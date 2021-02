Dayami Padrón es “Original”

Dayami Padrón presentó el tema “Original”, una producción que hizo en colaboración con el artista caribeño conocido como el Sr. Nohaya. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas y puede verse en sus redes sociales. [Foto Cortesía, vía Dayami Padrón y Amparo López]

La escultural cantante y modelo de origen cubano, Dayami Padrón, presentó el video de su más reciente producción discográfica titulada “Original”. Al evento, que se llevó a cabo en esta ciudad y, entre las personalidades que le acompañaron al lanzamiento destacó el reconocido artista caribeño conocido como Sr. Nohaya, con quien realizó la colaboración que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Dayami Padrón nació en la ciudad de La Habana, Cuba el 15 de diciembre de 1988, a los 17 años su familia, como muchas otras cubanas, tomó la audaz decisión de venir a Estados Unidos en busca de la libertad y el Sueño Americano.

En 2008, a la edad de 18 años, Dayami inició su carrera como modelo y decidió participar en uno de los concursos de belleza y reality shows más prestigiosos de la cadena Univision, logrando ubicarse en la tercera posición. Cabe destacar que, en ese año, participó la conocida –ahora- presentadora de un noticiero local, Leticia Castro, y entre los jueces que tuvieron las jóvenes estuvo Lupita Jones, la primera Miss Universo de origen mexicano.

La presentación de “Original” empezó con un recorrido que los invitados, limitados por la pandemia y en estricto apego a las medidas de distanciamiento social, efectuaron en el Strip de Las Vegas en el “Zombie Bus”, un concepto revolucionario en el entretenimiento que caracteriza a “Sin City”.

“Dayami Padrón, el ser humano, es muy trabajadora, creyente en Dios, soñadora y le gusta ayudar al prójimo, sin pedir nada a cambio”, comentó la cantante sobre su definición más allá de la artista que revoluciona los escenarios donde se presenta.

Lleva tres años residiendo en Las Vegas y lo que más le gusta de los Estados Unidos es la libertad de sus habitantes, la inteligencia de sus líderes, pero, sobre todo, el poder e influencia que tiene la nación en todo el mundo.

“Inicié mi carrera artística muy chica, mi mamá ha sido un gran apoyo para poder ascender paso a paso los peldaños de la música y el modelaje, en 2009 traté de incursionar en el medio musical, pero no tuve contactos necesarios, dado que no fui firmada por un sello disquero tuve que lanzarme de manera independiente, por eso me dediqué al modelaje y la actuación hasta 2016, que con mis ahorros empecé a grabar música profesionalmente”, precisa sobre sus inicios.

Luego de altibajos, Dayami tomó la decisión de avecindarse en Las Vegas donde una amiga suya le brindó el apoyo necesario para volver a encauzar su carrera, ya que sufrió del hackeo de su cuenta de Instagram, la que tenía 700 mil seguidores, “mi destino estaba quizá en Las Vegas, estaba muy deprimida y con el apoyo de Heidis Morales pude salir adelante, ella fue una bendición porque aunque no nos conocíamos de mucho tiempo, me brindó su casa por dos meses, suficientes para que –trabajando- pudiera recuperarme; descubrí que a muchos artistas les pasa lo mismo, cuando ven que sus sueños se desvanecen se desaniman y abandonan la carrera, no es ni será mi caso”, abundó sobre su llegada a esta ciudad.

En Las Vegas, Dayami tuvo la oportunidad de trabajar con Lifak The Producer, que ha consolidado las carreras de grandes artistas. “La única experiencia que yo cambiaría sería cuando yo tenía tres años, que perdí a mi padre en el mar, hubiera querido ser más grande para poder decirle: Papi no te vayas, quédate conmigo, aunque nos quedemos pobres. El solamente tenía 24 años de edad, por eso estoy luchando fuerte para poder sacar adelante a mi familia. Siempre de lo negativo, se pueden sacar cosas positivas. Necesitamos turismo, no hay que perder la fe y primeramente Dios, todo regresará a la normalidad”, finalizó.

