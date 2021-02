Demandas, peticiones y acusaciones en batalla de food trucks

febrero 17, 2021 - 11:39 am

Jason Craig, de In The Moment Group, frente a la propuesta de un parque de camiones de comida que espera desarrollar en Arts District del centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jason Craig, de In The Moment Group, frente a la propuesta de un parque de camiones de comida que espera desarrollar en Arts District del centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista del parque propuesto para camiones de comida en Arts District en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista del parque propuesto para camiones de comida en Arts District en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista del parque propuesto para camiones de comida en Arts District en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Wyndee Forrest, propietaria de CraftHaus Brewery, está descontenta con los planes actuales de un parque de camiones de comida en Arts District. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Wyndee Forrest, propietaria de CraftHaus Brewery, y James Trees, chef/propietario de Esther's Kitchen, están descontentos con los planes actuales de un parque de camiones de comida en Arts District. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Wyndee Forrest, propietaria de CraftHaus Brewery, y James Trees, chef/propietario de Esther's Kitchen, están descontentos con los planes actuales de un parque de camiones de comida en Arts District. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jason Craig, de In The Moment Group, frente a la propuesta de un parque de camiones de comida que espera desarrollar en Arts District del centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Promotores de una propuesta de un lote de camiones de comida (food trucks) en Arts District han traído un nuevo equipo para dirigir el proyecto, ya que el debate sobre su aprobación se ha vuelto problemático, y en ocasiones, personal, antes de la reunión del Concejo de la Ciudad del miércoles.

In The Moment Group ha sido elegido para gestionar y promocionar un terreno vacío de aproximadamente siete mil pies cuadrados en el lado oeste del bulevar Casino Center que los propietarios esperan utilizar como lugar de encuentro para hasta 10 camiones de comida. El grupo está formado por el ex vicepresidente de N9NE Group, Michael Fuller, el veterano de N9NE Group y Clique Hospitality, Jason “JROC” Craig, y el fundador de Las Vegas Foodie Fest/Great American Foodie Fest, Noel Casimiro.

“Estamos muy contentos de tener esta oportunidad, y espero que seamos capaces de resolver esto el miércoles, porque queremos traer más gente al centro”, dijo Craig sobre su participación. “Queremos traer más cultura, no queremos perjudicar a ningún otro negocio, sólo intentamos enriquecer la cultura del Arts District”.

Duelo de peticiones

En el centro de la batalla hay dos peticiones: La petición “Help Save Las Vegas’ First Food Truck Lot!”, que cuenta con más de dos mil 700 firmas virtuales, y la otra: “Opposition to Unethical and Irresponsible Food Truck Lot”, que ha reunido a más de 400 personas para su causa. En ambos casos, los miembros del bando contrario afirman que sus posiciones están siendo mal caracterizadas y tergiversadas.

La petición a favor del lote dice, entre otras cosas, que “la concejala Olivia Díaz cedió a la presión de un puñado de negocios cercanos que se oponen a este lote porque temen cualquier posible competencia o cambio”. Continúa enumerando cada uno de los 13 negocios que solicitaron a Díaz que reconsiderara el proyecto, y los nombres de sus propietarios. Muchos de esos propietarios insisten en que no tienen ninguna objeción a los camiones de comida, y dan la bienvenida a nuevos negocios en el barrio.

“Creo que esa es probablemente la parte que más duele: el remolino de desinformación ha provocado que la gente se ponga en contra de los negocios de la comunidad”, dice Wyndee Forrest, de la cervecería Crafthaus, cuya empresa y su marido figuran por su nombre en la petición.

Forrest niega tener miedo de la competencia de los camiones de comida, señalando que Crafthaus anima a la gente a disfrutar de la comida de otros negocios locales en su patio exterior, y con frecuencia invita a los camiones de comida a su cervecería de Henderson.

“No es ningún secreto que las cervecerías y los camiones de comida van de la mano”, dice Forrest. “Y sí apoyo un proyecto de camiones de comida, sólo que no de la forma en que se propone ahora”.

Becky Miller, una propietaria del Arts District que opera la tienda de antigüedades Main Street Mercantile, cerca del lote propuesto, está de acuerdo con esos sentimientos. Señala que ha trabajado para traer a la zona opciones gastronómicas pequeñas, independientes y de bajo costo, e insiste en que su oposición al proyecto, y la de muchos de sus vecinos, se basa únicamente en factores como el tránsito, el ruido, los olores y las infraestructuras.

“Estos restaurantes no tienen miedo de la competencia y, de hecho, ayudan a otros negocios”, dice Miller, señalando que ha estado trabajando con más de dos docenas de restaurantes del centro en un proyecto que traerá “carritos de comida al estilo Nueva York” a su barrio.

James Trees, chef y dueño de Esther’s Kitchen dice: “Estoy a favor del parque de camiones de comida, sólo no como está planeado actualmente. Quiero que se haga realidad, quiero que florezca, quiero que tenga éxito, quiero que los operadores de camiones de comida puedan venir y formar parte de nuestro barrio. Pero tal y como está planeado actualmente, en el Ayuntamiento y lo que pasó por la Comisión de Planificación, es a lo que me opongo”.

Garagiste Wine Room, también en Arts District, expuso sus preocupaciones específicas al crear la petición que se opone a los planes actuales para el terreno: “Hasta que la infraestructura adecuada y aprobada con respecto a las instalaciones de saneamiento público, el embellecimiento, la gestión de residuos, el cumplimiento del código eléctrico, el cumplimiento del código de alcantarillado, el cumplimiento del código de agua, el cumplimiento del código de gas, la aprobación y el cumplimiento del SNHD, el cumplimiento del código de incendios, la aprobación del plan de control de alcohol, la aprobación del plan de control de multitudes, la aprobación del plan de control de ruido, el control del tránsito, el control del estacionamiento y la supervisión ética de los subcontratos de camiones de comida se abordan y se proporcionan, estamos en oposición directa a este proyecto que avanza”.

Murad dice que todas esas cuestiones se han abordado en los nuevos planes presentados al Ayuntamiento desde la reunión de la Comisión de Planificación, o se abordarán a medida que el proyecto avanza.

“Lo que los opositores ignoran, o no tienen en cuenta, es el hecho de que lo que se está aprobando es sólo el uso del suelo, y después de esta aprobación, no es una carta blanca para hacer lo que los grupos de desarrollo y gestión quieran hacer. Es el comienzo de un proceso de varios pasos al que seguirán inspecciones y aprobaciones periódicas y exhaustivas por parte del Distrito Sanitario del Sur de Nevada, los departamentos de bomberos, el control de la calidad del aire del Condado Clark y los departamentos de licencias y seguridad de la ciudad de Las Vegas”.

¿Hay espacio para puntos en común?

Los miembros de In The Moment Group, que se hará cargo del proyecto tras la aprobación del Ayuntamiento, dicen que este proyecto se va a desarrollar por etapas. Aunque las restricciones por COVID prohíben las grandes concentraciones, es probable que se utilice principalmente para la recolección de conductores de reparto y para atender a las personas que viven y trabajan en el vecindario. Una vez que se levanten esas restricciones, esperan que el terreno acoja eventos más grandes en el lugar y atraiga más tránsito. A medida que esto ocurra, prometen que la infraestructura evolucionará para adaptarse a los cambios.

“Se trata de un crecimiento controlado”, indica Casimiro. “Vamos a empezar poco a poco. Pero a medida que el (proyecto) crezca y venga más gente, tendremos que ampliar todo, incluso la logística”.

¿Las nuevas ideas que él y su equipo aportan al proyecto ofrece motivos para creer que las cosas pueden solucionarse?

Trees, por su parte, se muestra esperanzado.

“Son líderes del sector y gente maravillosa de nuestra ciudad. Si pueden ocuparse de las pequeñas preocupaciones que tenemos, entonces absolutamente, tenemos que dar más oportunidades en este barrio a todo el mundo. Y me encantaría que lo hicieran”.

David McManus, copropietario de Atomic Style Lounge, en Main Street, es cautelosamente optimista.

“Es totalmente posible”, dice. “Pero tendríamos que ver los planes, y tendrían que ser presentados de manera que cualquier garantía que se hiciera (para) que esos planes se completaran, fuera vinculante”.

Una audiencia sobre el proyecto se establece como punto del orden del día 34 en la reunión del Concejo de Las Vegas del miércoles, después de la reunión de la Agencia de Reurbanización de las 8:30 de la mañana, en las Cámaras del Concejo en el segundo piso del Ayuntamiento, ubicado en 495 Main Street. El aforo de la Cámara del Concejo está fijado en 98 personas, que serán distanciadas y sometidas a un control médico antes de entrar. Los que no puedan asistir podrán verlo en KCLV TV, Cox Cable Channel 2, o en línea en KCLV.tv/live.