionadas en este artículo, el resto del elenco hispano de Giselle estuvo conformado por: Jesús Nanci, Alex Deluna, Emma Legarretta, Melina Burgos, Kaylee Caballero y Hailey Solórzano.