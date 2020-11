Cultura y artes de Las Vegas reciben su segundo golpe

Terry, interpretando a Mike Vargovich, izquierda, y J, interpretada por Natalie Senecal, actúan durante un ensayo de "The Parking Lot" fuera del Majestic Repertory Theatre en el centro de Las Vegas el martes, 22 de septiembre de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un coche llega al autocine de Horrorwood Video en Majestic Repertory Theatre al centro de Las Vegas el sábado, 24 de octubre de 2020.

La “pausa” de tres semanas descrita el domingo por el gobernador Steve Sisolak no es probable que dañe a la escena artística y cultural de Las Vegas que ha estado cojeando durante los últimos meses.

“En cuanto a mí y a las otras compañías de teatro locales, estamos en la misma posición en la que hemos estado desde marzo”, mencionó el fundador del Majestic Repertory Theatre, Troy Heard, el domingo. Debido a varias restricciones, Majestic no ha podido albergar una audiencia en el interior desde el 12 de marzo.

La reducción de las reuniones públicas a 50 personas o el 25 por ciento de la capacidad, lo que sea menor, viene justo cuando algunos esfuerzos artísticos estaban empezando a recuperarse.

“First Friday”, que sólo había tenido una presencia digital desde el comienzo de la pandemia, debutó una versión socialmente distante y de capacidad reducida en el Arts District el 6 de noviembre. Eso, obviamente, tendrá que cambiar.

La Bellagio Gallery of Fine Art acaba de reabrir el 12 de noviembre con “Always More: Collecting in Vegas”, una exposición curada dentro de la colección de arte de MGM Resorts así como de obras amasadas por prominentes coleccionistas de Las Vegas.

Springs Preserve y Nevada State Museum, Las Vegas, cerraron de nuevo el 13 de noviembre, al igual que el UNLV’s Marjorie Barrick Museum of Art, en respuesta a la petición de Sisolak de que los nevadenses se quedaran en casa tanto como fuera posible.

Los espectáculos de teatro (al menos los que podían acomodar el espacio de 25 pies ordenado por el estado entre el escenario y la primera fila de asientos) comenzaron a reabrir en octubre. Pero, como Heard señaló, eso es imposible para muchos teatros pequeños. “Mi lugar de actuación, desde la primera fila hasta la pared trasera, son 25 pies”, señaló.

Con el Smith Center for the Performing Arts cerrado indefinidamente, sus inquilinos ancla, Las Vegas Philharmonic y Nevada Ballet Theatre, han tenido que buscar nuevas formas de exhibir a sus miembros.

Los músicos de la sinfonía se han unido a Nevada Public Radio para “Theater on the Air: Live from Area 51”, un radioteatro programado para las 6 p.m. del miércoles en KNPR. Nevada Ballet, mientras tanto, se ha asociado con Las Vegas Review-Journal para producir “The Nutcracker: Home for the Holidays”. La serie de TV de tres partes que resalta escenas de la tradición anual se estrenará el 1º de diciembre en la plataforma Cox YurView.

Majestic ha estado experimentando con programas de autocine, drive-up y drive-thru. “Seguiremos haciendo nuestros programas socialmente distantes”, dijo Heard, “lo que no aporta mucho dinero, pero nos mantiene activos”.

Pero el tiempo, claramente, no está del lado de Heard. Todavía está esperando que su rentero reciba un cheque de 10 mil dólares del subsidio de asistencia para rentas comerciales de Nevada, y todavía no ha visto su subsidio de 20 mil dólares del programa de apoyo técnico de emergencia en caso de pandemia. Un par de proyectos en diciembre podrían ayudar a Majestic a mantenerse a flote en el nuevo año, pero apenas.

“En este momento, ocho meses después, estoy más allá de la ira”, expresó Heard. “Sólo volteo mis ojos ante mis compatriotas que no se han tomado esto en serio y que piensan que es un engaño demócrata”.