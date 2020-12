Desatan creatividad dueños de restaurantes haciendo frente a restricciones por COVID

Kerry Callahan, izquierda, y Aubree Toledo en un comedor individual al aire libre en Esther's Kitchen del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Hash House A Go Go's Hash House 2 Go Go. (Hash House A Go Go)

James Trees, dueño de Esther's Kitchen, muestra carpas comedoras individuales al aire libre en su restaurante del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El subdirector general Keith Bracewell, a la derecha, y el cocinero, Cory Gzesh, pusieron luces en las carpas comedores individuales de Esther’s Kitchen del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Carpas de comedor individuales al aire libre en Esther’s Kitchen del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Carpas de comedor individuales al aire libre en Esther’s Kitchen del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Carpas de comedor individuales al aire libre en Esther’s Kitchen del centro de Las Vegas el lunes, 14 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Con los restaurantes y bares del sur de Nevada enfrentándose a otro mes de estar limitados al 25 por ciento de su capacidad, los propietarios y gerentes están ideando formas creativas de añadir metros cuadrados y ofrecer servicios adaptados a un público prudente ante una pandemia, mientras hacen frente a las reservaciones obligatorias y a las mesas limitadas a cuatro personas.

No ha sido fácil.

“Solía tener 55 y ahora tengo 91”, bromeó Peggy Orth, gerente general de Peppermill on the Strip.

James Trees, chef/propietario de Esther’s Kitchen en Arts District, ha sido particularmente creativo. Esta semana, Trees añadió ocho estructuras estilo cabanas, con cubiertas de piso, al estacionamiento detrás del restaurante. Están dispuestas alrededor de un parche de césped artificial coronado con un fogón. Las estructuras son en realidad invernaderos móviles, cada uno con su propia iluminación, sistema de sonido y calentador.

El jueves por la noche, Hash House A Go Go debutará el camión de comida Hash House 2 Go Go en la ubicación de la cadena en 6800 W. Sahara Ave. De 5 a 8 p.m., se le unirán los camiones de comida de El Tamalucas, Nick’s Shrimp House y posiblemente más. Hash House 2 Go Go ofrecerá “compra uno y llévate otro” gratis en todos los artículos del menú y cervezas nacionales de $1.50.

Jim Rees, copropietario de las cinco (pronto seis) sucursales de la compañía en el sur de Nevada, dijo que los representantes habían estado pensando en lanzar un camión de comida antes de que la pandemia golpeara debido a la popularidad de su pollo frito y la oportunidad de entrar en las guerras del pollo.

“Cuando esto golpeó, fue una razón más para ponerlo en marcha tan rápido como pudiéramos”, señaló Rees. Mientras que Trees dijo que tenía que obtener el permiso de su propietario antes de lanzar la operación del estacionamiento, Rees dijo que la compañía es dueña de la propiedad, lo que simplificó las cosas. Y debido a que el restaurante actualmente sirve cenas sólo los viernes y sábados, el lote estaría vacío. Si esto va bien, planean hacerlo un evento regular de jueves, comenzando en enero.

Muchos restaurantes también han ampliado los servicios de comida para llevar, incluyendo Trees at Esther’s Kitchen. Recientemente creó versiones para llevar de dos platos de pasta y está trabajando con los proveedores para obtener un envase que permita que los pedidos de comida para llevar se mantengan más frescos durante el viaje.

Via Brasil en Fort Apache Road recientemente introdujo pedidos en línea y la entrega en acera de su menú a la carta, y su copropietaria Anna Gomes declara que el restaurante está ofreciendo un 2o por ciento de descuento en los pedidos en línea con el código promocional “curbside”.

En agosto, el restaurante de fusión asiática Graffiti Bao comenzó a ofrecer pizza y sándwiches a través de su cocina fantasma, Gemma Gemma’s. El mes pasado, la cadena Lazy Dog lanzó un concepto virtual llamado Jolene’s que ofrece alitas y cerveza para ser recogidos y entregados en todas las sucursales del país, incluyendo dos en el valle. Y La Strega de Summerlin recientemente comenzó a vender sándwiches de pan plano de piadina italiana desde un puesto de venta en la acera junto al restaurante.

“Tenemos una clientela aquí que es un poco más cautelosa, con corona y todo”, dijo Gina Marinelli, la chef y socia de La Strega. “Así que para que vengan y pidan piadina sin contacto, ensaladas, spritzes y cosas para llevar a casa, o ir al parque, hemos creado algo realmente especial y seguro para ellos”.

Y a veces la innovación significa contraerse en lugar de expandirse. Con un horario limitado en la mayoría de sus restaurantes, Rees comentó que Hash House A Go Go ha reducido su menú de ocho páginas a una hoja de dos caras para la comida y otra para las bebidas. En parte para convertir el menú en una página desechable de un solo uso, pero también se centra en artículos de firma que pueden ser preparados con menos personal. Rees dice que el menú reducido ha provocado muy pocos comentarios negativos de los invitados.

Lo que definitivamente no ha sido el caso con los mandatos de sólo con reservación del estado, especialmente en los restaurantes que normalmente no las aceptan.

“No es fácil de hacer, seguro”, expresó Orth. “Estamos trabajando en ello, y estamos intentando mejorar. Es la gente que entra sin reservación la que es difícil. Es dinero que sale por la puerta”.

Dijo que no se deja influenciar por los clientes que dicen que otros restaurantes no siguen la práctica.

“Hago lo que tengo que hacer para proteger el negocio de mi jefe”, menciona.

“Desalienta a la gente a entrar”, agrega Rees. “Esa es realmente la gran parte”.

Juan Vázquez, dueño de Juan’s Flaming Fajitas en la Avenida West Tropicana y en el centro de Henderson, tuvo muchos problemas en los primeros días después de la reapertura por parte de gente que no estaba acostumbrada a hacer reservaciones. Ahora, tiene la política de “sólo con reservación” en su sitio web y publicada en la puerta con el número de teléfono; los que intentan entrar pueden llamar y, si hay espacio, se pueden sentar.

Orth y Rees dijeron que el límite de cuatro personas por mesa puede ser un problema, especialmente en el caso de dos padres con tres hijos, que tienen que dividirse en dos mesas.

“Si no lo saben, nos pone en una posición incómoda”, mencionó Rees. “Y si lo saben, los desalienta a traer a su familia. Somos un gran restaurante de brunch y normalmente tenemos muchas mesas grandes”.

Trees añadió que se requerirá más creatividad en los próximos meses. Incluso si se restablece el 50 por ciento de la capacidad, eso no paga todas las cuentas, mencionó.

“Así que aún necesitamos más ideas, lo que hace que nos esforcemos de tal manera que nos haga más innovadores en los próximos meses”, concluyó.