Concierto inédito de Prince en Las Vegas ahora en streaming

Las asociaciones The Prince Estate y Legacy Recordings liberarán el concierto completo de Prince llamado Live at the Aladdin Las Vegas que se grabó en 2002 y que no se había lanzado de manera extendida, y ahora podrá ser escuchado por el público a partir del 29 de mayo en streaming.

[Cortesía]

Anteriormente se habían puesto disponibles en plataformas digitales cuatro cortes musicales de aquel en vivo como Pop Life, Gotta Broken Heart Again, Strange Relationship, y Sometimes It Snows in April. Asimismo fueron enviados a las estaciones de radio de Estados Unidos para promocionar Prince’s Live at the Aladdin Las Vegas DVD, pero ahora estará al alcance de todo el público.

El nuevo lanzamiento irá acompañado de unas ediciones especiales en vinilo de los álbumes en directo The Purple One, One Nite Alone… Live! y One Nite Alone: The Aftershow, mismos que se pueden ordenar en el sitio web oficial del fallecido cantante.

Cabe destacar que con motivo del cuarto aniversario luctuoso, el 21 de abril, Prince tuvo el homenaje Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince donde participaron diferentes figuras de la música, desde Beck y Foo Fighters, hasta St. Vincent y Earth Wind &Fire, fue transmitido por televisión y plataformas digitales.