Debbie Reynolds y Carrie Fisher serán enterradas juntas

enero 6, 2017 - 10:47 am

Debbie Reynolds y Carrie Fisher. | Agencia

Todd Fisher, hijo de Debbie Reynolds y hermano de Carrie Fisher, ultima los detalles del entierro de ambas actrices, cuyos restos descansarán en el cementerio Hollywood Forever, en California.

Debbie Reynolds lo ayudaba el pasado miércoles a organizar las exequias de Carrie Fisher, la princesa Leia de ‘Star Wars, quien murió el martes a los 60 años tras sufrir un infarto masivo, cuando Todd Fisher tuvo que llamar a los servicios de emergencia pues su madre no podía respirar. La leyenda de Hollywood, adorada por su actuación en el clásico musical ‘Singing in the Rain’, murió a los 84 años, de un infarto que algunos atribuyen a la tristeza que le provocó la muerte de su hija mayor.

Bill Reynolds, hermano de Debbie, había advertido que la muerte de su sobrina Carrie Fisher había tomado a la familia por sorpresa, pues el pasado domingo, día de Navidad, todos se habían reunido y tenían la esperanza de que ella recuperaría.

Según Todd Fisher, las últimas palabras de su madre fueron “quiero estar con Carrie”, por lo que lo más lógico, a su entender, es que ambas descansen en la misma fosa del legendario cementerio, donde también están las tumbas de figuras como el exBeatle George Harrison, Johnny Ramone, Cecil B. DeMille, Rodolfo Valentino, Estelle Getty y Douglas Fairbanks, entre muchos otros.

El día y la hora permanecen en suspenso, en espera de la determinación final sobre la autopsia al cuerpo de Carrie Fisher. Su hija Billie Lourd le pidió a su padre, el agente de artistas Bill Lourd que se encargara del asunto pues ella no estaba en condiciones de tomar ese tipo de decisiones.

Preliminarmente se informó que a la familia no le interesaba que el cuerpo de Fisher fuera sometido al proceso de autopsia.